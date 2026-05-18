Lionel Messi no creció en Argentina, pero se ha ido empapando de sus tradiciones y costumbres. Sobre todo de las futboleras. El astro, que triunfó en el Barcelona, extendió su éxito en el PSG y actualmente es la insignia del Inter Miami, se ha familiarizado hasta con los cánticos de las hinchadas transandinas.

Sin embargo, esta vez, el oído le jugó una mala pasada. En pleno partido entre el cuadro rosado y el Portland Timbers, que los dirigidos por Guillermo Hoyos terminaron ganando por 2-0 gracias a un gol suyo y uno de Germán Berterame, se produjo una particular reacción del rosarino, que no tardó en convertirse en viral.

¿Jugadores, la qué...?: el cántico de la hinchada del Inter Miami que descolocó a Lionel Messi

Desde la tribuna en la que se ubica la barra del Inter Miami, compuesta en su mayoría por hinchas argentinos y otros latinos, surgió un especial cántico dedicado a los futbolistas. “Jugadores, respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada”, entonaron los fanáticos, en protesta por la indiferencia de los jugadores en los días adversos. De hecho, llegaron a sumar cuatro caídas en cada desde que inauguraron el NU Stadium.

Muy probablemente, Messi se dejó llevar por la melodía del cántico, que en las tribunas transandinas tiene, claramente, otra connotación, evidentemente más agresiva.

“JUGADORES RESPETEN A LA HINCHADA, SALUDEN A LA GENTE, QUE NUNCA PIDE NADA”.



La canción de los hinchas del Inter Miami y el gesto de Lionel Messi, que se acercó para entender qué decían.



Increíble secuencia. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/QlPrbVd453 https://t.co/zegS7iWIcW — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 18, 2026

De hecho, Messi tardó poco en reaccionar y en voltearse hacia donde quienes creyó incondicionales. Brazos en jarra, escuchó durante varios segundos la canción, tratando de explicarse lo que estaba sucediendo.

Después, realizó un gesto inequívoco: el de no estar entendiendo el motivo de la protesta, considerando que el marcador ya estaba 2-0 en favor del equipo de Florida.