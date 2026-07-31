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    Nvidia recupera el trono y se convierte en la empresa más valiosa del mundo tras derrumbe de Apple

    El market cap del fabricante del iPhone llega a US$ 4,41 billones, frente a los US$ 4,7 billones de la firma que diseña chips.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Nvidia

    Poco le duró a Apple el cetro de la empresa más valiosa del mundo. La firma de la manzana había capitalizado el ajuste de Nvidia (y las empresas de chips) para superarla, pero la entrega de sus resultados no fueron del gusto de los inversionistas y sus acciones se derrumban en Wall Street.

    Al cierre de esta edición, los papeles de Apple sufrían una caída 9,78%, con lo que su capitalización de mercado retrocedía a US$ 4,41 billones, lejos de los US$ 5 billones que logró a mediados de semana.

    Nvidia, por su parte, muestra un tímido avance de 0,56% pero su market cap se instala en los US$ 4,7 billones, lo que basta para situarse como la empresa más valiosa del mundo.

    Apple superó las expectativas del mercado en utilidades, ingresos y venta de iPhone, pero decepcionó con la proyección que entregó para el trimestre en curso. La compañía anticipó un crecimiento de ingresos de entre 9% y 11%, por debajo del 12% que esperaban los analistas consultados por LSEG.

    Apple atribuyó esta proyección más débil a “restricciones de suministro”. La compañía enfrenta una fuerte escasez de memoria, un componente clave de sus dispositivos, además de competencia por capacidad de fabricación de chips.

    Esto ya llevó a la empresa a subir los precios del Mac y el iPad, y los analistas anticipan un alza en el precio del iPhone durante este año.

    “El trimestre confirma que el negocio central de Apple continúa sólido, pero también muestra una composición menos favorable de lo esperado, con una mayor dependencia del ciclo de renovación de dispositivos y dudas sobre si Servicios y China podrán sostener el Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

    La empresa fundada por Steve Jobs, no obstante, ha tenido un buen 2026 toda vez que acumula un alza de más de 22%. En un año, el papel sub e más de 57%.

    Hay que recordar que esta semana Apple desbancó a Nvidia al convertirse en la empresa más valiosa del mundo.

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