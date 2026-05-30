Amenaza química por incendio en frigorífico de Buin: evacuan a 100 vecinos de forma preventiva

Un voraz incendio afecta la noche del viernes a un frigorífico ubicado en avenida Alcalde Krumm con la Ruta 5 Sur, en la comuna de Buin.

Mientras las llamas amenazan a viviendas colindantes, el siniestro representa, además, una amenaza química debido a los materiales peligrosos que se mantienen al interior del recinto afectado -el Frigorífico Friofort-, principalmente unos 17 mil litros de amoníaco.

En el lugar trabajan voluntarios de al menos 10 compañías de Bomberos de Buin, Ñuñoa, La Granja, Melipilla, Puente Alto y San Bernardo, entre otras comunas.

Las autoridades llamaron a la evacuación preventiva de los sectores aledaños e instaron a los vecinos al uso de mascarillas. Según se conoció, cerca de 100 residentes de la Villa El Olivar, emplazada contigua a la empresa, debieron dejar sus hogares.

Hasta el lugar, además, arribó el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, para monitorear las labores, quien cerca de la medianoche informó que la amenaza química se encuentra contenida, pero que el combate a las llamas se extenderá por toda la noche.

Asimismo, sostuvo que no se registran personas lesionadas producto del hecho -ni vecinos ni voluntarios de Bomberos-, aunque un residente debió ser traladado al Hospital de Buin tras sufrir una crisis de pánico producto de la emergencia.

A esa misma hora, el comandante de Bomberos de Buin, Manuel Acevedo, indicó que “en primera instancia, el personal lo que hizo fue enfriar el estanque (contenedor de amoníaco) y posteriormente, cortar la propagación a la villa que fue evacuada”.

Sobre el estado del amoniaco que se encuentra al interior del recinto, la autoridad sostuvo que “no mantiene fuga el estanque, está controlada esa situación, tenemos un carro abasteciendo con un caudal de agua constante para poder enfriar ese estanque”.

Emergencia afecta a cámaras de frío

Durante esta noche, la empresa IceStar, propietaria del recinto afectado, indicó mediante un comunicado que la emergencia comenzó cerca de las 22 horas, por causas que se investigan.

Informaron que las áreas afectadas de la planta corresponden a cámaras de frío destinadas al almacenamiento de alimentos y que, tras detectar el siniestro, activaron los protocolos de seguridad y procedieron a evacuar de forma preventiva al personal presente. “No se registran personas lesionadas”, aseguran desde la firma.

Asimismo, indicaron que equipos de emergencia de la compañía trabajan en coordinación con Bomberos y Carabineros para controlar la situación y resguardar la seguridad de los vecinos y del entorno.

“Como compañía, hemos desplegado los recursos necesarios para enfrentar esta emergencia. A medida que dispongamos de nuevos antecedentes, informaremos oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, agregaron.