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    Representante demócrata denuncia que Bondi se negó a responder preguntas acerca de Trump en su testimonio sobre el caso Epstein

    El legislador Robert Garcia además cuestionó que solo se vaya a publicar la transcripción del testimonio de le exfiscal general de EE.UU. y no un video como se hizo con testificaciones previas en el marco del caso del desaparecido delincuente sexual.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La exfiscal general de EE.UU., Pam Bondi. Imagen Europa Press.

    El representante demócrata de mayor rango de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense, Robert Garcia, denunció este viernes que la ex fiscal general Pam Bondi se negó a responder preguntas sobre el presidente Donald Trump en su testimonio del manejo de papeles del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

    “Le he preguntado a la ex fiscal general cinco veces, formulando cinco preguntas distintas, sobre sus conversaciones con el presidente Trump: si él la había aconsejado en algún momento respecto a los archivos de Epstein, sobre qué sabía, qué le pidió que censurara o no, y ella se ha negado a responder cualquier pregunta sobre el presidente Trump”, explicó el legislador.

    En ese sentido, Garcia afirmó que Bondi dijo que no iba a responder a ninguna pregunta relacionada con el actual mandatario estadounidense. “Todos los errores que vimos, las censuras, el no proteger a las supervivientes, ella ha seguido culpando al fiscal general interino Todd Blanche, quien, por cierto, fue el exabogado personal de Donald Trump”, aseveró.

    Los demócratas también le preguntaron a la exsecretaria de Justicia sobre el traslado de Ghislaine Maxwell de una cárcel en Florida a una prisión de mínima seguridad en el estado de Texas.

    “Bondi afirma no tener conocimiento del traslado en sí, ni de que se tratara de una prisión menos segura, y que no se enteró hasta después de los hechos, y luego se ha negado a responder preguntas adicionales”, aseveró Garcia.

    De la misma forma, el demócrata cuestionó el que solo se vaya a publicar la transcripción de su testimonio y no un video, como ocurrió con el expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) y su mujer y exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quienes también testificaron ante la comisión hace unos meses.

    “Queda claro que ella sigue insistiendo en que toda la investigación y la culpa recaigan sobre el fiscal general interino”, indicó el representante.

    Bondi fue forzada a dimitir por Trump tras una polémica audiencia a mediados de febrero en la comisión judicial de la Cámara en la que pidió perdón a las víctimas, pero solo por el sufrimiento que les produjo Epstein y no por la filtración de datos personales en los miles de documentos publicados por el Departamento de Justicia relativos al caso.

    En dicha audiencia, la ex fiscal general trató de desvincular al magnate republicano del escándalo del desaparecido delincuente sexual a raíz de la publicación de varios archivos del FBI -con testimonios no verificados- que apuntaban a presuntas violaciones cometidas por Trump, entre ellas una acusación de abuso sexual por parte de una menor de 13 años.

    Los demócratas también aprovecharon ese momento para arremeter contra Bondi por la difusión de correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos de las víctimas, exigiéndole responsabilidades y llegando a acusarla de mentir “bajo juramento” ante el Congreso.

    Más sobre:Estados UnidosPam BondiRobert GarciaCámara de RepresentantesDonald TrumpJeffrey EpsteinMundo

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