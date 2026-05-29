CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tras cifras sectoriales, economistas anticipan otro Imacec negativo para abril

    Los economistas anticipan un complejo escenario para la actividad económica y prevén otra caída en el Imacec. Así para el crecimiento de abril se prevé una caída que fluctúa entre 0,2% y 0,6%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    El Índice de Producción Industrial (IPI) anotó una baja de 4,7% en doce meses, arrastrado principalmente por el sector minero y, en menor medida, por la manufactura. Solo el segmento de electricidad, gas y agua logró mantenerse en terreno positivo.

    El Índice de Producción Minera (IPMin) fue el componente de mayor impacto negativo: cayó 9,0% interanual y restó 3,682 puntos porcentuales (pp.) a la variación del IPI.

    Según el INE, la explicación central estuvo en la minería metálica, que retrocedió 12,6%, a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre. El INE atribuye ese resultado a una alta base de comparación y a una baja ley del mineral en importantes empresas del sector.

    El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) anotó una baja interanual de 2,5%, con el sector de alimentos como principal factor de arrastre.

    Fuerte baja de la producción industrial en abril.

    La elaboración de productos alimenticios cayó 7,7%, restando 2,691 pp. al índice, afectada por una menor disponibilidad de biomasa marina que redujo la producción de pescado congelado y sus derivados.

    El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 0,9% en doce meses, sostenido por el alza de 2,3% en generación eléctrica, impulsada por las centrales solares y mayor distribución hacia el segmento residencial.

    Como contraste a esas cifras el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes creció 3,2% en doce meses durante abril de 2026, acumulando un alza de 4,1% en lo que va del año, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicados este viernes.

    Proyección para el Imacec

    Dado este escenario es que los economistas anticipan un complejo escenario para la actividad económica. De hecho, prevén otra caída en el Imacec. Así para el crecimiento de abril se prevé una caída que fluctúa entre 0,2% y 0,6%. De concretarse, sería el cuarto mes consecutivo de caída en la actividad.

    Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, “las cifras sectoriales siguen mostrando un desempeño bastante decepcionante, lo que nos lleva a proyectar una caída de 0,2% anual para el Imacec de abril”.

    En ese sentido, la experta menciona que “la dinámica detrás de esta cifra será similar a los meses previos: vemos una contracción relevante de la minería, junto a menor actividad a nivel industrial y en el resto de bienes, lo que sería mitigado parcialmente con crecimientos acotados a nivel de comercio y servicios”.

    Mientras que Alejandro Fernández, economista de Gemines, prevé que “con estos antecedentes más las estimaciones para el resto de la economía, proyectamos un Imacec para abril que retrocede 0,3% en 12 meses”. Misma proyección tiene el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón, quien también ve una contracción de 0,3%.

    En la parte más negativa se ubica Clapes-UC que “proyecta una caída interanual de abril en torno a 0,5%”. Y en Coopeuch anticipan “una caída anual de 0,6% para resultado que estaría explicado principalmente por la minería”.

    Más sobre:ImacecEconomíaCrecimiento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Trama bielorrusa: Fiscalía amplía periodo de revisión de platas de Vivanco y pesquisa año previo a que asumiera en la Suprema

    A Coquimbo los pasajes: alcaldes de oposición organizan cónclave un día después de la Cuenta Pública de Kast

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Nueve nombres, tres empresas y una licitación: los hechos que el gobierno denunció en fiscalía tras auditar a Junaeb

    Lo más leído

    1.
    Bancos y retail financiero en alerta por indicación que se “coló” en megarreforma y que prohíbe pago de interés sobre interés

    Bancos y retail financiero en alerta por indicación que se “coló” en megarreforma y que prohíbe pago de interés sobre interés

    2.
    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    3.
    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    “Será necesario hacer cambios y mejoras”: Fontaine envió a los trabajadores de Codelco un video con los cuatro desafíos de la estatal

    4.
    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    5.
    Abogada y magíster en derecho de Boston College asume como nueva gerenta general de Amcham

    Abogada y magíster en derecho de Boston College asume como nueva gerenta general de Amcham

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda
    Chile

    A horas de la cuenta pública: Álvaro Bellolio desmantela su equipo en el Segundo Piso de La Moneda

    Los días de Sedini y Steinert tras dejar La Moneda

    Trama bielorrusa: Fiscalía amplía periodo de revisión de platas de Vivanco y pesquisa año previo a que asumiera en la Suprema

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco
    Negocios

    Codelco sube sus ganancias por mayor precio del cobre y eleva en 94% su aporte al fisco

    Tras cifras sectoriales, economistas anticipan otro Imacec negativo para abril

    Primus Capital rechaza reclamo de Deloitte por multa de CMF y cuestiona a auditora por nexo de socio con Sartor

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera
    El Deportivo

    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    “Nuestra oferta es de cuatro entradas para Bad Bunny”: la burla del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

    Joaquín Niemann completa una gran segunda ronda y es tercero en el LIV Golf de Corea del Sur

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?
    Mundo

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumania y se ofrece para una “investigación objetiva”

    Donald Trump anuncia que su decisión sobre las negociaciones en Irán es inminente

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales