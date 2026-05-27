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    Scaloni rompe el silencio y aborda la lesión de Lionel Messi a días del Mundial: “La meta es intentar recuperarlo”

    El técnico de la selección argentina se refiere a la compleja situación del astro transandino, quien no pudo completar el último partido del Inter Miami.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Scaloni rompe el silencio y aborda la lesión de Lionel Messi a días del Mundial: “La meta es intentar recuperarlo”. AGUSTIN MARCARIAN

    En Argentina hay preocupación por la situación de Lionel Messi. Por lo mismo, el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, salió al paso y se refirió a la lesión de la Pulga a pocos días del Mundial y aseguró que el cuerpo técnico intentará recuperar al capitán de su equipo para que llegue “lo mejor posible” al torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

    El tema se instaló luego de que el delantero abandonara con molestias el último partido del Inter Miami. El club norteamericano entregó un parte médico sobre el estado del jugador. “Tras someterse a más pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo de recuperación para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, señaló el comunicado difundido por la institución.

    En entrevista con DSports, Scaloni explicó cómo siguieron la situación desde la concentración transandina. “Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien”, relató.

    Messi salió lesionado en el Inter Miami. Foto: MLS vía USA Today

    “Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar qué evolución tiene. Sobre todo, le van a hacer estudios, imagino, y ver si es así como dicen”, añadió.

    El seleccionador también reconoció que la condición física de varios jugadores genera inquietud de cara a la cita mundialista. “Nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”, sostuvo.

    Scaloni todavía no entrega la convocatoria definitiva para el Mundial, a la espera de la evolución física de Messi.

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