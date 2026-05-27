“Error” en cálculo de la deuda: Briones dice que Quiroz “tiene un punto”, pero condena acusación constitucional contra Grau

Continúa la polvareda tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas de este año acusó errores en el cálculo de la deuda pública en el último informe del gobierno de Gabriel Boric.

Ha sido tal la controversia que parlamentarios republicanos y libertarios anunciaron una acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En ese contexto, Ignacio Briones, presidente de Horizontal y exministro de Hacienda de Sebastián Piñera abordó esta polémica y aunque en general no tuvo palabras de críticas explícitas hacia Quiroz, sí planteó su rechazo a una AC contra Grau por este tema.

“Tienen que darse cuenta los parlamentarios que buscan acusaciones constitucionales, su minuto de fama, pasar de la inconsistencia que dice el informe y el ministro Quiroz, que es un término bastante neutro , digamos, a plantear fraude, a plantear dolo, a plantear una acusación constitucional, yo creo que es saltarse varios pueblos. Y no le hace bien a nuestras institucionales”, afirmó esta mañana.

En conversación con T13Radio, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez invitó a esos parlamentarios a “mirar con un sentido republicano” esta discusión y, al mismo tiempo, los llamó a reflexionar respecto a cómo ven desde afuera, por ejemplo, desde una calificadora de riesgo, o un inversionista institucional, estas acciones que “afectan nuestra institucionalidad” y la credibilidad fiscal.

“La gente afuera con justa razón dice, ‘oye, el Congreso va a hacer una acusación constitucional contra un ministro, porque según ellos falsearon los datos de deuda’ . Si yo soy clasificador de riesgo estaría muy atento a eso”, afirmó.

Nicolás Grau, exministro de Hacienda de Gabriel Boric. Dedvi Missene

Consultado sobre si existe la posibilidad de que efectivamente haya habido fraude o una manipulación de mala fe de las cifras, Ignacio Briones dijo que “nada está blindado” pero que de igual modo se debe abordar todo desde una manera institucional.

Quiroz tiene un punto

Briones, de igual modo, dice que el gobierno “tiene un punto” en la mirada de recelo sobre las cifras evacuadas en el informe del último trimestre 2025, pero también advierte un déficit en la manera de abordar el problema.

“El gobierno plantea el problema, tiene un punto, no resuelve completamente el problema en el sentido de explicar uno a uno dónde estaría el error. Dice, ‘oye, acá debiera converger a esto, debiera moverse junto’. Entonces, yo diría, seamos prudentes, atentamos el punto del gobierno, y expliquemos la inconsistencia, y pidámosle a un tercero imparcial que lo haga . De hecho, el gobierno eso lo pidió al Consejo Fiscal Autónomo”, afirmó.

A diferencia de otros economistas como Pablo García, Andrea Repetto o Patricio Rojas, en la conversación con T13Radio Briones evitó criticar a Quiroz por acusar de “error” en el cálculo y siempre le da el beneficio de la duda respecto a las aprensiones del jefe de las billetera fiscal con las cifras heredadas.

“Yo me quedo con las palabras de la información oficial , que es el informe financiero, tanto del propio ministro, quien en el informe habla de inconsistencias en la actualización de la trayectoria de la deuda, y el director del presupuesto, que habla de que se ha reestimado la deuda pública debido a brechas de trazabilidad”, comentó.

Jorge Quiroz acusó "error" en el cálculo de la deuda en el último informe financiero del gobierno de Boric. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Según Briones, el argumento de Quiroz “es persuasivo y es correcto parcialmente, diría ” y, parafraseando al ministro, dijo “voy a tener más déficit de los que estimé, esos déficit tienen que financiarse y en alguna parte tienen que reflejarse en la deuda”.

En esa línea, el economista explicó que los déficit tienen que financiarse en alguna parte, o con menores activos, pero en último término con deuda.

“Entonces hay un punto ahí”, afirmó.