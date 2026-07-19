SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La ruta del campeón: el camino de España hacia la segunda estrella de su historia

    En Norteamérica, la selección hispana consiguió por segunda vez la Copa del Mundo. Después de 16 años, la Roja europea vuelve a tocar el cielo con las manos. Aquí, el recorrido del combinado de Luis De la Fuente.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La ruta del campeón: el camino de España hacia la segunda estrella de su historia. Foto: Xinhua Cao Can

    España 0-0 Cabo Verde (15 de junio)

    La campaña de la selección española comenzó con un resultado sorprendente. A priori, el debut era muy favorable al tener que cruzarse con Cabo Verde. Sin embargo, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta presenció uno de los resultados más impensados del torneo. Fue un empate sin goles. El partido fue la presentación en sociedad, en un alcance global, del portero Vozinha, de notable actuación. Los 811 pases y los 27 remates totales que registró la Roja europea no fueron suficiente para romper el cero.

    Foto: Xinhua Wang Kaiyan

    España 4-0 Arabia Saudita (21 de junio)

    En su segunda presentación, apareció la España candidata. Luego del dubitativo estreno contra los caboverdianos, los pupilos de Luis De la Fuente golearon inapelablemente a Arabia Saudita, en Atlanta. Las figuras ofensivas del equipo hispano necesitaron solo 45 minutos para marcar las diferencias ante un adversario que dio muchas licencias. Lamine Yamal arrancó de titular y anotó por primera vez en Copas del Mundo. Además, Mikel Oyarzabal apareció en su rol de goleador con un doblete.

    Foto: Xinhua Wang Kaiyan

    Uruguay 0-1 España (26 de junio)

    De Estados Unidos a México. Los españoles se debieron mover hacia Guadalajara para cerrar la fase grupal ante la Celeste de Marcelo Bielsa. El partido se terminó definiendo, en favor de los europeos, por un detalle. La grosera falla del portero Fernando Muslera ante un débil remate de Alex Baena terminó inclinando la balanza a favor del campeón de Europa. Por un lado, España avanzó a dieciseisavos de final en el primer lugar de su grupo. Al ser primero, su siguiente rival iba a ser uno de los terceros. Por el otro, este resultado dejó fuera de carrera a Uruguay, que acabó el juego con uno menos por la expulsión de Canobbio.

    Foto: @SEFutbol

    España 3-0 Austria (2 de julio)

    Fue una de las actuaciones más convincentes de la selección española en Norteamérica. Transitando de menos a más en el torneo, impuso todos sus galones en dieciseisavos de final y superó con holgura a Austria, en Los Ángeles. Mikel Oyarzabal nuevamente fue factor en el marcador, al anotar en dos oportunidades. Mientras que el lateral Pedro Porro también convirtió (el 2-0 parcial). Este encuentro tuvo un hito añadido: el portero Unai Simón alcanzó los 518 minutos sin recibir un gol y firmó la mayor racha de imbatibilidad de un arquero en la Copa del Mundo. Superó al italiano Walter Zenga, quien registró 517 minutos en Italia 1990.

    Foto: Xinhua Chen Yichen

    Portugal 0-1 España (6 de julio)

    En octavos de final, se dio un choque de candidatos. A un lado, el Portugal de Cristiano Ronaldo. En el frente, la España de Lamine Yamal. Dos generaciones en la cancha de Dallas, por un lugar en la ronda de los ocho mejores. El partido terminó definiéndose en el epílogo a favor de los hispanos, que marca lo reñido del enfrentamiento. Cuando el alargue se aproximaba en el horizonte, un héroe inesperado rescató a los campeones de Europa. Mikel Merino, quien había ingresado en los 85′ por Dani Olmo, anotó en el primer minuto de tiempo añadido y le dio la clasificación a su selección. Triste adiós para CR7.

    Cristiano Ronaldo saluda a Lamine Yamal en el encuentro de Portugal con España. Foto: Hannah Peters/FIFA/Getty Images. Hannah Peters - FIFA

    España 2-1 Bélgica (10 de julio)

    Españoles y belgas definieron, en Los Ángeles, al rival de Francia en la primera semifinal del Mundial. Nuevamente, el equipo de Luis De la Fuente desniveló en el epílogo para conseguir una victoria fundamental. Tal como sucedió ante Portugal, fue Mikel Merino quien se erigió como el valor determinante de los ibéricos, anotando en el minuto 88. Después de 16 años, la selección española se instalaba en las semifinales de la Copa del Mundo. Desde Sudáfrica 2010, cuando consiguieron su primera estrella, que no estaban en la ronda de los cuatro mejores. En este juego se acabó la racha de imbatibilidad de Unai Simón.

