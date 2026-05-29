CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Comité Paralímpico de Chile e IND lanzan la primera plataforma educativa especializada en deporte paralímpico

    La alianza entre ambas entidades significa una revolución tecnológica para el mundo paralímpico.

    Por 
    El Deportivo
    El Copachi y el IND lanzaron una valiosa iniciativa. JACOB

    El Comité Paralímpico de Chile (Copachi) y el Instituto Nacional de Deportes (IND) presentaron este viernes la primera plataforma de educación especializada exclusivamente en deporte paralímpico del país.

    La nueva web, disponible en www.academia.paralimpico.cl, es un espacio que busca capacitar a profesionales del área del deporte y la actividad física en deporte adaptado y paralímpico, rompiendo así una brecha estructural que existía hasta hoy en Chile. Un trabajo mancomunado desde 2023, con el propósito de generar una plataforma de impacto inmediato que contribuya al crecimiento y fortalecimiento del movimiento paralímpico nacional.

    “Vivimos una nueva jornada histórica para el Team ParaChile. El deporte paralímpico va a poder llegar a todas las regiones a través del conocimiento, donde mucha gente se podrá capacitar y conocer más del deporte paralímpico. Era un sueño y pudimos llevarlo a cabo”, destacó el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio.

    Por su parte, la directora nacional del IND, Lorena Castillo, resaltó el trabajo realizado para concretar el proyecto. “Estamos orgullosos del lanzamiento de un proceso de años. Nosotros ya partimos con la plataforma; las cápsulas son muy buenas, muy entretenidas y dinámicas”, sostuvo.

    Entre los desafíos estratégicos del Copachi está consolidar alianzas con gobiernos regionales, municipios, establecimientos educacionales y empresas, con el propósito de expandir los alcances de esta nueva plataforma.

    En este contexto, el subsecretario del deporte, Andrés Otero, valoró el alcance social del sitio web: “Esto es una herramienta espectacular para seguir avanzando en botar las barreras a través del deporte, porque el deporte es un motor de transformación social y qué mejor ejemplo que esta innovación”.

    Primera acción concreta

    Durante la ceremonia se concretó la firma de un convenio de colaboración entre el Copachi y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), acuerdo que permitirá difundir la plataforma educativa en las distintas regiones del país y desarrollar acciones conjuntas de inclusión.

    “Esta herramienta tecnológica permite llegar a cada punto de Chile, rompiendo el aislamiento de los deportistas paralímpicos en las 346 comunas del país, democratizando oportunidades y permitiendo descubrir talentos tempranamente en la etapa escolar”, concluyó el vicepresidente de la ACHM, Gustavo Toro.

    Con la puesta en marcha de la website se suma una herramienta pionera para impulsar la inclusión, la formación especializada y el desarrollo sostenible del deporte paralímpico, acercando conocimiento y oportunidades a miles de personas a lo largo del país.

    Más sobre:CopachiINDAcademia ParalímpicaSebastián VillavicencioAndrés OteroLorena CastilloGustavo Toro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio

    Cencosud cita a junta de accionistas para aprobar programa de recompra de acciones

    Cumplirá pena en libertad vigilada: conductor ebrio que provocó muerte de Macarena Yévenes fue condenado a cinco años

    UDI entrega propuestas de seguridad al Ejecutivo: aumento de dotación policial, control fronterizo y eficiencia judicial

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

    Valencia y gestión con EE.UU. para interrogar a Maduro: “Nos han dicho que por ahora no acceden (...) Es importante lo que pueda hacer el gobierno”

    Lo más leído

    1.
    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    2.
    Coquimbo Unido y Universidad Católica tendrán rivales argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores

    Coquimbo Unido y Universidad Católica tendrán rivales argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores

    3.
    La respuesta de Leandro Paredes tras su encontrón con Fernando Zampedri en la victoria de la UC sobre Boca Juniors

    La respuesta de Leandro Paredes tras su encontrón con Fernando Zampedri en la victoria de la UC sobre Boca Juniors

    4.
    El repudiable cántico contra Chile que se escuchó en La Bombonera en la histórica victoria de la UC sobre Boca Juniors

    El repudiable cántico contra Chile que se escuchó en La Bombonera en la histórica victoria de la UC sobre Boca Juniors

    5.
    La UC convierte La Bombonera en un funeral: logra un triunfazo sobre Boca y está en los octavos de final de la Copa Libertadores

    La UC convierte La Bombonera en un funeral: logra un triunfazo sobre Boca y está en los octavos de final de la Copa Libertadores

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Cumplirá pena en libertad vigilada: conductor ebrio que provocó muerte de Macarena Yévenes fue condenado a cinco años
    Chile

    Cumplirá pena en libertad vigilada: conductor ebrio que provocó muerte de Macarena Yévenes fue condenado a cinco años

    UDI entrega propuestas de seguridad al Ejecutivo: aumento de dotación policial, control fronterizo y eficiencia judicial

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio
    Negocios

    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio

    Cencosud cita a junta de accionistas para aprobar programa de recompra de acciones

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Lucas Bovaglio aborda el cruce de O’Higgins ante Boca en la Sudamericana: “Mientras más difícil, mejor responde el equipo”
    El Deportivo

    Lucas Bovaglio aborda el cruce de O’Higgins ante Boca en la Sudamericana: “Mientras más difícil, mejor responde el equipo”

    Comité Paralímpico de Chile e IND lanzan la primera plataforma educativa especializada en deporte paralímpico

    Alejandro González Iñárritu critica a la FIFA: “Hacer un Mundial en tres países es avaricia de la mafia”

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?
    Mundo

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumania y se ofrece para una “investigación objetiva”

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales