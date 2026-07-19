La ruta del campeón: el camino de España hacia la segunda estrella de su historia

España 0-0 Cabo Verde (15 de junio)

La campaña de la selección española comenzó con un resultado sorprendente. A priori, el debut era muy favorable al tener que cruzarse con Cabo Verde. Sin embargo, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta presenció uno de los resultados más impensados del torneo. Fue un empate sin goles. El partido fue la presentación en sociedad, en un alcance global, del portero Vozinha, de notable actuación. Los 811 pases y los 27 remates totales que registró la Roja europea no fueron suficiente para romper el cero.

Foto: Xinhua Wang Kaiyan

España 4-0 Arabia Saudita (21 de junio)

En su segunda presentación, apareció la España candidata. Luego del dubitativo estreno contra los caboverdianos, los pupilos de Luis De la Fuente golearon inapelablemente a Arabia Saudita, en Atlanta. Las figuras ofensivas del equipo hispano necesitaron solo 45 minutos para marcar las diferencias ante un adversario que dio muchas licencias. Lamine Yamal arrancó de titular y anotó por primera vez en Copas del Mundo. Además, Mikel Oyarzabal apareció en su rol de goleador con un doblete.

Foto: Xinhua Wang Kaiyan

Uruguay 0-1 España (26 de junio)

De Estados Unidos a México. Los españoles se debieron mover hacia Guadalajara para cerrar la fase grupal ante la Celeste de Marcelo Bielsa. El partido se terminó definiendo, en favor de los europeos, por un detalle. La grosera falla del portero Fernando Muslera ante un débil remate de Alex Baena terminó inclinando la balanza a favor del campeón de Europa. Por un lado, España avanzó a dieciseisavos de final en el primer lugar de su grupo. Al ser primero, su siguiente rival iba a ser uno de los terceros. Por el otro, este resultado dejó fuera de carrera a Uruguay, que acabó el juego con uno menos por la expulsión de Canobbio.

Foto: @SEFutbol

España 3-0 Austria (2 de julio)

Fue una de las actuaciones más convincentes de la selección española en Norteamérica. Transitando de menos a más en el torneo, impuso todos sus galones en dieciseisavos de final y superó con holgura a Austria, en Los Ángeles. Mikel Oyarzabal nuevamente fue factor en el marcador, al anotar en dos oportunidades. Mientras que el lateral Pedro Porro también convirtió (el 2-0 parcial). Este encuentro tuvo un hito añadido: el portero Unai Simón alcanzó los 518 minutos sin recibir un gol y firmó la mayor racha de imbatibilidad de un arquero en la Copa del Mundo. Superó al italiano Walter Zenga, quien registró 517 minutos en Italia 1990.

Foto: Xinhua Chen Yichen

Portugal 0-1 España (6 de julio)

En octavos de final, se dio un choque de candidatos. A un lado, el Portugal de Cristiano Ronaldo. En el frente, la España de Lamine Yamal. Dos generaciones en la cancha de Dallas, por un lugar en la ronda de los ocho mejores. El partido terminó definiéndose en el epílogo a favor de los hispanos, que marca lo reñido del enfrentamiento. Cuando el alargue se aproximaba en el horizonte, un héroe inesperado rescató a los campeones de Europa. Mikel Merino, quien había ingresado en los 85′ por Dani Olmo, anotó en el primer minuto de tiempo añadido y le dio la clasificación a su selección. Triste adiós para CR7.

Cristiano Ronaldo saluda a Lamine Yamal en el encuentro de Portugal con España. Foto: Hannah Peters/FIFA/Getty Images. Hannah Peters - FIFA

España 2-1 Bélgica (10 de julio)

Españoles y belgas definieron, en Los Ángeles, al rival de Francia en la primera semifinal del Mundial. Nuevamente, el equipo de Luis De la Fuente desniveló en el epílogo para conseguir una victoria fundamental. Tal como sucedió ante Portugal, fue Mikel Merino quien se erigió como el valor determinante de los ibéricos, anotando en el minuto 88. Después de 16 años, la selección española se instalaba en las semifinales de la Copa del Mundo. Desde Sudáfrica 2010, cuando consiguieron su primera estrella, que no estaban en la ronda de los cuatro mejores. En este juego se acabó la racha de imbatibilidad de Unai Simón.

Foto: Xinhua Mao Siqian

Francia 0-2 España (14 de julio)

El pasaje a la final. Sacando a relucir su mejor versión, dejó fuera de juego a la poderosa Francia de Mbappé, Dembélé, Olise y compañía. Con eficacia y un gran sentido colectivo, la Roja europea redujo a su mínima expresión al equipo de Didier Deschamps, a todas luces el principal candidato a quedarse con la Copa del Mundo de Norteamérica. Fue 2-0 en Dallas. Mikel Oyarzabal abrió el marcador mediante un tiro penal, tras la infracción de Digné a Lamine Yamal. En la segunda mitad, Pedro Porro hizo el segundo y sentenció el encuentro.

Rodri celebra el triunfo de España ante la Francia de Mbappé. Foto: FIFA.

España 1-0 Argentina (19 de julio)

Minuto 106. En el alargue, Ferran Torres fue el autor del gol que le dio a España la segunda estrella de su historia. Hizo todos los méritos durante el partido, pero el gol no le salía, ya sea por la impericia como por la actuación de “Dibu” Martínez. Después de 16 años, la escuadra ibérica se convierte en el mejor de todos.