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    Festejos, disturbios y peleas con la policía: la alocada celebración de los hinchas del PSG en las calles de Francia

    Tras obtener el título de la Champions League ante el Arsenal, los aficionados del cuadro parisino desataron el caos en la capital gala.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    Fiesta total en Francia. París Saint-Germain se proclamó campeón en la UEFA Champions League, tras derrotar por penales al Arsenal, y alcanzó su segundo título de forma consecutiva. Los festejos que tuvieron lugar en Budapest (sede de la final), rápidamente se trasladaron hasta la capital gala, donde los hinchas ya emprendieron una alocada celebración.

    En los registros que circularon tras la consagración del conjunto parisino, se puede notar cómo los hinchas convirtieron las calles en un caos total. Hubo enfrentamientos directos con la policía, que incluyó el lanzamiento de gases lacrimógenos, piedras y la vandalización de instrumentos públicos.

    Con el transcurso de los minutos, y con los ánimos cada vez más efervescentes, el nivel de los daños que se produjeron alrededor de la ciudad aumentaron. Paradas de buses, edificios y locales comerciales padecieron la furia, camuflada en fanatismo.

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