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    Sorpresa Mundial: la España de Lamine Yamal decepciona en su debut ante un aguerrido Cabo Verde que hace historia

    Los hispanos igualaron sin goles ante el aguerrido equipo africano que sumó un punto que quedará en los libros. En tanto, el astro del Barcelona solo entró en los últimos 20 minutos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Lamine Yamal entró en los últimos 20 minutos y generó peligro. Foto: Xinhua.

    Sin duda que el debut de España frente a la debutante Cabo Verde, en Atlanta, era uno de los más esperados del Mundial. No solo porque es uno de los grandes candidatos para quedarse con el título que ganó por única vez en 2010, sino por su gran estrella Lamine Yamal.

    Eso sí, el astro del Barcelona comenzó en el banco de suplentes debido a que, si bien estaba recuperado de un desgarro en el bíceps femoral, los médicos recomendaron llevar su retorno de manera paulatina. Y eso lo sintió el equipo español que careció de profundidad en sus ataques y debió lamentar un empate 0-0 ante un rival que sacó la tarea a punta de sacrificio y disciplina táctica. Una sorpresa mundial.

    El partido se jugó al ritmo de la escuadra de Luis de la Fuente, privilegiando la circulación del balón y la posesión, mientras que el equipo africano se agrupó en su zona para aprovechar alguna falla defensiva de los europeos y concretar las escasas ocasiones que pudiese tener.

    España no lograba profundizar y los caboverdianos se veían muy cómodos por la forma en que se estaba dando el partido. La línea de cuatro en el fondo, compuesta por Moreira, Borges, Pico y Lopes Cabral, estaba funcionando a la perfección.

    La Roja europea intentaba abrirse paso con Pedri y las subidas de Marc Cucurella. Precisamente, este último se filtró por el espalda de la zaga, a los 39′, para pivotear hacia el medio, donde estaba Ferrán Torres, quien le dio al travesaño. En el rebote, Mikel Oyarzábal cabeceó y el veterano portero Vozinha estuvo notable para mandarla al córner.

    El mismo Torres lo tuvo cinco minutos más tarde y el meta africano estuvo muy atento. Luego, en los descuentos, otra atajada brillante del arquero evitó que Laporte abriera la cuenta. Parecía que España por fin despertaba de letargo.

    El inicio del segundo tiempo mantuvo la tónica del final del primero, con los hispanos atacando y presionando un poco más para ser más profundos en el ataque. Esa fórmula empezó a dar resultados con el correr de los minutos y el desgaste de Cabo Verde al correr sin balón, pero igualmente lograron aguantar.

    Un crack a la cancha

    Los minutos pasaban y la resistencia se estaba tornando cada vez más heroica. Sin embargo, los europeos no lograban penetrar y De la Fuente demoró inexplicablemente los cambios hasta después de la pausa de hidratación. Lamine Yamal y Mikel Merino fueron las primeras alternativas que ingresaron.

    De inmediato, el crack del Barcelona en su primera intervención generó peligro, cargándose por la derecha del ataque para moverse hacia adentro. Y así fue en cada balón que tocó. Sin embargo, los pupilos de Bubista se reforzaron en el fondo y aguantaron los embates con los 11 jugadores en el cuarto defensivo de la cancha.

    A tres del final del tiempo reglamentario, el DT español mandó a Nico Williams al campo de juego, para buscar el ansiado tanto de la victoria. Sin embargo, en tan poco tiempo, fue muy escaso su aporte.

    La aguerrida Cabo Verde se llevó un justo premio en su estreno en mundiales. Un equipo de mucho sacrificio y disciplina que supo resistir ante uno de los máximos candidatos al título. El Grupo H, que también conforman Uruguay y Arabia Saudita, queda muy abierto.

    Más sobre:Mundial 2026EspañaCabo VerdeLamine YamalLuis de la Fuente

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