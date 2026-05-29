CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    OPS insta a los países fortalecer las acciones para proteger a los jóvenes del consumo de tabaco y nicotina

    Ad portas del Día sin Tabaco, la OMS adviertió sobre las estrategias de la industria para atraer a jóvenes al vapeo. En cifras, se estima que 4,3 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años consumen productos de tabaco.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    OMS/OPS OMS/OPS

    En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el cual se celebra cada 31 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha destacado los avances logrados en las Américas para reducir el consumo de tabaco, y junto con esto, también han advertido sobre los productos emergentes de tabaco y nicotina y las tácticas de la industria para atraer a los jóvenes.

    Bajo el eslogan “Desenmascaremos su atractivo: contrarrestemos la adicción al tabaco y la nicotina”, este año la campaña hace hincapié en la necesidad de visibilizar las tácticas de la industria y el empoderar a las personas con información precisa.

    “Las industrias del tabaco y afines continúan promoviendo agresivamente nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina, presentándolos frecuentemente como ‘innovaciones’ para atraer e iniciar el consumo entre niños, niñas y jóvenes”, advirtió al respecto el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS.

    En las Américas, señalan, entre los hitos recientes en control del tabaco se encuentran la decisión de la Suprema Corte de México de ratificar los ambientes 100% libres de humo y la incorporación de la prohibición de comercialización de cigarrillos electrónicos en la legislación nacional del país, así como el aumento de impuestos al tabaco.

    Asimismo, destacan desde la OPS, Uruguay restableció la prohibición de los productos de tabaco calentado y revirtió medidas que habían debilitado el empaquetado neutro. Costa Rica por su parte avanzó para prohibir los saborizantes en cigarrillos electrónicos y regular su empaquetado, mientras que Jamaica aumentó los impuestos a los cigarrillos.

    Estas acciones, señalan desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coinciden con la creciente evidencia de que la adicción al tabaco y la nicotina es diseñada mediante tácticas de la industria que utilizan saborizantes, azúcares y agentes refrescantes para enmascarar la aspereza de la nicotina y hacer los productos más atractivos.

    Más de 4 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años consumen productos de tabaco

    En las Américas, se estima que 4,3 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años consumen productos de tabaco, incluidos 2,6 millones que fuman cigarrillos, mientras que alrededor de 2 millones consumen cigarrillos electrónicos. Estas tendencias reflejan un panorama cambiante, en el que los nuevos productos están moldeando cada vez más el consumo de nicotina entre adolescentes.

    Cuanto más temprana es la edad de inicio, más fuerte es la adicción. Proteger a niños, niñas y adolescentes debe seguir siendo una prioridad principal de los esfuerzos de control del tabaco”, añadió Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS.

    En el caso de Chile, según un estudio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) del 2023, el 34,7% de los estudiantes entre octavo básico y cuarto medio ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, mientras que un 8,6% los consume de manera mensual.

    Uso dual de cigarros y vapers cuadruplica el riesgo de cáncer pulmonar

    Sobre los riesgos para la salud, el doctor Raúl Rivera, oncólogo radioterapeuta de Clínica Oncológica IRAM advirtió que la mayor preocupación radica en la rapidez con que el hábito de vapear captura a los jóvenes, “ya que la evidencia muestra que el vapeo es una puerta de entrada".

    De hecho, indicó mediante un comunicado, “diversos estudios internacionales concluyen en que jóvenes que nunca fumaron y empezaron a vapear tienen tres veces más probabilidades de terminar consumiendo cigarrillos tradicionales”.

    Lo más alarmante, advirtió, es el “consumo dual”, es decir, usar vapers y cigarrillos simultáneamente, ya que estas personas enfrentan un riesgo de cáncer de pulmón cuatro veces mayor que quienes solo fuman tabaco, debido a la acumulación de diferentes agentes tóxicos en sus tejidos.

    “Si revisamos los antecedentes de la investigación, vemos que el riesgo de vapear no se limita a los pulmones, sino también a la cavidad oral -lengua, encías y paladar-, que es la primera en recibir el impacto carcinogénico”, añadió Rivera.

    Asimismo, estudios en humanos y modelos animales mostraron alteraciones genéticas evidentes: cambios en el ADN y alteraciones en mecanismos de reparación celular, estrés oxidativo y daño celular persistente de las células de la boca y el pulmón, y lesiones pulmonares detectadas en sujetos expuestos al aerosol de forma constante.

    Más sobre:SaludOrganización Mundial de la SaludOMS/OPSDía sin tabacoFumarVapersCigarro electrónico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

    Valencia y gestión con EE.UU. para interrogar a Maduro: “Nos han dicho que por ahora no acceden (...) Es importante lo que pueda hacer el gobierno”

    El segundo hombre de la Cámara que corre con ventaja para liderar la secretaría del Senado

    Dejan en prisión preventiva a sujeto que huyó de control policial y arrastró por casi dos kilómetros a un carabinero en Chiguayante

    Expresidenta Bachelet concreta cita clave con Macron en París en medio de su cruzada por Naciones Unidas

    A Coquimbo los pasajes: alcaldes de oposición organizan cónclave un día después de la Cuenta Pública de Kast

    Lo más leído

    1.
    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    “Fin de la tómbola”, “tolerancia cero” y “sala cuna universal”: el brusco cambio de rumbo del Mineduc de Kast

    2.
    Tacos kilométricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    Tacos kilométricos, tag costoso y triple de población truncan la promesa idílica de una vida tranquila en Chicureo

    3.
    Exasesor parlamentario de Lavín León radicado en España recurre a la Suprema para impugnar su orden de detención

    Exasesor parlamentario de Lavín León radicado en España recurre a la Suprema para impugnar su orden de detención

    4.
    Suprema restringe la confianza legítima y establece que no aplica para funcionarios públicos con antecedentes disciplinarios

    Suprema restringe la confianza legítima y establece que no aplica para funcionarios públicos con antecedentes disciplinarios

    5.
    “La infundada acusación fue devastadora”: alumno denunciado sin pruebas a la Fiscalía por manipular fotos de compañeras demanda al Santiago College

    “La infundada acusación fue devastadora”: alumno denunciado sin pruebas a la Fiscalía por manipular fotos de compañeras demanda al Santiago College

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial
    Chile

    Kast designa a expresidente Eduardo Frei como embajador de Chile en Misión Especial

    Valencia y gestión con EE.UU. para interrogar a Maduro: “Nos han dicho que por ahora no acceden (...) Es importante lo que pueda hacer el gobierno”

    OPS insta a los países fortalecer las acciones para proteger a los jóvenes del consumo de tabaco y nicotina

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco
    Negocios

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco

    Tras cifras sectoriales, economistas anticipan otro Imacec negativo para abril

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Alejandro González Iñárritu critica a la FIFA: “Hacer un Mundial en tres países es avaricia de la mafia”
    El Deportivo

    Alejandro González Iñárritu critica a la FIFA: “Hacer un Mundial en tres países es avaricia de la mafia”

    Roland Garros tendrá un campeón inédito: Novak Djokovic sucumbe ante Joao Fonseca en un partido increíble

    Presidente del hockey césped anuncia postulación de Chile al Mundial Junior 2027: “Esperamos una respuesta para junio”

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?
    Mundo

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumania y se ofrece para una “investigación objetiva”

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales