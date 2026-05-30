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    El duro camino que superó el PSG de Luis Enrique para levantar su segunda Champions League

    De la mano de figuras como Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha, el elenco francés demostró su jerarquía ante los rivales más exigentes que se le atravesaron en su trayecto al título.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos

    Luis Enrique lo hizo otra vez. PSG salió victorioso de Budapest: se impuso en la final ante Arsenal y levantó la segunda Champions League de su historia de la mano del ya mítico entrenador español. Aquí el camino que recorrieron los de París para ser nuevamente el mejor equipo de Europa.

    Fase de liga

    Su participación en esta edición de la Champions League tuvo un comienzo espectacular, con una gran capacidad goleadora y tres triunfos consecutivos. Sin embargo, luego de la derrota en casa ante Bayern, la escuadra presidida por el empresario catarí Nasser Al-Khelaïfi no pudo encadenar victorias, a tal punto que no consiguió ganar en sus últimos tres duelos y se clasificó undécimo con 14 puntos, por lo que debió que jugar los playoffs de los octavos de final.

    17/09/2025. Fecha 1: PSG 4-0 Atalanta, Parque de los Príncipes

    3’, Marquinhos (PSG); 39’, Khvicha Kvaratskhelia (PSG); 51’, Nuno Mendes (PSG); 90+1’, Gonçalo Ramos (PSG).

    1/10/2025. Fecha 2: Barcelona 1-2 PSG, Estadio Olímpico de Montjuic

    19’, Ferran Torres (Bar); 38’, Senny Mayulu (PSG); 90’, Gonçalo Ramos (PSG).

    21/10/2025. Fecha 3: Bayer Leverkusen 2-7 PSG, BayArena

    7’, Willian Pacho (PSG); 38’ y 54’, Aleix García (Lev); 41’ y 45+3’, Désiré Doué (PSG); 44’, Khvicha Kvaratskhelia (PSG); 50’, Nuno Mendes (PSG); 66’, Ousmane Dembélé (PSG); 90’, Vitinha (PSG).

    4/11/2025. Fecha 4: PSG 1-2 Bayern Múnich, Parque de los Príncipes

    4’ y 32’, Luis Díaz (Bay); 74’, João Neves (PSG).

    26/11/2025. Fecha 5: PSG 5-3 Tottenham, Parque de los Príncipes

    35’, Richarlison (Tot); 45’, 53’ y 76’, Vitinha (PSG); 50’ y 73’, Randal Kolo Muani (Tot); 59’, Fabián Ruiz (PSG); 65’, Willian Pacho (PSG).

    10/12/2025. Fecha 6: Athletic 0-0 PSG, Estadio Nuevo San Mamés.

    20/01/2026. Fecha 7: Sporting de Lisboa 2-1 PSG, Estadio José Alvalade

    74’ y 90’, Luis Suárez (Spo); 79’, Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

    28/01/2026. Fecha 8: PSG 1-1 Newcastle, Parque de los Príncipes

    8’, Vitinha (PSG); 45+2’, Joe Willock (New).

    Rondas de uno contra uno

    Luego de avanzar en la fase de liga, apareció la jerarquía y la mano de Luis Enrique para afrontar llaves complejas. En algunos casos las supero hasta con facilidad, como con Liverpool y Chelsea, a los que goleó en el marcador global con figuras como Khvicha Kvaratskhelia y Vitinha, sumados a Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro.

    17/02/2026. Play-off, ida: Mónaco 2-3 PSG, Estadio Luis II

    1’ y 18’, Folarin Balogun (Mon); 29’ y 67’, Désiré Doué (PSG); 41’, Achraf Hakimi (PSG).

    25/02/2026. Play-off, vuelta: PSG 2-2 Mónaco, Parque de los Príncipes

    45’, Maghnes Akliouche (Mon); 60’, Marquinhos (PSG); 66’, Khvicha Kvaratskhelia (PSG); 90+1’, Jordan Teze (Mon).

    11/03/2026. Octavos de final, ida: PSG 5-2 Chelsea, Parque de los Príncipes

    10’, Bradley Barcola (PSG); 28’, Malo Gusto (Che); 40’, Ousmane Dembélé (PSG); 57’, Enzo Fernández (Che); 74’, Vitinha (PSG); 86’ y 90+4’, Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

    17/03/2026. Octavos de final, vuelta: Chelsea 0-3 PSG, Stamford Bridge

    6’, Khvicha Kvaratskhelia (PSG); 15’, Bradley Barcola (PSG); 62’, Senny Mayulu (PSG).

    8/04/2026. Cuartos de final, ida: PSG 2-0 Liverpool, Parque de los Príncipes

    11’, Désiré Doué (PSG); 65’, Khvicha Kvaratskhelia (PSG).

    14/04/2026. Cuartos de final, vuelta: Liverpool 0-2 PSG, Anfield

    72’ y 90+1’, Ousmane Dembélé (PSG).

    28/04/2026. Semifinal, ida: PSG 5-4 Bayern Múnich, Parque de los Príncipes

    17’, Harry Kane (Bay); 24’ y 56’, Khvicha Kvaratskhelia (PSG); 33’, João Neves (PSG); 41’, Michael Olise (Bay); 45+5’ y 58’, Ousmane Dembélé (PSG); 65’, Dayot Upamecano (Bay); 68’, Luis Díaz (Bay).

    6/05/2026. Semifinal, vuelta: Bayern Múnich 1-1 PSG, Allianz Arena

    3’, Ousmane Dembélé (PSG); 90+4’, Harry Kane (Bay).

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