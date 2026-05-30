Blanco en fútbol y goles: El Campanil y Unión La Calera protagonizan opaco partido en Concepción

Universidad de Concepción y Unión La Calera quedaron en blanco, tanto en el fútbol como en los goles. En la frialdad del Ester Roa Rebolledo de la capital penquista, ambas escuadras igualaron sin goles en un duelo de muy pocas luces. Punto que permite a la visita alcanzar al penúltimo, el cuadro lila de la misma zona geográfica.

Claro que fue El Campanil el que tomó el control del partido en la primera parte. El cuadro penquista intentó adelantar sus líneas y agobiar a los cementeros, quienes están últimos en la tabla de posiciones después de dos quitas de puntos por mala inscripción de un jugador, pese a conseguir victorias sobre Cobresal y Everton.

A los 26 minutos, los locales estuvieron cerca de abrir la cuenta. El centro de Jorge Espejo sobró a los zagueros centrales del equipo roja y el cabezazo de Facundo Mater picó cerca del golero Nicolás Avellaneda para salvar de emergencia su valla.

Pasada la media hora, el cuadro estudiantil volvió a acercarse con peligro. Otra vez por la derecha, cuando Mater alargó a Jeison Fuentealba, quien centró al punto penal, pero el remate de Espejo no logró dar con el arco.

En la jugada siguiente, el golero Avellaneda salió mal desde abajo y la pelota quedó en los pies de Ariel Uribe, en la izquierda. El exjugador de Unión Española puso la pelota en la cabeza de Agustín Urzi, pero el meta calerano estuvo notable para resarcir su error, evitar la caída de su arco y dejar el marcador en blanco en la primera fracción.

Muy lejos

En la segunda parte, el partido no lograba salir de su apatía, aunque en el frío del estadio Ester Roa Rebolledo se proyectaba que, si el local apretaba un poco más, podría dejar los tres puntos en casa.

Casi lo logra a los 63 minutos. Uribe tomó el control del balón del medio hacia a la izquierda e intentó un pase rasante al medio, pero la pelota se desvió en la pierna de Juan Manuel Requena para dar de lleno en el vertical derecho de Avellaneda. El rebote quedó en los pies de Fuentealba, pero su disparo fue repelido por la zaga.

En los minutos finales, ambas escuadras intentaron cambiar el destino de la opaca jornada. Pero el encuentro nunca despegó, suficiente para un empate sin goles que dejó muy poco para el anecdotario y, sobre todo, en las estadísticas.