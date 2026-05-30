CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Blanco en fútbol y goles: El Campanil y Unión La Calera protagonizan opaco partido en Concepción

    Los locales intentaron un poco más de salir de la apatía, pero ambos clubes quedaron al debe para empatar sin goles. Empate que permite a los cementeros alcanzar al penúltimo al León penquista que visita a la U.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Universidad de Concepción y Unión La Calera igualaron sin goles. FOTO: Photosport. Soccer, University of Concepcion vs Union La Calera Fourteenth date, 2026 National Championship. Universidad de Concepcion player Agustin Urzi is photographed during the first division match against Union La Calera played at the Ester Roa stadium in Concepcion, Chile. 05/29/2026 Marco Vazquez/Photosport MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Universidad de Concepción y Unión La Calera quedaron en blanco, tanto en el fútbol como en los goles. En la frialdad del Ester Roa Rebolledo de la capital penquista, ambas escuadras igualaron sin goles en un duelo de muy pocas luces. Punto que permite a la visita alcanzar al penúltimo, el cuadro lila de la misma zona geográfica.

    Claro que fue El Campanil el que tomó el control del partido en la primera parte. El cuadro penquista intentó adelantar sus líneas y agobiar a los cementeros, quienes están últimos en la tabla de posiciones después de dos quitas de puntos por mala inscripción de un jugador, pese a conseguir victorias sobre Cobresal y Everton.

    A los 26 minutos, los locales estuvieron cerca de abrir la cuenta. El centro de Jorge Espejo sobró a los zagueros centrales del equipo roja y el cabezazo de Facundo Mater picó cerca del golero Nicolás Avellaneda para salvar de emergencia su valla.

    Pasada la media hora, el cuadro estudiantil volvió a acercarse con peligro. Otra vez por la derecha, cuando Mater alargó a Jeison Fuentealba, quien centró al punto penal, pero el remate de Espejo no logró dar con el arco.

    En la jugada siguiente, el golero Avellaneda salió mal desde abajo y la pelota quedó en los pies de Ariel Uribe, en la izquierda. El exjugador de Unión Española puso la pelota en la cabeza de Agustín Urzi, pero el meta calerano estuvo notable para resarcir su error, evitar la caída de su arco y dejar el marcador en blanco en la primera fracción.

    Muy lejos

    En la segunda parte, el partido no lograba salir de su apatía, aunque en el frío del estadio Ester Roa Rebolledo se proyectaba que, si el local apretaba un poco más, podría dejar los tres puntos en casa.

    Casi lo logra a los 63 minutos. Uribe tomó el control del balón del medio hacia a la izquierda e intentó un pase rasante al medio, pero la pelota se desvió en la pierna de Juan Manuel Requena para dar de lleno en el vertical derecho de Avellaneda. El rebote quedó en los pies de Fuentealba, pero su disparo fue repelido por la zaga.

    En los minutos finales, ambas escuadras intentaron cambiar el destino de la opaca jornada. Pero el encuentro nunca despegó, suficiente para un empate sin goles que dejó muy poco para el anecdotario y, sobre todo, en las estadísticas.

    Más sobre:FútbolUniversidad de ConcepciónUnión La CaleraLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Casa Blanca rompe con la tradición al no publicar el último informe médico de Trump y aumenta dudas sobre su salud

    Declaran segunda preemergencia ambiental para este sábado en la RM: revisa la restricción vehicular

    Representante demócrata denuncia que Bondi se negó a responder preguntas acerca de Trump en su testimonio sobre el caso Epstein

    La ONU lamenta que Israel no informase sobre investigaciones, enjuiciamientos o condenas sobre violencia sexual

    Arrau encabeza megaoperativo de fiscalización y despliega más de 5.500 funcionarios de Carabineros y PDI en todo Chile

    Un juez federal dictamina que Trump no puede añadir su nombre al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas

    Lo más leído

    1.
    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    2.
    Se incrementa tras vencer a Boca: el millonario pozo de premios que acumula la UC por su campaña en la Copa Libertadores

    Se incrementa tras vencer a Boca: el millonario pozo de premios que acumula la UC por su campaña en la Copa Libertadores

    3.
    La UC convierte La Bombonera en un funeral: logra un triunfazo sobre Boca y está en los octavos de final de la Copa Libertadores

    La UC convierte La Bombonera en un funeral: logra un triunfazo sobre Boca y está en los octavos de final de la Copa Libertadores

    4.
    Wild Card, 17 años y promesa mundial: Moise Kouamé, la revelación local que se medirá con Alejandro Tabilo en Roland Garros

    Wild Card, 17 años y promesa mundial: Moise Kouamé, la revelación local que se medirá con Alejandro Tabilo en Roland Garros

    5.
    Ñublense vence a Cobresal en el norte y escala a la cuarta posición en la Liga de Primera

    Ñublense vence a Cobresal en el norte y escala a la cuarta posición en la Liga de Primera

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Declaran segunda preemergencia ambiental para este sábado en la RM: revisa la restricción vehicular
    Chile

    Declaran segunda preemergencia ambiental para este sábado en la RM: revisa la restricción vehicular

    Arrau encabeza megaoperativo de fiscalización y despliega más de 5.500 funcionarios de Carabineros y PDI en todo Chile

    SAG presenta denuncia por muerte de puma que fue baleado en el Cajón del Maipo

    Empresas Ipsa suman ganancias por US$3.900 millones en el primer trimestre, pero casi el 45% empeoró sus resultados
    Negocios

    Empresas Ipsa suman ganancias por US$3.900 millones en el primer trimestre, pero casi el 45% empeoró sus resultados

    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio

    Cencosud cita a junta de accionistas para aprobar programa de recompra de acciones

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Blanco en fútbol y goles: El Campanil y Unión La Calera protagonizan opaco partido en Concepción
    El Deportivo

    Blanco en fútbol y goles: El Campanil y Unión La Calera protagonizan opaco partido en Concepción

    El museo de Chaleco López en el Día del Patrimonio

    Ñublense vence a Cobresal en el norte y escala a la cuarta posición en la Liga de Primera

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    La Casa Blanca rompe con la tradición al no publicar el último informe médico de Trump y aumenta dudas sobre su salud
    Mundo

    La Casa Blanca rompe con la tradición al no publicar el último informe médico de Trump y aumenta dudas sobre su salud

    Representante demócrata denuncia que Bondi se negó a responder preguntas acerca de Trump en su testimonio sobre el caso Epstein

    La ONU lamenta que Israel no informase sobre investigaciones, enjuiciamientos o condenas sobre violencia sexual

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales