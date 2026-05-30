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    La ONU reitera que todo Gaza debe pertenecer a los palestinos tras plan israelí de controlar hasta el 70% del enclave

    El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, además aseguró que el organismo ha "estado instando a Israel a que retire sus fuerzas de ocupación de la denominada línea amarilla".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric. Foto: Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo.

    El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, reafirmó este viernes la posición de Naciones Unidas respecto al futuro de la Franja de Gaza después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestara su intención de ampliar el control sobre el enclave hasta aproximadamente el 70% de su territorio.

    Consultado por estas declaraciones en una rueda de prensa, Dujarric confirmó la posición de la organización sin matices: “Todo el territorio de Gaza debería pertenecer al pueblo palestino. Eso es lo que queremos que ocurra, y hemos estado instando a Israel a que retire sus fuerzas de ocupación de la denominada línea amarilla, y esa seguirá siendo nuestra postura”.

    Sin embargo, el vocero de António Guterres evitó entrar en valoraciones políticas directas sobre las intenciones del gobierno de Netanyahu, remitiéndose a la posición ya reiterada de la ONU sobre la necesidad de que se retiren las fuerzas israelíes de las zonas ocupadas.

    Ataque junto a instalaciones humanitarias

    En este mismo ámbito, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU notificó de un ataque aéreo israelí sobre un barrio residencial de Deir al Balá, situada a menos de 200 metros de cinco instalaciones humanitarias en Gaza. Según sus datos, no se registraron víctimas.

    El incidente se produjo poco después de que se diera una orden militar por parte de Israel para que sus fuerzas permanecieran en sus puestos y aunque no hubo heridos entre el personal humanitario, las organizaciones están evaluando los daños materiales en la zona.

    Ataque de Israel a Deir al Balá, en la Franja de Gaza. Imagen @MOSSADil en X.

    En ese contexto, la ONU insistió en que la protección de civiles y de trabajadores humanitarios debe ser garantizada en todo momento, independientemente del contexto del conflicto. Pero lamentó que la continuidad de estos programas depende de la disponibilidad de combustible, espacios seguros, personal suficiente y recursos básicos.

    Estas declaraciones llegan después de que Netanyahu afirmara el jueves que había dado la orden al Ejército israelí de tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, por encima de la denominada “línea amarilla” a la que se replegaron sus tropas en tras el acuerdo alcanzado en octubre de 2025 con Hamas, aplicando la primera fase de la propuesta de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump.

    Netanyahu fue interrumpido por un miembro del público que afirmó que Israel debería tomar el “100%” del enclave palestino, a lo que el primer ministro respondió apostando por su actual objetivo. “Primero el 70%, empecemos por ahí”, señaló, apuntando a una superficie significativamente mayor de la que debiera controlar en virtud del acuerdo.

    El Ministerio de Salud gazatí indicó este mismo jueves que desde la entrada en vigor del alto al fuego se han confirmado 922 muertos y 2.786 heridos, mientras que se recuperaron 781 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes, ahora presentes en la zona de la “línea amarilla”, que cubre más del 50% del territorio del enclave palestino.

    Más sobre:ONUFranja de GazaPalestinaIsraelBenjamin NetanyahuMundo

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