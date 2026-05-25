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    Alarma Mundial: la lesión de Lionel Messi que tiene en ascuas a Argentina

    El astro transandino abandonó el duelo entre el Inter Miami y el Philadelphia Union con evidentes signos de una molestia muscular.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Messi, lesionado (Foto: MLS vía USA Today)

    Argentina está en vilo. Lionel Messi abandonó tempranamente el duelo entre el Inter Miami y el Philadelphia Union, por la MLS, con el gesto inequívoco de una lesión muscular. El delantero se tocó la parte posterior de la pierna izquierda.

    Aunque aún no existe un parte médico oficial de parte del equipo estadounidense, la alarma en la selección trasandina está encendida.

    Alarma Mundial: la lesión de Lionel Messi que tiene en ascuas a Argentina

    Messi dejó el campo de juego en los 73′, lo que generó la alerta generalizada. La señal no era menor, considerando que la exfigura del Barcelona es de los que prefiere jugar los partidos completos.

    Mientras estuvo en el campo de juego, el astro debió soportar una copiosa lluvia, con el consiguiente efecto en el campo de juego, que se tornó barroso y pesado, dos factores que aumentan considerablemente la exigencia para los deportistas.

    El delantero fue sometido a los exámenes de rigor para cuantificar la dolencia y, en definitiva, determinar los tiempos de tratamiento y de recuperación, que dependerán de su gravedad.

    Messi, camino al vestuario del estadio del Inter Miami (Foto: Captura de pantalla)

    La calma de Hoyos

    Después del partido Guillermo Hoyos, el técnico del equipo de Florida, intentó llevar calma. “No tenemos información de eso que yo sepa. Realmente estaba fatigado, tenía fatiga”, contestó, respecto de un eventual desgarro, que marginaría al atacante del Mundial

    “Fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda lo que uno hace es tratar de no arriesgarse“, explicó en relación al motivo del cambio.

    El duelo era el último de Messi por su equipo antes de comenzar a preparar el debut con los transandinos, el 16 de junio, frente a Argelia.

    Más sobre:MessiLionel MessiMundial 2026Lionel ScaloniArgentinaInter MiamiPhiladelphia UnionMLSFútbolFútbol Internacional

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