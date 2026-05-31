Tras su triunfo individual en la tercera ronda: Tabilo repite los festejos al avanzar en los dobles de Roland Garros

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) festeja por duplicado en Roland Garros. Como si no fuese poco su gran triunfo del sábado, ante el joven francés Moise Kouamé, que le permitió avanzar a la ronda de los 16 mejores del Grand Slam parisino, este domingo repitió las celebraciones al obtener la victoria en los dobles junto al mexicano Miguel Ángel Reyes Varela.

A la par del deportista norteamericano, la raqueta nacional firmó un gran triunfo frente a la pareja local compuesta por Arthur Reymond y Luca Sanchez, por parciales de 7-6 (5), 4-6 y 7-5. Con esto, el chileno demuestra que está jugando un tenis de alto vuelo sobre la arcilla francesa, ya que sigue en carrera en el cuadro principal de singles y en la modalidad de duplas.

La gran virtud de Jano y su dupla fue aprovechar las chances de quiebre, un factor que terminó inclinando la balanza en momentos claves del compromiso (Reymond y Sanchez solo capitalizaron 4 de 17, mientras que Tabilo y Reyes fueron más efectivos con un 4 de 7, ganando el tie break y el último game). Además, estuvieron más precisos desde el saque: 80 puntos ganados a partir de esta vía contra los 71 de sus rivales.

Ahora, el binomio chileno-mexicano se alista para la tercera ronda en esta categoría. El próximo martes (con horario a confirmar), se medirán ante el monegasco Hugo Gys y el francés Édouard Roger-Vasselin. Eso sí, el tenista criollo tendrá una parada fundamental antes: por los octavos de final chocará con el canadiense Felix Auger-Aliassime, que se ubica en el sexto lugar del escalafón planetario.