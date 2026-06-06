Nvidia aclara que no instalará una fábrica de IA en Chile: “Eso no lo hacemos en ningún lugar del mundo”

Nvidia es la empresa más valiosa del mundo, llegando a superar los US$5,5 billones de valor bursátil. La firma tecnológica se hizo famosa por sus tarjetas gráficas de videojuegos, y hoy es reconocida por sus chips y procesadores, los que han tomado un rol fundamental para entrenar inteligencia artificial generativa, como Chat GPT, y para el funcionamiento de la industria de los data centers.

La empresa estadounidense en América Latina sólo tiene oficinas en México y Brasil. Desde allí, el equipo maneja los negocios en todos los otros países de la región. Pero más allá de eso, no tiene otro tipo de infraestructuras en la región. La única planta productiva de Nvidia está en Taiwán.

El número 1 de Nvidia en América Latina es el brasileño Marcio Aguiar, que es el director de la división enterprise para la región. Llegó a la firma en 2010, y su enfoque está en expandir el uso de las plataformas de software y hardware de Nvidia en las áreas de Inteligencia Artificial (IA), HPC, centros de datos, virtualización y visualización profesional.

Marcio Aguiar relató en entrevista con Pulso que ya se ha reunido con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en Viña del Mar, en un reciente encuentro de la industria tecnológica. Adicionalmente, Lincolao, con el canciller Francisco Pérez Mackenna, viajaron a Sillicon Valley a principios de mayo, donde se reunieron con ejecutivos de la casa central de Nvidia.

Choose Chile

“En nuestra gira por Estados Unidos tuvimos una reunión muy importante con Nvidia, una empresa que ha sido clave en el desarrollo de las llamadas IA Factories en el mundo infraestructura de alto nivel, mucho más sofisticada que un data center tradicional, que permite entrenar modelos de lenguaje, procesar grandes volúmenes de información y desarrollar aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial”, dijo entonces a Pulso la ministra Lincolao.

Los ministros anunciaron a través de las redes sociales que en ese viaje promovieron el programa “Choose Chile”, con el que buscaban que grandes empresas elijan a este país para instalarse, y para invertir.

Impulsamos el desarrollo tecnológico de Chile.



En Silicon Valley, junto a la ministra Ximena Lincolao, me reuní con NVIDIA para avanzar en energía, minerales críticos y el rol de la IA en crecimiento, seguridad y desarrollo de talento. 🇨🇱 pic.twitter.com/rbBQYaBcif — José Francisco Pérez Mackenna (@MinPerezMac) May 5, 2026

“Esta conversación fue estratégica y, al mismo tiempo, muy concreta: acordamos pasos de trabajo con Nvidia para avanzar lo antes posible en el objetivo de que Chile cuente con una fábrica de inteligencia artificial”, afirmó Lincolao.

Pero aquello no es tan así. Y no porque Nvidia haya elegido a otro país, sino porque la firma nunca ha desarrollado este tipo de infraestructuras.

Aguiar explicó que Nvidia no se instalará en Chile con una AI Factory, ni tampoco invertirá directamente en el país. “Eso no lo hacemos en ningún lugar del mundo. Todas las fábricas de IA que existen son inversiones que hacen o los gobiernos o las compañías privadas (...) Lo que vamos a hacer sí, si hay clientes interesados, vamos a darles todo nuestro conocimiento para que ellos monten su infraestructura utilizando nuestra tecnología”, afirmó el principal ejecutivo de Nvidia en Latinoamérica.

“Existe esa duda, porque como nosotros estamos presentes en todos los data centers en el mundo, la gente piensa que son data centers de Nvidia. Yo termino contestando muchas llamadas todos los días de corporaciones que tienen la tierra y la energía y dicen: ‘Nvidia, ¿no quieres poner tu data center aquí?. Yo no, pero quizás Amazon, Microsoft, Google, Apple. Ellos sí tienen necesidad de instalarse y expandir sus negocios y ellos van a utilizar nuestra tecnología. Así es como funciona en todo el mundo”, relató.

El foco en Chile

¿Hay planes de Nvidia que involucren a Chile? “Chile está dentro de nuestro mapa de actuación. Tenemos una interacción muy activa con todos los principales interlocutores del país, pero no hay un plan, así como tampoco hay un plan especial para Brasil o México“, responde Marcio Aguiar.

Pero sí tienen ciertos puntos donde ha concentrado su trabajo. “Nuestro foco en Chile todavía está en trabajar muy cercano con los investigadores que están en las universidades. Ahora estamos teniendo más interacción con la actual administración del gobierno, porque hay una necesidad de Chile también posicionarse como otros grandes países en el ámbito de proveer más tecnologías de inteligencia artificial”, dijo Aguiar.

Otros focos son la minería y las finanzas. “Chile, sin duda, es muy estratégico para nosotros porque hay muchos investigadores y compañías que miran a Chile por ser un país pequeño y ha demostrado mucha habilidad en las inversiones y capacitación de personas en IA. Es un país que tiene un gran atractivo a nivel global”, aseguró el ejecutivo brasileño.

Chile es un país relevante dentro de la región. Es el tercero, después de México y Brasil que aporta más a la facturación. Pero hoy América Latina representa apenas un 5% de los ingresos de Nvidia, que en el primer trimestre sumaron un total de US$81.620 millones.

Nvidia, cuyo foco está en la Inteligencia Artificial, apunta a que la adopción en la región de esta tecnología está en estado emergente y avanzando poco a poco, acompañando las tendencias mundiales. “Nuestro llamado es a que salgamos de la posición de solamente acompañar, porque tiene la oportunidad de liderar, principalmente en segmentos como la minería en Chile, la industria petrolera en Brasil”, sostuvo el ejecutivo de la empresa tecnológica.

“Chile tiene, basado en la proporción de su población, muchos más proyectos de inteligencia artificial que sus países vecinos. Y eso es importante, porque eso atrae nuevas inversiones de compañías extranjeras”, evaluó Aguiar.