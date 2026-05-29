Comité Paralímpico de Chile e IND lanzan la primera plataforma educativa especializada en deporte paralímpico

El Comité Paralímpico de Chile (Copachi) y el Instituto Nacional de Deportes (IND) presentaron este viernes la primera plataforma de educación especializada exclusivamente en deporte paralímpico del país.

La nueva web, disponible en www.academia.paralimpico.cl, es un espacio que busca capacitar a profesionales del área del deporte y la actividad física en deporte adaptado y paralímpico, rompiendo así una brecha estructural que existía hasta hoy en Chile. Un trabajo mancomunado desde 2023, con el propósito de generar una plataforma de impacto inmediato que contribuya al crecimiento y fortalecimiento del movimiento paralímpico nacional.

“Vivimos una nueva jornada histórica para el Team ParaChile. El deporte paralímpico va a poder llegar a todas las regiones a través del conocimiento, donde mucha gente se podrá capacitar y conocer más del deporte paralímpico. Era un sueño y pudimos llevarlo a cabo”, destacó el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio.

Por su parte, la directora nacional del IND, Lorena Castillo, resaltó el trabajo realizado para concretar el proyecto. “Estamos orgullosos del lanzamiento de un proceso de años. Nosotros ya partimos con la plataforma; las cápsulas son muy buenas, muy entretenidas y dinámicas”, sostuvo.

Entre los desafíos estratégicos del Copachi está consolidar alianzas con gobiernos regionales, municipios, establecimientos educacionales y empresas, con el propósito de expandir los alcances de esta nueva plataforma.

En este contexto, el subsecretario del deporte, Andrés Otero, valoró el alcance social del sitio web: “Esto es una herramienta espectacular para seguir avanzando en botar las barreras a través del deporte, porque el deporte es un motor de transformación social y qué mejor ejemplo que esta innovación”.

Primera acción concreta

Durante la ceremonia se concretó la firma de un convenio de colaboración entre el Copachi y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), acuerdo que permitirá difundir la plataforma educativa en las distintas regiones del país y desarrollar acciones conjuntas de inclusión.

“Esta herramienta tecnológica permite llegar a cada punto de Chile, rompiendo el aislamiento de los deportistas paralímpicos en las 346 comunas del país, democratizando oportunidades y permitiendo descubrir talentos tempranamente en la etapa escolar”, concluyó el vicepresidente de la ACHM, Gustavo Toro.

Con la puesta en marcha de la website se suma una herramienta pionera para impulsar la inclusión, la formación especializada y el desarrollo sostenible del deporte paralímpico, acercando conocimiento y oportunidades a miles de personas a lo largo del país.