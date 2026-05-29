Empresas Ipsa suman ganancias por US$3.900 millones en el primer trimestre, pero casi el 45% empeoró sus resultados

Latam fue la empresa del IPSA que más ganó en el primer trimestre

El conjunto de las 30 empresas del Ipsa mejoró sus resultados durante lor tres primeros meses del año, a la par que subieron sus ventas. Sin embargo, un porcentaje no menor vio un empeoramiento en su última línea.

Durante el primer trimestre las compañías que conforman el principal selectivo accionario del país totalizaron ganancias por US$3.882 millones, un alza de 8,35% respecto del mismo periodo del ejercicio previo.

Entre enero y marzo los ingresos subieron 7,17%, hasta los US$38.856 millones, en tanto los costos crecieron 6,87% y los gastos de administración un 3,71%.

En el detalle, 12 empresas vieron una baja en su última línea, mientras una (Vapores) pasó de ganancias por US$149,4 millones a pérdidas por US$82,9 millones. Por su parte, CAP casi no registró variaciones: sus pérdidas sumaron US$13,4 millones.

CAP perdió más de US$ 13 millones en el primer trimestre 2026.

Con esto, 13 empresas empeoraron sus resultados, equivalente a 43,3%, mientras que 17 reportaron una mejoría, es decir un 56,7%.

Rodrigo Godoy, gerente de Research de Renta Variable de Credicorp, destaca que los resultados de la temporada “fueron mejores de lo esperado”, y que las compañías bajo su cobertura mostraron un crecimiento del Ebitda 12% superior a su estimación".

“El mejor Ebitda de lo esperado se atribuye principalmente a sorpresas positivas en el sector forestal, minería y transporte”, dice Godoy.

Las mayores ganancias

Entre las 30 empresas del Ipsa, Latam Airlines fue la que obtuvo las mayores ganancias, totalizando US$575,9 millones.

Los ingresos operacionales subieron un 21,7%, a US$4.150 millones, gracias a un salto de 24,4% en las ventas del área de pasajeros y de 3,4% en carga.

Mientras, los costos de la operación aumentaron en todos sus ítems, con un incremento total de 17%, a US$3.339 millones. Solo en combustible, que fue golpeado por el alza global a raíz de la guerra en Medio Oriente, especialmente en el mes de marzo, este costo se elevó un 6,5%, a US$1.036 millones.

En segundo lugar se ubicó SQM. La minera no metálica comunicó que la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora se elevó 165%, pasando de US$ 138 millones en enero-marzo del año pasado a US$ 365 millones este primer trimestre. Esta además, fue la mayor alza porcentual entre las 30 empresas Ipsa.

Ganancias de SQM saltaron 164% en el primer trimestre 2026.

El aumento del valor del mineral no metálico repercutió en que los ingresos de la compañía por concepto de litio crecieran 70% ente primer trimestre, alcanzando ventas por US$ 1.760 millones, cuando el año pasado llegó a US$ 1.037 millones.

BCI, por su parte, fue la tercera compañía con las mayores ganancias, sumando US$310 millones, lo que implicó un alza de 5,33%. Fue el único de los cuatro bancos del selectivo que vio una mejora: Banco de Chile informó una baja de 18,34% en sus utilidades, Santander de 1,66%, e Itaú de 37,47%.

A su vez, la segunda mayor subida, tras SQM, la registró ILC. La sociedad holding de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) informó ganancias por US$96,1 millones en el primer trimestre, un alza de 125,3% en relación a igual periodo de 2025.

La segunda mayor subida en los resultados del primer trimestre fue para ILC.

En su análisis razonado la firma sostuvo que el aumento en sus utilidades se explicó por “un mejor desempeño en todas sus filiales, destacando las pertenecientes al sector financiero”, impulsado por un mayor resultado de la compañía de seguros Confuturo, por un mayor desempeño de sus inversiones, SIS (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia) y menor resultado en rentas vitalicias.

El retail

En este contexto, dispares fueron los resultados de las empresas del retail en los tres primeros meses de 2026.

Mientras Cencosud anotó una baja de 29,9% en sus beneficios, que totalizaron US$82,2 millones, y Ripley una contracción de 36,3%, Falabella anotó un aumento de 22,3%, hasta los US$253 millones.

Cencosud ganó poco más de US$ 82 millones a marzo 2026.

El segmento de real estate también tuvo un trimestre positivo. Parque Arauco ganó US$33,5 millones, un salto de 67,7%, en tanto que Plaza informó una última línea de US$91,6 millones, un 20,5% sobre el mismo trimestre de 2025. En el caso de Cencosud Shopping, el beneficio sumó US$100,7 millones, equivalente a una subida de 54,6%.

Los ingresos de Cencosud Shopping subieron 4,78%, a US$102 millones, impulsados por el crecimiento en Perú y Colombia, de 18% y 12% respectivamente, mientras que en Chile solo avanzaron 4,4%.

Por su parte, Parque Arauco reportó que su crecimiento se debió a una alta ocupación, que llegó a 95,4%, y a la integración de sus activos en Chiley Perú. Plaza, a su vez, anotó un alza de 6% en sus ingresos, los que pasaron de US$168 millones a US$178 millones.

Las mayores bajas

La mayor merma en sus resultados entre las compañías del Ipsa la registró SMU, cuyas ganancias totalizaron US$453 mil, una contracción de 90%. La matriz de Unimarc, Alvi y Super10 en Chile, y Mayorsa y Maxiahorro en Perú, informó a la CMF que sus ingresos se elevaron 2,1% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Esa caída en los beneficios se explicó por la línea de impuestos, la que tuvo una variación negativa de aproximadamente $5.000 millones, producto de la menor inflación del período 2026 y su impacto en los impuestos diferidos de la compañía, explicó SMU.

“Es importante señalar que el resultado del primer trimestre de 2026 incluye efectos extraordinarios negativos de $9.000 millones, explicado por un plan de reestructuración con un costo de $12.500 millones, parcialmente compensados por una ganancia en ventas de activos de CL$ 3.500 millones. Esta reestructuración generará ahorros por un monto anual similar al costo de la misma, en el año 2026 y en los años posteriores”, detalló su gerente general, Marcelo Gálvez, en un comunicado.

Beneficios de Colbún cayeron 69%.

Detrás se ubicó Colbún, con una caída de 69,04% en sus beneficios, sumando ganancias por US$24,4 millones. En su análisis razonado indicó que la baja se debió al “menor resultado operacional producto de menor Ebitda y una mayor depreciación, junto con un deterioro en el resultado no operacional, efectos que fueron parcialmente compensados por un menor gasto por impuestos”.

En tanto, CMPC anotó la tercera mayor caída en sus ganancias. La papelera reportó utilidades por US$ 25 millones en el primer trimestre del año, un retroceso de 50%.

Su Ebitda ajustado presentó una caída de 8%, explicado “principalmente por un menor margen de explotación en el segmento celulosa”, puntualizó en su análisis razonado.

TABLA INTERACTIVA CON RESULTADOS EMPRESAS IPSA PRIMER TRIMESTRE 2026