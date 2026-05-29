OPS insta a los países fortalecer las acciones para proteger a los jóvenes del consumo de tabaco y nicotina

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el cual se celebra cada 31 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha destacado los avances logrados en las Américas para reducir el consumo de tabaco, y junto con esto, también han advertido sobre los productos emergentes de tabaco y nicotina y las tácticas de la industria para atraer a los jóvenes.

Bajo el eslogan “Desenmascaremos su atractivo: contrarrestemos la adicción al tabaco y la nicotina”, este año la campaña hace hincapié en la necesidad de visibilizar las tácticas de la industria y el empoderar a las personas con información precisa.

“Las industrias del tabaco y afines continúan promoviendo agresivamente nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos y las bolsitas de nicotina, presentándolos frecuentemente como ‘innovaciones’ para atraer e iniciar el consumo entre niños, niñas y jóvenes”, advirtió al respecto el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS.

En las Américas, señalan, entre los hitos recientes en control del tabaco se encuentran la decisión de la Suprema Corte de México de ratificar los ambientes 100% libres de humo y la incorporación de la prohibición de comercialización de cigarrillos electrónicos en la legislación nacional del país, así como el aumento de impuestos al tabaco.

Asimismo, destacan desde la OPS, Uruguay restableció la prohibición de los productos de tabaco calentado y revirtió medidas que habían debilitado el empaquetado neutro. Costa Rica por su parte avanzó para prohibir los saborizantes en cigarrillos electrónicos y regular su empaquetado, mientras que Jamaica aumentó los impuestos a los cigarrillos.

Estas acciones, señalan desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coinciden con la creciente evidencia de que la adicción al tabaco y la nicotina es diseñada mediante tácticas de la industria que utilizan saborizantes, azúcares y agentes refrescantes para enmascarar la aspereza de la nicotina y hacer los productos más atractivos.

Más de 4 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años consumen productos de tabaco

En las Américas, se estima que 4,3 millones de adolescentes de entre 13 y 15 años consumen productos de tabaco, incluidos 2,6 millones que fuman cigarrillos, mientras que alrededor de 2 millones consumen cigarrillos electrónicos. Estas tendencias reflejan un panorama cambiante, en el que los nuevos productos están moldeando cada vez más el consumo de nicotina entre adolescentes.

“Cuanto más temprana es la edad de inicio, más fuerte es la adicción. Proteger a niños, niñas y adolescentes debe seguir siendo una prioridad principal de los esfuerzos de control del tabaco”, añadió Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS.

En el caso de Chile, según un estudio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) del 2023, el 34,7% de los estudiantes entre octavo básico y cuarto medio ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, mientras que un 8,6% los consume de manera mensual.

Uso dual de cigarros y vapers cuadruplica el riesgo de cáncer pulmonar

Sobre los riesgos para la salud, el doctor Raúl Rivera, oncólogo radioterapeuta de Clínica Oncológica IRAM advirtió que la mayor preocupación radica en la rapidez con que el hábito de vapear captura a los jóvenes, “ya que la evidencia muestra que el vapeo es una puerta de entrada" .

De hecho, indicó mediante un comunicado, “diversos estudios internacionales concluyen en que jóvenes que nunca fumaron y empezaron a vapear tienen tres veces más probabilidades de terminar consumiendo cigarrillos tradicionales”.

Lo más alarmante, advirtió, es el “consumo dual”, es decir, usar vapers y cigarrillos simultáneamente, ya que estas personas enfrentan un riesgo de cáncer de pulmón cuatro veces mayor que quienes solo fuman tabaco, debido a la acumulación de diferentes agentes tóxicos en sus tejidos.

“Si revisamos los antecedentes de la investigación, vemos que el riesgo de vapear no se limita a los pulmones, sino también a la cavidad oral -lengua, encías y paladar-, que es la primera en recibir el impacto carcinogénico”, añadió Rivera.

Asimismo, estudios en humanos y modelos animales mostraron alteraciones genéticas evidentes: cambios en el ADN y alteraciones en mecanismos de reparación celular, estrés oxidativo y daño celular persistente de las células de la boca y el pulmón, y lesiones pulmonares detectadas en sujetos expuestos al aerosol de forma constante.