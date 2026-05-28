Ganancias de Blanco y Negro caen 80%, tras caída en ingresos pese a millonarias ventas de jugadores

Las millonarias ventas de los jugadores Lucas Cepeda, Alan Saldivia y Vicente Pizarro por parte de Colo Colo, contabilizadas en el primer trimestre de este año, no impidieron una reducción en los ingresos de Blanco y Negro, la sociedad que administra al club de fútbol, que repercutió en un descenso del 80% en sus utilidades.

Las ganancias atribuibles al controlador llegaron a sólo 981,7 millones de pesos en el periodo enero-marzo del 2026, un 79,8% menos que los $4.798,9 millones de igual periodo del año pasado.

Los ingresos de la sociedad llegaron a $13.055,9 millones en los primeros tres meses del año, lo que significó una baja del 11% respecto a los 14.671 millones de hace un año.

La caída en resultados se produce a sólo cinco días de que concluya la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones lanzada por el presidente y mayor accionista individual de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien busca elevar su actual participación del 38,81% hasta 61,18% de la propiedad, lo que le otorgaría control total sobre la firma administradora del club de fútbol más popular del país.

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En el informe trimestral de resultados, Blanco y Negro explicó la caída a “un menor ingreso por venta de jugadores respecto del primer trimestre del año 2025 y una disminución de los derechos de televisión por la no competición en torneos internacionales Conmebol y la rebaja mensual de los derechos de televisión nacionales por el aporte que cada club debe realizar a Warner Channel por el juicio que la ANFP perdió en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLC)”.

Las ventas de jugadores se contabilizan de manera separada dependiendo de si son comprados a otros clubes o si son formados en el club.

Los ingresos por aquellos que provienen de otros clubes llegaron a $1.887,5 millones en el primer trimestre de este año, frente a los $5.179,1 millones recibidos en igual lapso del año pasado.

A marzo de este año, Colo Colo se había desprendido de Lucas Cepeda, que había sido comprado a Santiago Wanderers y vendido al club Elche de España.

“Comparado con el primer trimestre del año 2025, la cifra es menor porque ese año se contabilizaron las ventas de Maximiliano Falcon y Pablo Solari”, explicó Blanco y Negro.

Los ingresos por jugadores vendidos formados en el club sumaron $2.500,5 millones entre enero y marzo del 2026, frente a un ingreso nulo en 2025.

Entre los jugadores formados en el club, este año cedió en US$2,2 millones a Alan Saldivia al Vasco de Gama de Brasil por US$1,2 millones y a Vicente Pizarro a Rosario Central de Argentina en US$1,6 millones. Y en el primer trimestre de 2025, no vendió a ningún jugador de su cantera.

A su vez, los ingresos por recaudación permanecieron casi estables, al anotar $2.453,9 millones este año contra $2.466,5 millones el año anterior.

Los ingresos por publicidad aumentaron un 29,3% a $4.336 millones, debido a cierres y renovaciones de contratos comerciales y el aumento en los pagos de regalías de sus contratos vigentes.

La mayor caída se produjo en los ingresos por derechos de televisación de partidos de fútbol, que bajaron un 55% a $1.431,3 millones.

En cuanto a los costos de ventas, crecieron un 10,5% a $8.433,7 millones, especialmente por el mayor costo de la venta de jugadores. Los costos de remuneraciones del plantel de jugadores y el cuerpo técnico se redujo levemente un 1,3% a $3.425 millones.

Y sus gastos de administración aumentaron un 16,1% a $3.020,6 millones.