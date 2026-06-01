Gobernador de La Araucanía responde al Presidente Kast por sus dichos sobre el turismo en la zona durante Cuenta Pública

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, respondió a las declaraciones que hizo en su primeta Cuenta Pública el Presidente José Antonio Kast sobre el turismo en la región.

“La Araucanía es una de las regiones más hermosas y con más futuro de Chile. Su gente, merece vivir en paz, trabajar tranquila y ver florecer su tierra. En esta región, como en todo Chile, necesitamos que aumente el turismo, regrese la inversión y recuperemos el desarrollo”, manifestó el Presidente Kast en el Congreso, anunciando una reforma a la Ley Indígena para flexibilizar el sistema de entrega de tierras.

La región completa y las provincias de Biobío y Malleco en la Región del Biobío, permanecen desde mayo de 2022 bajo Estado de excepción constitucional de Emergencia por grave alteración de orden público, permitiendo a las Fuerzas Armadas colaborar con las policías en tareas de resguardo ante la llamada violencia rural.

Frente al planteamiento del Presidente Kast, Saffirio aseguró que los indicadores oficiales muestran un crecimiento sostenido en la actividad turística en años recientes, gracias al trabajo coordinado entre el sector público y privado.

“Las llegadas de turistas extranjeros se duplicaron; pasando de 166 mil en 2023 a 328 mil en 2024. En tanto las pernoctaciones crecieron un 46% en enero de 2025; y el empleo turístico subió un 33,8%. A esto se suma que Pucón fue nominado como Mejor Destino Regional de Turismo Aventura y que Chile ganó el título mundial en esa categoría”, destacó el gobernador René Saffirio.

La autoridad regional destacó que estos resultados reflejan el impacto de las estrategias de promoción turística implementadas en el territorio y el posicionamiento que ha alcanzado La Araucanía como destino nacional e internacional.

En ese contexto, anunció que la región iniciará el proceso de elaboración de una Política de Turismo para el período 2025-2029, instrumento que busca fortalecer la gobernanza público-privada del sector y consolidar al turismo como uno de los principales motores del desarrollo económico de la zona.

“Este viernes iniciaremos la construcción de la Política de Turismo para La Araucanía junto a representantes del sector público, privado y de la sociedad civil. Se trata de un proceso participativo que busca proyectar el crecimiento de la actividad, fortalecer el desarrollo regional desde los territorios y poner en valor nuestra identidad, patrimonio y vocación turística”, agregó.

Saffirio afirmó que “La Araucanía vive uno de sus mejores momentos desde el punto de vista del desarrollo y de su actividad turística. Los datos matan el relato”.