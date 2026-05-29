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    Cumplirá pena en libertad vigilada: conductor ebrio que provocó muerte de Macarena Yévenes fue condenado a cinco años

    La familia de la mujer reaccionó por sus redes sociales, señalando que “estamos en shock y con una rabia con la justicia del país”, añadiendo que “más tarde comunicaremos las acciones que tomaremos”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Macarena Yévenes.

    En el Tribunal Oral de lo Penal de Concepción se dictó la sentencia condenatoria de Oliver Contreras, conductor que provocó la muerte de Macarena Yévenes al manejar en estado de ebriedad.

    Según informó la jueza Antonia Flores Rubilar, se aceptó el pedido de Fiscalía, determinando la pena máxima por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte: cinco años. Sin embargo, estos se cumplirán en libertad vigilada.

    “Se dictó una sentencia condenatoria respecto a un imputado por el delito de conducción de vehículo motorizado en un estado de ebriedad con resultado de muerte. Se desistió la tesis de la parte querellante, que se trataría en este caso de un homicidio, considerando que no se reunían en la especie los requisitos del dolo eventual”, explicó la magistrada.

    Asimismo, indicó que para determinar la condena se consideró una circunstancia atenuante que era una reprochable conducta anterior del imputado. “El tramo aplicable es de tres años y un día a cinco años de privación de libertad. Dentro de ese tramo se aplicó la pena máxima, que es de cinco años, considerando especialmente la extensión del mal causado en este caso, acogiendo así la pena solicitada por la acusación fiscal interpuesta por el Ministerio Público”, explicó la magistrada.

    No obstante, tras antecedentes, el TOP de Concepción concedió “la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva en este caso”. También le impusieron una multa de 5 UTM ($352.940 aprox) y la prohibición perpetua para conducir vehículos motorizados.

    Cabe recordar que el hecho ocurrió el 30 de mayo de 2025, cuando Contreras guiaba su automóvil bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, impactando el vehículo en el que se movilizaba la joven.

    Por parte de la familia, indicaron a través de sus redes que “estamos en shock y con una rabia con la justicia del país”, añadiendo que “más tarde comunicaremos las acciones que tomaremos”.

    Más sobre:ConcepciónMacarena YévenesConductor ebrio

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