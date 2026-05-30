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    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    Bomberos de Santiago declaró tercera alarma de incendio por la emergencia registrada en el sector de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Toro Mazotte. Según informó la institución, el fuego se encuentra contenido y no se reportan personas lesionadas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bomberos combate incendio estructural en Estación Central

    Un incendio estructural movilizó la tarde de este sábado a voluntarios de Bomberos de Santiago en la comuna de Estación Central, luego de una emergencia registrada en el sector de Avenida Libertador Bernardo O’Higgins con Toro Mazotte.

    El llamado fue registrado a las 14.53 horas de este 30 de mayo de 2026, bajo la clave 10-0-1, correspondiente a una estructura de hasta tres pisos, como casa, fábrica, bodega o recinto comercial sin público.

    Posteriormente, Bomberos actualizó el procedimiento a primera alarma de incendio estructural, aumentando la cantidad de material mayor destinado al lugar. Más tarde, la emergencia escaló a segunda alarma y finalmente a tercera alarma de incendio estructural.

    Según informó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, la emergencia afectó a seis locales comerciales y movilizó a 15 compañías, con más de 15 carros y alrededor de 100 bomberos trabajando en el lugar.

    Bomberos combate incendio estructural en Estación Central

    “Se trató de un incendio estructural que afectó a seis locales comerciales. Controlamos la propagación, no hay casas aledañas afectadas”, señaló Yévenes.

    El comandante agregó que el incendio se encuentra contenido y que los equipos se mantienen realizando labores de ventilación y remoción final.

    Hasta el momento, Bomberos no reporta personas lesionadas. “No tenemos civiles lesionados ni bomberos lesionados”, precisó Yévenes.

    Origen será investigado por peritos

    Respecto de las causas del siniestro, el tercer comandante indicó que aún no es posible establecer una hipótesis sobre el origen del fuego.

    “Eso lo tenemos que analizar una vez que terminemos el trabajo e ingresen nuestros peritos a determinar cuál fue el origen y la causa del siniestro”, explicó.

    Consultado sobre si podría tratarse de un cortocircuito, Yévenes sostuvo que, por ahora, no se puede descartar ninguna posibilidad.

    “Hasta el minuto no podemos descartar nada. Al final vamos a determinar cuál es el origen y la causa”, afirmó.

    Incendio estructural afecta a seis locales comerciales en Estación Central

    El oficial detalló además que el trabajo de Bomberos fue principalmente ofensivo, con uso intensivo de agua y apoyo de escalas mecánicas para evitar que las llamas se extendieran a otras estructuras.

    “Se trabajó con mecánicas también del Cuerpo de Bomberos de Santiago, lo que nos ayudó y permitió que este incendio no se propagara a más estructuras”, señaló.

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