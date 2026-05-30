Oficialismo y oposición fijan expectativas para la primera Cuenta Pública del Presidente Kast

A horas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, parlamentarios marcaron expectativas frente al mensaje presidencial, con foco en seguridad pública, reactivación económica y eventuales recortes sociales.

Desde la oposición, en el PS hicieron cuestionamientos respecto a cómo se ha llevado la agenda de seguridad y migración. Por su parte, el diputado socialista Daniel Manouchehri pidió una “autocrítica real” del Presidente.

″Este gobierno le subió el costo de vida a las familias con el bencinazo, improvisó en seguridad y ahora insiste con una Ley de los Súper Ricos que puede terminar en más deuda fiscal y recortes sociales (...) Chile necesita un cambio de rumbo, menos privilegios para el 1% más rico y más respuestas para el 99% de la gente", sostuvo.

En esa misma línea, el jefe de bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, también emplazó al Mandatario a realizar una autocrítica. “Que se abra a modificar estructuralmente su megarreforma, que eche pie atrás a su decisión de debilitar el Mepco y subir los combustibles a los chilenos, que ponga freno a los recortes sociales y que al fin presente un plan de seguridad para los chilenos y chilenas”, apunto Soto.

Asimismo, el diputado PPD Fernando Zamorano cuestionó los recortes presupuestarios en el área sanitaria. “Llevamos menos de tres meses de gobierno y se firma un recorte de 413 mil millones en salud”, afirmó.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En la Democracia Cristiana (DC) solicitaron al Presidente Kast anunciar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, además de evitar recortes presupuestarios en salud y Educación y evaluar modificaciones al proyecto de reconstrucción.

En tanto, el senador Iván Flores (DC), por su parte, sostuvo que solo espera que el Presidente diga la “verdad y que digan lo que realmente quieren y pueden hacer en este año”. En ese sentido, critico categóricamente los primeros meses de año administración.

“Dar cuenta de los primeros 90 días que han sido del terror, la verdad es que igualmente sería terrorífico, lleno de improvisaciones, lleno de errores, lleno de anuncios que son muy complicados con el traspaso de las cuentas a la ciudadanía, el aumento del combustible, los recortes a los servicios públicos y la ley miscelánea tan confusa”.

Desde el Partido de la Gente, la diputada Tamara Ramírez pidió un cronograma legislativo inmediato, con foco en seguridad, pymes, feriantes y transporte seguro. A eso se sumó la diputada Flor Contreras, quien solicito un plan definitivo de seguridad y el fin de recortes en áreas sociales críticas.

La diputada Marlene Pérez (IND- UDI) espera que los anuncios estén a la altura de la crisis que, a su juicio, ha enfrentado el país. “Necesitamos un plan de seguridad concreto y con medidas efectivas, porque las familias viven con preocupación permanente frente a la crisis de delincuencia y violencia que afecta a distintas comunas de la región. Pero también necesitamos con urgencia reactivación económica y anuncios concretos para la reconstrucción”, afirmó.

Asimismo, la diputada Flor Weisse (UDI) sostuvo que espera que la cuenta pública reafirme un rumbo centrado en mayor seguridad, crecimiento económico y un Estado más eficiente. A su juicio, la ciudadanía espera “resultados, certezas y un gobierno enfocado en resolver los problemas reales”.

19-03-2026 FLOR WEISSE DIPUTADA UDI FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Desde el Partido Nacional Libertario, los diputados Erich Grohs y Germán Verdugo pidieron al Ejecutivo pasar de los diagnósticos a un cronograma con metas medibles. Grohs, por su parte, puso énfasis en que “el Ejecutivo debe aprovechar esta instancia para consolidar una estrategia firme en materia de seguridad y dar certezas de que el crecimiento económico es la prioridad número uno”.

Verdugo, en tanto, sugirió que el Presidente “presente un cronograma de ejecución concreto y con metas medibles” en materia de seguridad.

El diputado republicano Stephan Schubert afirmó que espera anuncios especiales en seguridad, desarrollo, inversión y empleo, específicamente en la Región de la Araucanía.

En esa misma línea, el senador Renzo Trisotti sostuvo que la cuenta pública debe dar cuenta de los avances del Gobierno en seguridad, control de la migración irregular y recuperación económica, además de reafirmar el compromiso con un Estado más austero y eficiente.

En la previa, desde Renovación Nacional (RN) marcaron cinco ejes de emergencia nacional y, en paralelo, el jefe de bancada, Diego Schalper, sostuvo que el mensaje presidencial marcará “un punto de inflexión para consolidar la primera etapa del Gobierno”. El parlamentario señaló que, además de seguridad, el discurso debe incorporar emergencias sociales vinculadas a niñez, natalidad, salud, educación y vivienda.

“Un discurso integral dirigido especialmente a la clase media y a los sectores populares que necesitan esperanza y necesitan un gobierno que ponga orden y eficacia en la gestión gubernamental”, apuntó Schalper.