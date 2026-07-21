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    Revés para De la Espriella antes de asumir: eligen como presidente del Senado al candidato de Uribe tras recibir apoyo del partido de Petro

    La designación del presidente del Senado ha evidenciado la primera pugna entre formaciones de la derecha colombiana, toda vez que el partido del presidente electo cuenta con una representación minoritaria en el Parlamento colombiano.

    Por 
    Europa Press
    Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia.

    El Senado de Colombia ha elegido como presidente a Honorio Henríquez, candidato de Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, tras recibir el apoyo del izquierdista Pacto Histórico, la coalición del presidente saliente, Gustavo Petro, en una maniobra para dejar fuera de juego a Alfredo Deluque, aspirante apoyado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

    Henríquez se convirtió en nuevo presidente del Senado colombiano tras recibir 56 votos, por delante de los 45 apoyos que recibió Deluque, del Partido de la U, formación de corte liberal y cuyo candidato contaba con el respaldo del nuevo mandatario, que asume el 7 de agosto.

    En todo caso la votación ha quedado marcada por el apoyo inesperado de los senadores de Pacto Histórico al candidato ligado al uribismo, un movimiento que ha enmarcado en su oposición al nuevo presidente. “Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘aliados’”, ha señalado la formación de Petro en un mensaje en redes.

    En este sentido, la alianza izquierdista ha recalcado que sigue “en las antípodas” de Uribe y Centro Democrático. “Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición”, ha incidido, reiterando que la elección supone una “derrota al tigrillo”, en referencia al apodo con el que es conocido De la Espriella.

    La designación del presidente del Senado ha evidenciado la primera pugna entre formaciones de la derecha colombiana, toda vez que el partido del presidente electo cuenta con una representación minoritaria en el Parlamento colombiano y tendrá que apoyarse en distintas formaciones de derechas para sacar adelante su agenda.

    En este contexto, Uribe ha avisado de que si De la Espriella y su entorno intenta maniobrar contra su formación, Centro Democrático se “defenderá como abejas”. “Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas”, señaló la semana pasada en medio de la polémica por el nombramiento del líder del Senado.

    Más sobre:ColombiaSenadoDe la EspriellaUribePetroCentro DemocráticoPacto HistóricoPartido de la UHonorio HenríquezAlfredo DeluqueMundo

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