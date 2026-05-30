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    La ONU lamenta que Israel no informase sobre investigaciones, enjuiciamientos o condenas sobre violencia sexual

    La representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados, Pramila Patten, detalló que se notificó a las autoridades israelíes de que debían adoptar medidas “preventivas” para no ser incluidos en la “lista negra” sobre este tipo de actos.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    La representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados, Pramila Patten. Foto: Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo.

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lamentó que el Gobierno de Israel no le informara sobre investigaciones, enjuiciamientos o condenas relativas a casos de violencia sexual, en el marco del proceso por el que el Ejército y las fuerzas de seguridad israelíes fueron incluidos en la “lista negra” sobre este tipo de actos en conflictos.

    La representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados, Pramila Patten, explicó a la prensa este viernes que la ONU le advirtió a Israel sobre la posible inclusión en la lista de sospechosos de haber cometido violencia sexual a raíz de un informe preparado por el secretario general de organismo internacional, António Guterres, en agosto de 2025.

    En ese sentido, se informó a las autoridades de Israel de que debían adoptar una serie de medidas “preventivas” de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar ser incluidas en el listado. Una comunicación a la que Jerusalén respondió por carta, rechazando las conclusiones del informe y la posibilidad de acabar en el citada nómina.

    Patten mandó una misiva posteriormente, el 24 de noviembre de 2025, reiterando su disposición a brindar apoyo técnico a las autoridades, pero no recibió respuesta ni tampoco hubo información relativa por parte de Israel con respecto a la implementación de las medidas descritas por Guterres.

    Solo después de que la sección del informe relativa al país se comunicara a la misión permanente de Israel el 13 de marzo de 2026, el Gobierno respondió el 31 de marzo, rechazando cualquier patrón de violencia sexual contra los palestinos, pero presentando un documento que detallaba leyes, políticas y directivas vigentes dentro del Ejército, el Servicio Penitenciario, la Policía y la Agencia de Seguridad, así como la formación del personal, además del marco legal que rige las detenciones”, explicó la representante.

    Dicha comunicación, dijo Patten, “no contenía información sobre ninguna investigación, enjuiciamiento o condena en casos de violencia sexual”. “Por ejemplo, en relación con el paradigmático caso de Sde Teiman, no solo no se mencionaba la violencia sexual en la acusación, sino que la Fiscalía militar retiró los cargos”, apuntó.

    Con respecto a la denegación de acceso a los observadores de la ONU, la funcionaría detalló que el Gobierno de Israel afirmó en esa comunicación que no concedería visados debido a “sesgos institucionales” por parte de los órganos y mecanismos de la ONU.

    El Ministerio de Exteriores israelí anunció este jueves la ruptura de relaciones con la oficina de Guterres, tildando a la ONU de “organización politizada y corrupta”, aludiendo además a que “ha abandonado sus principios fundacionales y que tiene como misión principal atacar sistemáticamente a Israel”.

    Sobre los casos de violencia sexual

    Patten recordó que en 2025 la ONU ya pudo verificar 31 casos de violencia sexual, principalmente en centros de detención -pero también en puestos de control y durante operaciones militares- contra 14 hombres, siete mujeres, nueve niños y una niña de la Franja de Gaza y Cisjordania.

    Entre los perpetradores se encontraban, señaló, miembros del Ejército de Israel y de sus fuerzas de seguridad, concretamente de los servicios penitenciarios, así como las fuerzas especiales Keter y la unidad especializada en terrorismo de la Policía fronteriza (Yamam, en hebreo).

    En concreto, los actos de violencia sexual consistieron en violaciones individuales o en grupo, incluyendo con objetos; intentos de violación; violencia física contra genitales, incluidos disparos y descargas; además de tocamientos, registros corporales sin justificaciones aparentes de seguridad, desnudez forzada y amenazas de violación.

    “Estas violaciones ocurrieron principalmente durante la detención y el interrogatorio, en 12 lugares distintos: campamentos militares bajo control israelí, instalaciones de los servicios penitenciarios de Israel y una comisaría de policía israelí, en un clima de impunidad”, precisó.

    Una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmó en marzo de 2025 que “se ha producido un gran aumento de los delitos sexuales y de género perpetrados contra palestinos por miembros de las fuerzas de seguridad de Israel desde el 7 de octubre de 2023, con el objetivo de tomar represalias y castigarlos colectivamente” por los ataques cometidos ese día por Hamas.

    Más sobre:ONUIsraelViolencia sexualConflictosInvestigacionesPramila PattenAntónio GuterresMundo

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