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    Política

    Kast respalda a diputada Rodríguez tras incidente en la U. de Chile: “Las universidades no pueden ser un reducto de odio”

    El mandatario condenó el hecho ocurrido en la Facultad de Derecho de la casa de estudio y afirmó que "la violencia no puede ser un método de acción política".

    Por 
    Lya Rosen
    La diputada Javiera Rodríguez y el presidente José Antonio Kast

    La noche de este viernes, el presidente José Antonio Kast usó las redes sociales para apoyar a la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, luego de que fuera víctima de una manifestación en su contra en dependencias de la Universidad de Chile.

    “La violencia no puede ser un método de acción política ni las universidades un reducto de odio e intolerancia”, escribió el Mandatario en su cuenta personal en X.

    “Todo mi apoyo a la Diputada Javiera Rodríguez luego de este condenable hecho”, agregó el jefe de Estado.

    Durante la tarde de hoy, mientras participaba de la charla titulada Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha, en la Facultad de Derecho de la mencionada casa de estudios, la legisladora republicana acusó ser objeto de una “funa” por parte de sus asistentes.

    Estos, en su mayoría estudiantes, se manifestaron durante el encuentro con pancartas y gritos. De acuerdo a la legisladora, además le lanzaron agua y escupitajos a la salida del recinto, lo que detalló en su cuenta en Instagram.

    En su publicación, compartió un video con la protesta en su contra y aseguró que “no les tengo miedo. Iré a cada rincón a defender la libertad”.

    “Escupos, gritos, chorros de agua, empujones, golpes: usan la violencia como acción política. Yo creo en el diálogo, en el debate, y en que en democracia nadie tiene derecho a silenciar a otro por pensar distinto”, añadió.

    La participación de la diputada en la charla universitaria se concretó horas después de que ella denunciara amenazas de muerte en la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, las que recibió en redes sociales luego de confirmar su asistencia al foro.

    Entre todos los comentarios, recibí una amenaza de muerte haciendo alusión a Charlie Kirk, un activista estadounidense que murió a plena luz del día por dar una conferencia defendiendo las ideas de la libertad”, afirmó la parlamentaria.

    De la misma forma aseguró que “estas cosas a mí no me dan miedo ni me amedrentan, al contrario, me hacen seguir luchando por las ideas que creo y pienso. Yo voy a seguir dando charlas, voy a asistir a esta actividad y a todas las que me inviten, porque creo que la defensa de la libertad no tiene descanso”.

    Más sobre:José Antonio KastJaviera RodríguezDiputadaPartido RepublicanoFunaUniversidad de ChileFacultad de DerechoManifestaciónPolítica

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