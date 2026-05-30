Exalcaldesa de California se declara culpable de actuar en secreto como agente del gobierno chino

La exalcaldesa de la ciudad californiana de Arcadia, Eileen Wang, se declaró este viernes culpable ante un tribunal de California de actuar como agente ilegal del Gobierno de China en Estados Unidos, un cargo por el que enfrenta un máximo de 10 años de cárcel.

Wang, de 56 años y quien dejó la alcaldía a principios de este mes, fue acusada en abril por actuar en suelo estadounidense como agente ilegal de un Gobierno extranjero y hoy asumió la culpa de cumplir instrucciones de funcionarios chinos al compartir artículos favorables a Beijing, sin notificar previamente a Washington como exige la ley.

The mayor of Arcadia, Eileen Wang, 58, has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC).



Details: https://t.co/cwlxvm4N6x pic.twitter.com/0NHxiejF7X — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) May 11, 2026

Los fiscales federales señalan que la conducta ilegal de Wang ocurrió entre finales de 2020 y 2022. Sin embargo, funcionarios de Arcadia y sus abogados dijeron que esa conducta terminó antes de que asumiera el cargo en noviembre de 2022.

En el acuerdo de culpabilidad, ella admitió haber trabajado “bajo la dirección y el control de funcionarios del Gobierno de la República Popular China” y que junto a un socio -su entonces prometido, Yaoning “Mike” Sun- gestionó propaganda a través de US News Center, un sitio web que pretendía ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense.

De acuerdo a EFE, ambos “recibieron y ejecutaron directivas de funcionarios del Gobierno de la República Popular China para publicar contenido a favor de China en el sitio web”, precisó el convenio.

“Este acuerdo de culpabilidad es el último éxito en nuestra determinación de defender la patria contra los intentos de China de corromper nuestras instituciones”, afirmó el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Bill Essayli.

Arcadia se encuentra aproximadamente a 13 millas (casi 21 kilómetros) al noreste de Los Ángeles y la mayoría de sus 53.000 habitantes son asiáticos, teniendo una alta concentración de residentes chinos.

La exalcadesa fue elegida en noviembre de 2022 para su Consejo Municipal, un órgano de Gobierno compuesto por cinco personas del cual el máximo cargo representativo es elegido de forma rotativa