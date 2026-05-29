Tras cifras sectoriales, economistas anticipan otro Imacec negativo para abril
Los economistas anticipan un complejo escenario para la actividad económica y prevén otra caída en el Imacec. Así para el crecimiento de abril se prevé una caída que fluctúa entre 0,2% y 0,6%.
El Índice de Producción Industrial (IPI) anotó una baja de 4,7% en doce meses, arrastrado principalmente por el sector minero y, en menor medida, por la manufactura. Solo el segmento de electricidad, gas y agua logró mantenerse en terreno positivo.
El Índice de Producción Minera (IPMin) fue el componente de mayor impacto negativo: cayó 9,0% interanual y restó 3,682 puntos porcentuales (pp.) a la variación del IPI.
Según el INE, la explicación central estuvo en la minería metálica, que retrocedió 12,6%, a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre. El INE atribuye ese resultado a una alta base de comparación y a una baja ley del mineral en importantes empresas del sector.
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) anotó una baja interanual de 2,5%, con el sector de alimentos como principal factor de arrastre.
La elaboración de productos alimenticios cayó 7,7%, restando 2,691 pp. al índice, afectada por una menor disponibilidad de biomasa marina que redujo la producción de pescado congelado y sus derivados.
El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 0,9% en doce meses, sostenido por el alza de 2,3% en generación eléctrica, impulsada por las centrales solares y mayor distribución hacia el segmento residencial.
Como contraste a esas cifras el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes creció 3,2% en doce meses durante abril de 2026, acumulando un alza de 4,1% en lo que va del año, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicados este viernes.
Proyección para el Imacec
Dado este escenario es que los economistas anticipan un complejo escenario para la actividad económica. De hecho, prevén otra caída en el Imacec. Así para el crecimiento de abril se prevé una caída que fluctúa entre 0,2% y 0,6%. De concretarse, sería el cuarto mes consecutivo de caída en la actividad.
Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, “las cifras sectoriales siguen mostrando un desempeño bastante decepcionante, lo que nos lleva a proyectar una caída de 0,2% anual para el Imacec de abril”.
En ese sentido, la experta menciona que “la dinámica detrás de esta cifra será similar a los meses previos: vemos una contracción relevante de la minería, junto a menor actividad a nivel industrial y en el resto de bienes, lo que sería mitigado parcialmente con crecimientos acotados a nivel de comercio y servicios”.
Mientras que Alejandro Fernández, economista de Gemines, prevé que “con estos antecedentes más las estimaciones para el resto de la economía, proyectamos un Imacec para abril que retrocede 0,3% en 12 meses”. Misma proyección tiene el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón, quien también ve una contracción de 0,3%.
En la parte más negativa se ubica Clapes-UC que “proyecta una caída interanual de abril en torno a 0,5%”. Y en Coopeuch anticipan “una caída anual de 0,6% para resultado que estaría explicado principalmente por la minería”.
