Habrá nuevo campeón: San Antonio Spurs vence a OKC y se reencuentra con New York Knicks en las Finales de la NBA tras 27 años

La NBA sigue dejando temporadas para el recuerdo, y la 2025-2026 no será la excepción: por octavo año consecutivo habrá un nuevo monarca en la mejor liga de básquetbol a nivel mundial.

Oklahoma City Thunder, que cargaba con el peso de ser el vigente monarca, no pudo repetir la gloria y cayó en el séptimo juego de las Finales de la Conferencia Oeste. ¿Su verdugo? San Antonio Spurs, la franquicia que vuelve a la instancia decisiva luego de 12 años y tras varios procesos de reconstrucción.

Wembanyama va por todo

Era una serie entre dos colosos. OKC había finalizado la temporada regular con el primer sembrado, mientras que los Spurs fueron sus escoltas durante todo el año. Por ello, era una certeza que se enfrentaban los mejores equipos del Oeste y dos de los grandes candidatos a marcar una época en el futuro.

La eliminatoria se había extendido por siete juegos, afirmando la jerarquía de dos elencos con un potencial tremendo. En ese marco, el desenlace de una justa memorable llegaba hasta el Paycom Center, la casa del Thunder. Y en esa arena, que vio a Shai Gilgeous Alexander levantar el título en 2025 y dos MVP consecutivos, el que acabó festajando no fue el local, sino que el forastero.

Los Spurs, de la mano de Victor Wembanyama, la nueva estrella de la liga, se llevaron la victoria por 113-101 y aseguraron su presencia en las Finales de la NBA. El pívot francés, que fue galardonado con el Premio Magic Johnson (se le entrega al mejor jugador de la postemporada en el Oeste), contribuyó con 22 puntos y siete rebotes para llevar a los suyos de vuelta a una definición.

Y es que para encontrar el último título de San Antonio hay que viajar al curso 2013-2014, cuando el trío compuesto por las leyendas Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker consiguieron el quinto anillo en la historia de la franquicia.

Sin embargo, después de éxito demoledor en el certamen, la alegría se había esfumado. Los texanos sufrieron con el retiro de sus principales figuras y llegaron a estar hundidos en el sótano de la competición por varios años. Incluso, el mítico entrenador Gregg Popovich también tuvo que dar un paso al costado en la conducción técnica por problemas de salud.

No obstante, luego de varias decepciones y un extendo periodo de reconstrucción, Wemby es el que devuelve la ilusión. El galo, que arribó a Texas gracias a que los Spurs obtuvieron el primer pick del Draft de 2023, no tardó en convertirse en uno de los rostros de la NBA y en una de las mayores promesas de cara a los años venideros. Es más, el europeo ya ganó el Premio al Defensor del Año y estuvo en la terna del MVP. Solo tiene 22 años.

Ahora, San Antonio sueña con el ansiado sexto anillo y en las Finales tendrá a un rival más que conocido. Al igual que hace 27 años. Los New York Knicks, que arrasaron en la Conferencia Este, ya esperan por ellos en el Madison Square Garden. El cruce es especial, porque ambos se encontraron en esa misma instancia en la campaña 1998-1999, cuando David Robinson y un joven Duncan alzaron el primer Larry O’Brien de su historia.

El elenco de la Gran Manzana, por su parte, busca romper la maldición: no ganan un trofeo desde 1973.