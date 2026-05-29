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    Política

    Expresidenta Bachelet concreta cita clave con Macron en París en medio de su cruzada por Naciones Unidas

    La exmandataria chilena valoró el encuentro con el Presidente de Francia, y señaló que le compartió su convicción de que la ONU debe ser fortalecida para “responder con mayor eficacia a los desafíos globales, promover la paz y defender los derechos humanos”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Michelle Bachelet / Presidente de Francia, Emmanuel Macron

    La exmandataria chilena Michelle Bachelet concretó este viernes una cita clave con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, en medio de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

    El encuentro con el líder francés tuvo lugar en París, luego que este jueves la otrora dos veces jefa de Estado participó en Londres de su primer debate por el máximo cargo del organismo multilateral, para suceder a António Guterres.

    Además de Bachelet, en la cita en Reino Unido estuvieron también los candidatos Rafael Grossi (Argentina), Rebecca Grynspan (Costa Rica) y María Fernanda Espinosa (Ecuador). El encuentro fue organizado por la Asociación de Naciones Unidas británica, y la dos veces mandataria asistió acompañada por los embajadores de México y Brasil en dicho país.

    Sobre su reunión de este viernes con Macron, Bachelet destacó en sus redes sociales que dialogaron sobre los desafíos a nivel mundial y que le compartió su visión sobre la ONU.

    “Tuvimos una valiosa conversación con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre los principales desafíos que enfrenta hoy la comunidad internacional y sobre mi visión para el futuro de las Naciones Unidas, en el marco de mi candidatura a la Secretaría General”, escribió en su cuenta de Instagram.

    En su mensaje, la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló: “Compartí la convicción de que necesitamos una ONU fortalecida, capaz de responder con mayor eficacia a los desafíos globales, promover la paz, defender los derechos humanos, impulsar el desarrollo sostenible y recuperar la confianza de las personas en el multilateralismo”.

    La idea de Bachelet es aprovechar su calidad de exjefa de Estado para reunirse con los líderes mundiales de los cinco países que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad de la ONU y que tienen poder para vetar su candidatura: Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia.

    Macron fue el primero, pero la expresidenta también apuesta a tener un encuentro con Donald Trump, de Estados Unidos; Xi Jinping, de China; Keir Starmer, del Reino Unido, y Vladimir Putin, de Rusia.

    Más sobre:Michelle BacheletEmmanuel MacronONUNaciones UnidasFrancia

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