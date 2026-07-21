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    Los reyes del mundo: los títulos y logros que encumbran a España como la potencia dominante del fútbol global

    Con la consagración en Nueva Jersey, los hispanos se convirtieron en el primer país en ser campeón, simultáneamente, de los Mundiales masculino y femenino. No es lo único, porque el dulce momento del balompié español exhibe más hitos para presumir.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    España logró por segunda vez el título de la Copa del Mundo. Foto: Xinhua. Li Ming

    España hizo el gasto. Con alta posesión, llevaba el trámite de la final ante Argentina, sin embargo no daba con el arco. Pero en el minuto 106 del alargue, la tensión se convirtió en algarabía. El gol de Ferran Torres terminó entregándole a la selección hispana la segunda estrella de su historia en Copas del Mundo, 16 años después de la consagración en Sudáfrica. Después del sorprendente empate con Cabo Verde en el debut, donde el planeta conoció a Vozinha, la Roja europea solo sumó victorias. Y paulatinamente se fue haciendo un equipo más convincente, lo que quedó demostrado en la semifinal contra Francia y en la final del domingo con la Albiceleste.

    El conductor de esta exitosa campaña, el técnico Luis De la Fuente, no cabía más en el orgullo de liderar a su plantel a semejante logro. “Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían ‘míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso. Una generación de futbolistas que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud, para España. Juntos somos más fuertes. Que no quepa duda a nadie”, emitió el estratega, que se ubica a la par de Vicente del Bosque como los seleccionadores que han sido campeones del mundo con los ibéricos.

    Aquella frase (‘míster, hemos ganado todo’) no solo nace de la felicidad de conseguir el título en Estados Unidos. También tiene base en la realidad. Porque España se ha convertido en el claro dominador del fútbol a nivel de selecciones. Se trata de un gran hito para la historia del balompié, porque por primera vez el vigente campeón del mundo masculino también lo es en la categoría femenina. Rodri y Lamine Yamal se erigen con el mismo estatus que Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

    España puede presumir, desde ahora, de ser una de las dos naciones que han ganado ambos títulos mundiales. La otra es Alemania, que cuenta con cuatro Copas del Mundo masculinas (1954, 1974, 1990 y 2014) y otras dos en la categoría femenina (2003 y 2007).

    Campeones y campeonas del mundo

    En 2023 fue la última Copa del Mundo femenina, en Australia y Nueva Zelanda. La selección hispana ganó seis de siete partidos, incluyendo la final que se disputó en agosto de aquel año. Superó 1-0 a Inglaterra, en Sídney, para bordarse su primera estrella en el fútbol absoluto de las damas. No deja de ser ejemplificador que las últimas cinco ediciones del Balón de Oro de France Football las haya ganado una española: dos veces Alexia Putellas (2021 y 2022) y tres Aitana Bonmatí (2023, 2024 y 2025).

    España es el primer país en ser, simultáneamente, campeón del mundo masculino y femenino. AMANDA PEROBELLI

    La propia Alexia, una de las figuras más icónicas del fútbol femenino, planteó similitudes entre el equipo que ganó el Mundial femenino hace tres años y su par masculino que acaba de coronarse en América del Norte. “Sí, claro que me reconozco, es una señal de identidad de nuestro país: jugar siempre de la misma manera, sea cual sea el contexto y el resultado. Hacemos la presión alta, mantenemos la posesión y desde ahí generamos ocasiones”, dijo la multicampeona con el Barcelona, que acaba de fichar en el London City Lionesses de Inglaterra.

    España consiguió un histórico póker de títulos. Además de convertirse en el campeón mundial vigente en hombres y mujeres, el combinado masculino es el último ganador de la Eurocopa (2024) y de la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París. Son 16 los jugadores del plantel que ganó la Euro en Alemania y que ahora alcanzaron la Copa del Mundo: David Raya, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Ferran Torres, Alejandro Grimaldo, Aymeric Laporte, Alex Baena, Rodri, Nico Williams, Martín Zubimendi, Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal, Unai Simón y Marc Cucurella.

    Por su parte, cinco ganadores del oro olímpico en París son campeones del mundo: Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí, Alex Baena y Joan García. El caso de Baena es el más notable, porque es el único que ha estado en las tres competencias y con tres consagraciones.

    El éxito transversal del fútbol español también se transfiere hacia las bancas. Luis de la Fuente alcanza el Olimpo. Es uno más de la nutrida cantidad de entrenadores hispanos que han conseguido trofeos y gloria en el último tiempo. El caso que aflora automáticamente es Luis Enrique, bicampeón de la Champions League con el PSG y también último monarca de la Copa Intercontinental. Además, ganó la Ligue 1.

    Por su parte, Mikel Arteta llevó al Arsenal a conseguir la Premier League tras 22 años de sequía y también devolvió a los Gunners a la final de la Liga de Campeones luego de dos décadas. Mientras que Unai Emery fue el artífice de la consagración del Aston Villa en la Europa League, el primer título continental de los Villanos en 44 años. Tampoco hay que pasar por alto a Pep Guardiola, quien dominó la última década en Inglaterra y sumó dos coronas con el Manchester City en su temporada de despedida (Copa de la Liga y Copa FA).

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