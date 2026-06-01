CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”

    El delantero del Barcelona revela el temor que sintió al momento de la lesión que sufrió ante Celta de Vigo en LaLiga.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”. Foto: @sefutbol

    Lamine Yamal rompe el silencio. El delantero del Barcelona reconoce que temió quedarse fuera del Mundial luego de la lesión que sufrió a fines de abril. El ariete español reveló que la incertidumbre por el alcance de la dolencia y una posible recaída marcaron las semanas previas a la convocatoria definitiva de Luis de la Fuente.

    “Me acuerdo de la secuencia. Estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca al momento del Mundial. Era una lesión de isquiotibial que nunca había tenido. Tuve miedo de que fuese grave y, sobre todo, de que no fuese grave pero poder recaer”, señaló en una entrevista con el sitio oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

    “Vas a jugar un Mundial y la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada. Tengo muchas ganas de poder debutar”, añadió.

    Yamal también abordó las expectativas de España para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección ibérica llega al torneo como vigente campeona de Europa. “Desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas”, manifestó.

    Yamal en un partido de España. Foto: @sefutbol

    Consultado sobre la posibilidad de conquistar el torneo, Yamal aseguró que es una situación que ha imaginado desde su infancia. “Mil veces. En mi habitación o cuando ganaba un partido en mi barrio. Creo que el Mundial es lo más grande que tiene el fútbol”, expresó.

    El jugador también reflexionó en torno a su ascenso meteórico en Europa. “Es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero llevo tres años y hace cuatro estaba jugando en el barrio. Entonces un niño que jugaba hace tres años contigo ahora va a jugar un Mundial. Tiene que ser algo loco, muy loco”, comentó.

    Respecto a la presión que significa ser llamado a transformarse en una de las principales figuras del Mundial, Yamal aseguró que no le afecta. “A mí me da igual. Cuando tu exigencia es más alta, subes tu nivel. Si mi exigencia fuera la de otro jugador a lo mejor no estaría al nivel al que juego. Entonces me gusta que sea así, me lo tomo como un reto”, señaló.

    El delantero también se refirió a la relación que mantiene con los hinchas. “Empatizo con ellos. Cuando veo a un niño pequeño sé que él en su mente está viendo a su ídolo y no entiende. Tienes que parar y hacerte una foto, porque cuando yo era pequeño mi ídolo era Neymar y yo me moriría por una foto con Neymar cuando era pequeño”, afirmó.

    Sin embargo, reconoció que la popularidad tiene consecuencias. “Pagaría muchísimo por poder ir a tomar algo tranquilo o poder ir a pasear por Barcelona o por cualquier sitio. Es lo único malo de nuestra vida”, declaró.

    Finalmente, habló de su hermano menor, de tres años, y cómo vive la posibilidad de verlo. “Él sabe que voy a jugar con España, no sabe exactamente qué es un Mundial, pero sabe que voy a jugar con España. A él le gustan Neymar, Pedri y Raphinha. Cristiano le gusta también”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalLamine YamalSelección de EspañaEspañaMundialBarcelonaNorteamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”

    “Mirada centralista” y “discurso de campaña”: las críticas de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast

    Mayor interés ciudadano por el patrimonio contrasta con brechas en el acceso y reparos a la institucionalidad

    Francisco Martínez, candidato a rector de la U. de Chile: “Un recorte significa un retroceso”

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana

    Alejandra Mizala, candidata a rectora de la U. de Chile: “Las tomas no son aceptables como forma de movilización”

    Lo más leído

    1.
    Billetera histórica: Joaquín Niemann se convierte en uno de los golfistas que más dinero acumula en premios en 166 años

    Billetera histórica: Joaquín Niemann se convierte en uno de los golfistas que más dinero acumula en premios en 166 años

    2.
    Top 6 y el más ganador de la historia de Canadá: Félix Auger-Aliassime, el rival de Tabilo en los octavos de Roland Garros

    Top 6 y el más ganador de la historia de Canadá: Félix Auger-Aliassime, el rival de Tabilo en los octavos de Roland Garros

    3.
    “Acuña quedó afuera; a Montiel lo iban a limpiar y no pudieron”: la acusación de Caruso Lombardi tras la lista de Scaloni

    “Acuña quedó afuera; a Montiel lo iban a limpiar y no pudieron”: la acusación de Caruso Lombardi tras la lista de Scaloni

    4.
    Un encontrón que no se vio en la transmisión: el golpe de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports

    Un encontrón que no se vio en la transmisión: el golpe de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports

    5.
    Con una mesa de trabajo incluida: el nuevo guiño del Presidente Kast al estadio de la U durante la Cuenta Pública

    Con una mesa de trabajo incluida: el nuevo guiño del Presidente Kast al estadio de la U durante la Cuenta Pública

    6.
    El impresionante ascenso de Joaquín Niemann en el ranking mundial tras su triunfo en el LIV Golf de Corea del Sur

    El impresionante ascenso de Joaquín Niemann en el ranking mundial tras su triunfo en el LIV Golf de Corea del Sur

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    “Mirada centralista” y “discurso de campaña”: las críticas de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast
    Chile

    “Mirada centralista” y “discurso de campaña”: las críticas de la oposición a la primera Cuenta Pública de Kast

    Francisco Martínez, candidato a rector de la U. de Chile: “Un recorte significa un retroceso”

    Alejandra Mizala, candidata a rectora de la U. de Chile: “Las tomas no son aceptables como forma de movilización”

    “Este es el país que recibimos”: Quiroz critica la herencia económica tras el Imacec y hace mea culpa por alza de las bencinas
    Negocios

    “Este es el país que recibimos”: Quiroz critica la herencia económica tras el Imacec y hace mea culpa por alza de las bencinas

    Ingeniero de la U. de los Andes con estudios en Harvard es el nuevo gerente general de Papa Johns

    Kast afirma que el desempleo femenino llega al 10,5%, y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25%: verdadero ✅

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”
    El Deportivo

    La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 14

    “Meses de engaño”: accionistas del Sevilla cargan contra Sergio Ramos tras el fallido proceso de compra del club

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware
    Tecnología

    Computex 2026: ASUS celebra 20 años de Republic of Gamers con ROG XBOX Ally X20 y nueva línea de hardware

    El Mundial 2026 “llega” a EA Sports FC 26 con el parche The World’s Game y más de 50 selecciones licenciadas (vuelve Brasil)

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Beach Boys según Brian Wilson: “Lloré a mares cuando la escuché en la radio”

    Mayor interés ciudadano por el patrimonio contrasta con brechas en el acceso y reparos a la institucionalidad

    Por éxito de venta Manuel García agrega otras 4 ciudades para su gira durante julio

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana
    Mundo

    ¿Posuribisimo?: Cómo la victoria de Abelardo de la Espriella podría marcar una nueva etapa para la política colombiana

    Las definiciones de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en su único debate antes del balotaje en Perú

    Irán suspende las conversaciones con EE.UU. en protesta por los ataques israelíes contra Líbano y Trump interviene para salvar preacuerdo

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas