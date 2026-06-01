¿Qué le dijo? Árbitro revela supuesto insulto que provocó expulsión de Diego Carrasco en victoria de la U ante Concepción

La cuenta estaba igualada a un gol entre Universidad de Chile y Deportes Concepción. De hecho, el trámite del partido se había emparejado y no pocos apostaban al empate como resultado final. Sin embargo, el reclamo de una posible falta en el área azul cambió el rumbo del partido tras la expulsión de Diego Carrasco.

Tarjeta roja que -ya en la cancha- el juez Mario Salvo justificó por una insolencia del jugador del equipo sureño, pero que fue protestada por toda la plantilla Lila, ya que, aseguraban que si hubo insulto, no era para el juez, sino más bien, algo generalizado.

Sin embargo, Salvo fue lapidario en su informe y aseveró que Carrasco lo denostó directamente. “Tarjeta Roja por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza; me insulta de forma directa y a viva voz ‘Cobra el penal pos conchatumadre’”, denunció el colegiado.

Foto: Diego Martin/Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Algo que tras el encuentro, no podía creer Joaquín Larrivey. “El partido se nos escapa pura y exclusivamente por responsabilidad del árbitro, a quien considero un gran árbitro, pero que esta vez, salvo que tenga el oído de un lobo o de un perro, la verdad que es imposible que lo escuche. Lamentablemente me parece que se desvirtuó el partido a partido de la expulsión”, dijo el capitán del León de Collao.

Acto seguido, añadió que “él dice que insulta, pero no directamente al árbitro. Es imposible que el árbitro interprete y escuche que alguien lo está insultando de acá a 15 metros. No se escucha nada, realmente. Él, con el audio del VAR, con todo, de repente escucha, me resulta muy llamativo. Pero bueno, lo considero un gran árbitro y hoy lamentablemente se equivocó”.

Opinión que era compartida por su técnico, Fernando Díaz. “No sé si le habrá dicho algo (Carrasco) y si le dijo, está bien expulsado. Pero antes de eso, hubo dos faltas de tijera y esas son rojas en cualquier parte del mundo. Pero todos los jugadores dicen cosas y se ocupa ese criterio; van a tener que expulsar a muchos jugadores”, expresó el adiestrador.

No obstante, Salvo ratificó su versión y ahora será el Tribunal de Penalidades quién resuelva cuántas fechas de castigo tendrá Carrasco, si es que la defensa de los de la región del Bío Bío no logran demostrar que el garabato fue al aire y no al juez.

En el informe también se consiga que “durante diversos pasajes del segundo tiempo se encienden bengalas desde la galería sur donde se ubicaba la barra local” y no hay palabra alguna para el encontrón que sostuvieron Franco Calderón y Javier Altamirano, donde también hubo insultos, y que fue presenciado de cerca por el juez del compromiso que terminaron ganando los azules por 2-1.