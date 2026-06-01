La dura confesión de Lamine Yamal en España: “Tuve miedo de perderme el Mundial”

Lamine Yamal rompe el silencio. El delantero del Barcelona reconoce que temió quedarse fuera del Mundial luego de la lesión que sufrió a fines de abril. El ariete español reveló que la incertidumbre por el alcance de la dolencia y una posible recaída marcaron las semanas previas a la convocatoria definitiva de Luis de la Fuente.

“Me acuerdo de la secuencia. Estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca al momento del Mundial. Era una lesión de isquiotibial que nunca había tenido. Tuve miedo de que fuese grave y, sobre todo, de que no fuese grave pero poder recaer”, señaló en una entrevista con el sitio oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

“Vas a jugar un Mundial y la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada. Tengo muchas ganas de poder debutar”, añadió.

Yamal también abordó las expectativas de España para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La selección ibérica llega al torneo como vigente campeona de Europa. “Desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas”, manifestó.

Yamal en un partido de España. Foto: @sefutbol

Consultado sobre la posibilidad de conquistar el torneo, Yamal aseguró que es una situación que ha imaginado desde su infancia. “Mil veces. En mi habitación o cuando ganaba un partido en mi barrio. Creo que el Mundial es lo más grande que tiene el fútbol”, expresó.

El jugador también reflexionó en torno a su ascenso meteórico en Europa. “Es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero llevo tres años y hace cuatro estaba jugando en el barrio. Entonces un niño que jugaba hace tres años contigo ahora va a jugar un Mundial. Tiene que ser algo loco, muy loco”, comentó.

Respecto a la presión que significa ser llamado a transformarse en una de las principales figuras del Mundial, Yamal aseguró que no le afecta. “A mí me da igual. Cuando tu exigencia es más alta, subes tu nivel. Si mi exigencia fuera la de otro jugador a lo mejor no estaría al nivel al que juego. Entonces me gusta que sea así, me lo tomo como un reto”, señaló.

El delantero también se refirió a la relación que mantiene con los hinchas. “Empatizo con ellos. Cuando veo a un niño pequeño sé que él en su mente está viendo a su ídolo y no entiende. Tienes que parar y hacerte una foto, porque cuando yo era pequeño mi ídolo era Neymar y yo me moriría por una foto con Neymar cuando era pequeño”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que la popularidad tiene consecuencias. “Pagaría muchísimo por poder ir a tomar algo tranquilo o poder ir a pasear por Barcelona o por cualquier sitio. Es lo único malo de nuestra vida”, declaró.

Finalmente, habló de su hermano menor, de tres años, y cómo vive la posibilidad de verlo. “Él sabe que voy a jugar con España, no sabe exactamente qué es un Mundial, pero sabe que voy a jugar con España. A él le gustan Neymar, Pedri y Raphinha. Cristiano le gusta también”, cerró.