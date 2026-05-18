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    ¿Jugadores, la qué...?: el cántico de la hinchada del Inter Miami que descolocó a Lionel Messi

    El astro argentino repudió a sus hinchas por una manifestación que se produjo en el choque ante el Portland Timbers, en el que rompieron una racha de cuatro partidos sin victorias en su nueva casa.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El gesto de Messi a los fanáticos del Inter Miami.

    Lionel Messi no creció en Argentina, pero se ha ido empapando de sus tradiciones y costumbres. Sobre todo de las futboleras. El astro, que triunfó en el Barcelona, extendió su éxito en el PSG y actualmente es la insignia del Inter Miami, se ha familiarizado hasta con los cánticos de las hinchadas transandinas.

    Sin embargo, esta vez, el oído le jugó una mala pasada. En pleno partido entre el cuadro rosado y el Portland Timbers, que los dirigidos por Guillermo Hoyos terminaron ganando por 2-0 gracias a un gol suyo y uno de Germán Berterame, se produjo una particular reacción del rosarino, que no tardó en convertirse en viral.

    ¿Jugadores, la qué...?: el cántico de la hinchada del Inter Miami que descolocó a Lionel Messi

    Desde la tribuna en la que se ubica la barra del Inter Miami, compuesta en su mayoría por hinchas argentinos y otros latinos, surgió un especial cántico dedicado a los futbolistas. “Jugadores, respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada”, entonaron los fanáticos, en protesta por la indiferencia de los jugadores en los días adversos. De hecho, llegaron a sumar cuatro caídas en cada desde que inauguraron el NU Stadium.

    Muy probablemente, Messi se dejó llevar por la melodía del cántico, que en las tribunas transandinas tiene, claramente, otra connotación, evidentemente más agresiva.

    De hecho, Messi tardó poco en reaccionar y en voltearse hacia donde quienes creyó incondicionales. Brazos en jarra, escuchó durante varios segundos la canción, tratando de explicarse lo que estaba sucediendo.

    Después, realizó un gesto inequívoco: el de no estar entendiendo el motivo de la protesta, considerando que el marcador ya estaba 2-0 en favor del equipo de Florida.

    Más sobre:MessiLionel MessiInter MiamiFútbolFútbol Internacional

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