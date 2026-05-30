“Derechita cobarde”, la gran batalla que se reactivó en la derecha

Las heridas de campaña no han sanado. Esta semana, al interior del oficialismo reflotó con fuerza una antigua disputa del sector: que existen dos derechas. Una que en el Partido Republicano ha sindicado como “valiente”, en alusión a ellos mismos, y apuntan a otra “cobarde”, en relación a Chile Vamos.

Se trata de una dicotomía que alimentaron los republicanos desde los primeros años de vida de su colectividad, para lograr diferenciarse del resto del sector y cautivar a un electorado que buscaba una derecha más dura.

Quien revivió esta vieja pugna fue el diputado republicano Agustín Romero. Esta semana, en conversación con Desde la Redacción, de La Tercera, el parlamentario emplazó a Chile Vamos a sumarse a respaldar la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, que su bancada anunció después de que en el bloque se desmarcaran por la posibilidad de que afectara el clima para tramitar la megarreforma.

“(Si no se suman), tendrán que responder frente a su electorado”, planteó.

27-05-2026 AGUSTIN ROMERO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Sus dichos desataron rápidamente las críticas en la coalición. En la UDI fue donde más molestó la ofensiva de republicanos. Desde ese partido emitieron un comunicado en que cuestionaron directamente a Romero y apuntaron contra las “presiones” y “amenazas” de la colectividad liderada por Arturo Squella.

“Los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que sólo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno", se lee en la declaración.

En RN tampoco cayó bien el emplazamiento. “No me siento aludida con la expresión ‘derecha cobarde’. Hemos sido valientes para gobernar, para construir acuerdos cuando Chile lo necesita y para defender nuestras ideas con convicción por el bien del país”, dijo la secretaria general de RN, Katherine Martorell.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), es de la idea de que Kast y republicanos deben entender que “el negociar y tratar de llegar acuerdos en política no es de cobardes, sino de valientes, capaces de enfrentar a su propio sector en pos del bienestar de la gente y del país”.

El tema caldeó tanto los ánimos en el sector, que obligó a los republicanos a desplegar gestiones para terminar con la disputa y poner “paños fríos”. Mientras el jefe de la bancada, Benjamín Moreno, se contactó directamente con sus pares de la UDI y RN, el propio Squella hizo lo propio con algunos dirigentes.

14/05/2026 - BENJAMIN MORENO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

El senador, incluso, salió públicamente a poner calma a la situación. “No era un ánimo de torear a nadie (...). No queda más que dejarlo pasar, conversar las cosas y seguir adelante”, planteó el jueves.

Lo cierto es que en Chile Vamos existe una sensación extendida sobre que el Partido Republicano -especialmente sus diputados- no ha superado la lógica de campaña y mantiene una rivalidad con el resto de la derecha, pese a que juntos sustentan al gobierno de Kast.

Esto -dicen- se vio reflejado en la ofensiva contra Grau, ya que no fue consultada con ninguna de las otras bancadas del oficialismo ni tampoco con La Moneda.

Las pugnas previas

Las diferencias entre Chile Vamos y republicanos se arrastran hace varios años. En la última contienda presidencial, estas se intensificaron. De hecho, la candidata de la UDI y RN Evelyn Matthei acusó que había una campaña “asquerosa” en su contra, alimentada por los republicanos.

JAVIER VERGARA/ATON CHILE

Esas diferencias también quedaron expuestas, por ejemplo, en la tramitación de la reforma de pensiones del gobierno de Gabriel Boric, que Chile Vamos -en buena parte- respaldó, a diferencia de republicanos, quienes fueron muy críticos, tanto de la iniciativa como de sus pares de derecha que sí apoyaron el proyecto.

Esto se tradujo en que republicanos no solo lo usara como excusa para desmarcarse de participar de una primaria presidencial del sector (nunca estuvo en sus planes reales), sino que también de la idea de enfrentar en conjunto la elección parlamentaria, en la que finalmente compartieron lista con los libertarios y los socialcristianos, bajo el lema de una “nueva derecha”.

El uso del término “derechita cobarde” ha sido promovido incluso por el Presidente Kast. “Estamos ante una derecha que tiene miedo, que es cobarde, y la izquierda se da cuenta y siempre exige más”, dijo a La Tercera en diciembre de 2019. Esto, en medio del estallido social.

“Ayuda con RT para que la derecha cobarde empiece a defender al almirante Arancibia del hostigamiento de la izquierda. ¿Dónde está Chile Vamos? ¿Dónde está el gobierno (de Sebastián Piñera)? A los patriotas y soldados de Chile se les defiende”, escribió en agosto de 2021 en su cuenta de X.

“Las constituyentes republicanas alzando la voz para enfrentar a la izquierda radical. Es hora de que la derecha cobarde siga su ejemplo, deje de estar en silencio y comience a defender el progreso que tanto nos ha costado construir”, publicó en julio de ese mismo año.

El término, sin embargo, no lo utilizó por primera vez la derecha chilena. Fue usado por el presidente de Vox -y cercano a Kast-, Santiago Abascal, en abril de 2019, para referirse al Partido Popular, de centroderecha. “Les decimos a los de la derechita cobarde que ya han empezado, a través de sus voceros, a responsabilizar a Vox de su incapacidad para oponerse a la izquierda que aquí la única responsabilidad la tienen (ellos)”, aseveró él.

Para republicanos, hoy el asunto es incómodo. Ellos han evitado hacer una autocrítica en torno al uso del término “derecha cobarde” y, en su lugar, públicamente sus dirigentes han llamado a dar los roces por superados y enfocarse en los desafíos que implica ser oficialismo.

“Más que autocrítica, lo importante es ver cómo -en el fondo- podemos minimizar el riesgo de que ocurran episodios de este tipo”, dijo el senador Squella en entrevista con La Tercera.

Que republicanos evite la autocrítica es una piedra de tope para un anhelo que tienen algunos en Chile Vamos: construir una coalición que reúna a todo el oficialismo.

De hecho, para algunos en la coalición los cruces de esta semana son una evidencia de que en la colectividad fundada por Kast aún no existe disposición a trabajar como bloque ni de formar un conglomerado a largo plazo. Algo que, de hecho, ha sido reconocido por republicanos públicamente.