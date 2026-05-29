UDI entrega propuestas de seguridad al Ejecutivo: aumento de dotación policial, control fronterizo y eficiencia judicial

La Unión Demócrata Independiente (UDI) entregó este viernes un documento al ministro de Seguridad, Martín Arrau, que detalla una serie de propuestas para combatir el crimen organizado y permitir la recuperación de los barrios.

A la instancia asistieron el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma; la jefa de bancada del partido, Flor Weisse y parlamentarios de la Comisión de Seguridad de la UDI en el Congreso. También estuvieron la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown; además de la representante de los concejales del gremialismo, Ivette Cheyre.

Según detallaron desde el Ministerio de Seguridad, “durante la instancia se abordaron los principales desafíos legislativos y territoriales en materia de seguridad pública, con foco en el fortalecimiento de las herramientas del Estado, la coordinación institucional y el combate a la delincuencia y el crimen organizado”.

UDI

Por su parte, la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, señaló que al ministro Arrau le plantearon “lo que hemos recogido de los chilenos y chilenas en materia de las necesidades de seguridad”.

“Hoy día hay mucha expectativa respecto a lo que se va a anunciar en la cuenta y nosotros hemos venido a plantear también algunos aspectos que nos parecen muy relevantes, como también las leyes que aún están pendientes y que se les de urgencia para tener un mucho más robusto sistema desde el punto de vista también legislativo”, añadió la parlamentaria.

Las propuestas de la UDI

En el documento presentado por los gremialistas, bautizado como “Activa el modo seguro”, se señalan cuatro ejes y diez iniciativas para enfrentar esta problemática.

Dentro del eje “recuperar el control territorial” proponen un refuerzo policial focalizado en las 30 comunas con mayor tasa de homicidios .

También refuerzan la necesidad de instalar inhibidores de señal en todas las cárceles de alta y máxima seguridad.

Otra propuesta es el despliegue de scanner no intrusivos en los 5 puertos de mayor movimiento de contenedores.

Además de lo anterior, y dentro de la misma idea, la alcaldesa Carol Bown propuso la creación del nuevo delito de “ocupación reiterada del espacio público”, la que buscaría confrontar la instalación de rucos.

En materia judicial, proponen la aprobación de la reforma procesal que permita la realización de juicios en ausencia en delitos de crimen organizado.

También recomiendan que el Poder Judicial entregue en datos abiertos la siguiente información: número de libertades provisionales, tipo de delito, juez a cargo y resultado del proceso a 12 meses.

Para “cortar el reclutamiento criminal” proponen la reintegración de los 45 mil niños, niñas y adolescentes que abandonaron el sistema escolar por medio de una beca de mantención, nivelación intensiva y acompañamiento psicosocial.

Además, en la misma temática, también recomiendan operativos conjuntos entre Carabineros, PDI y el Ejército para la recuperación de territorios, con intervenciones que incluyan oferta social, fiscalización y presencia policial permanente por 90 días.

Finalmente, y en alineamiento con el Plan de Seguridad del Ministerio de Seguridad, proponen un refuerzo del Plan Escudo en Ruta, con control de cárceles y puertos e intervención en zonas complejas.

Para lograr estas acciones, proponen que estas sean integradas como indicaciones a cuatro proyectos ya ingresados en el Congreso: Ley Sin Escape, agravamiento de penas en establecimientos educacionales, Ley de Convivencia Escolar y las 10 iniciativas con urgencia renovada.