    Foto: Xinhua Mao Siqian

    Francia 0-2 España (14 de julio)

    El pasaje a la final. Sacando a relucir su mejor versión, dejó fuera de juego a la poderosa Francia de Mbappé, Dembélé, Olise y compañía. Con eficacia y un gran sentido colectivo, la Roja europea redujo a su mínima expresión al equipo de Didier Deschamps, a todas luces el principal candidato a quedarse con la Copa del Mundo de Norteamérica. Fue 2-0 en Dallas. Mikel Oyarzabal abrió el marcador mediante un tiro penal, tras la infracción de Digné a Lamine Yamal. En la segunda mitad, Pedro Porro hizo el segundo y sentenció el encuentro.

    Rodri celebra el triunfo de España ante la Francia de Mbappé. Foto: FIFA.

    España 1-0 Argentina (19 de julio)

    Minuto 106. En el alargue, Ferran Torres fue el autor del gol que le dio a España la segunda estrella de su historia. Hizo todos los méritos durante el partido, pero el gol no le salía, ya sea por la impericia como por la actuación de “Dibu” Martínez. Después de 16 años, la escuadra ibérica se convierte en el mejor de todos.

    Foto: Xinhua Cao Can

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalEspañaArgentinaCopa del MundoFinal del Mundial 2026Luis De la FuenteLamine YamalMikel Oyarzabal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mineduc informa suspensión de clases en San José de Maipo para este lunes 20

    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania

    CGE pagará $40 mil a clientes que perdieron alimentos por cortes de luz durante sistema frontal

    Hallan el cuerpo de un hombre al interior de un ruco bajo un puente en Quilicura

    Mujer y su hijo menor de edad mueren en incendio en La Pintana: PDI indaga origen y causa del siniestro

    Netanyahu acusa a alcalde de Nueva York de “desviar la atención” tras evaluar posible arresto en Asamblea de la ONU

    Lo más leído

    1.
    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    2.
    El muro rojo que resguardó el camino de España a su segunda estrella en un Mundial

    El muro rojo que resguardó el camino de España a su segunda estrella en un Mundial

    3.
    España le arruina la fiesta a Messi: es el justo campeón del mundo y vuelve al Olimpo 16 años después

    España le arruina la fiesta a Messi: es el justo campeón del mundo y vuelve al Olimpo 16 años después

    4.
    Lionel Messi y el recuerdo de la fotografía con Lamine Yamal que marca la final del Mundial: “Es una locura; él era un bebé”

    Lionel Messi y el recuerdo de la fotografía con Lamine Yamal que marca la final del Mundial: “Es una locura; él era un bebé”

    5.
    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    “Campeones, campeones”: la euforia de Gianni Infantino tras el triunfo ‘argentino’ en el Juego de Leyendas previo a la final

    6.
    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    Vozinha aclara su futuro en medio de los rumores que lo vinculan a Colo Colo: “Estoy libre y buscando un buen proyecto”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo: revisa las zonas afectadas

    Aguas del Valle anuncia corte parcial de emergencia en La Serena y Coquimbo: revisa las zonas afectadas

    Mineduc informa suspensión de clases en San José de Maipo para este lunes 20
    Chile

    Mineduc informa suspensión de clases en San José de Maipo para este lunes 20

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    CGE pagará $40 mil a clientes que perdieron alimentos por cortes de luz durante sistema frontal

    Una reconstrucción de la caída de Sartor
    Negocios

    Una reconstrucción de la caída de Sartor

    Las definiciones del nuevo “CEO” de PwC

    Daniel Mas: “Vamos a lanzar un nuevo paquete de medidas pro empleo en el corto plazo”

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026
    Tendencias

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    Cómo ir regularmente a museos, teatros, conciertos y cines podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial ante España: “Han sido mejores, esa es la verdad”
    El Deportivo

    La tristeza de Lionel Scaloni tras perder la final del Mundial ante España: “Han sido mejores, esa es la verdad”

    La satisfacción de Luis de la Fuente: “El partido se tendría que haber acabado mucho antes”

    Golpes, descontrol y jugadores en el piso: la violenta reacción de Leandro Paredes tras la consagración de España

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Inti Illimani sigue el camino: “Si estuviéramos viviendo de glorias pasadas, ahí sí deberíamos colgar los botines”

    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania
    Mundo

    Estados Unidos lanza octava noche de ataques contra Irán tras muerte de militares en Jordania

    Netanyahu acusa a alcalde de Nueva York de “desviar la atención” tras evaluar posible arresto en Asamblea de la ONU

    Seis fallecidos y 21 lesionados tras temblor de magnitud 5.1 en Perú

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino