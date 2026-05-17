Leyendas del Betis se rinden ante Manuel Pellegrini: “Es el mejor entrenador en la historia del club”

Manuel Pellegrini se confirma como pilar fundamental en el mejor ciclo en la historia del Betis. La reciente clasificación a la Champions League, después de 21 años de ausencia, no solo marca un nuevo hito en la permanencia del Ingeniero al mando del club. Así también, completa una seguidilla de seis temporadas (las seis que lleva en el club) en competiciones europeas, hecho inédito en la historia de una institución que está próxima a cumplir 119 años.

Antecedentes que alimentan la distinción del santiaguino como el mejor técnico en la historia. Una visión que comparten tres leyendas en la historia del club: el croata Robert Jarni, el andaluz Juan Merino y el uruguayo Alejandro Lembo; quienes consultados por La Tercera expusieron sus razones para colocar al entrenador chileno en la cúspide del podio del cuadro más popular del sur de España.

“Teníamos ilusión en poder conseguir la clasificación a la Champions y fue un momento mágico conseguirlo con nuestra gente”, aclara el hispano, quien además es jefe de scouts del equipo. Asimismo, el exjugador y DT de los verdiblancos agrega que “son seis años consecutivos en competiciones europeas, eso habla del trabajo del chileno. Subió el listón y llegó a la Champions, con lo difícil que es en el fútbol español. Se sabe del amplio currículo que tiene, ha estado en clubes súper importantes. Aquí se le quiere porque está batiendo todos los récords del club”.

En esa misma línea, el sexto futbolista con más partidos en la historia de la institución (315 presencias) recuerda los problemas que encontró el adiestrador nacional cuando asumió la banca de los andaluces, en julio de 2020.

“Manuel Pellegrini llegó en una situación difícil, ya que una temporada antes el equipo había estado de mitad de la tabla hacia abajo. Confió plenamente en la plantilla en un año que el Betis pudo hacer poco por los problemas económicos que había en su momento. Sin embargo, fue capaz de sacar rendimiento a ese equipo y clasificar ese primer año a competición europea. A partir de ahí, año tras año, ha conseguido los objetivos e incluso expectativas”, destaca Merino.

Se llena de elogios

Los números avalan los elogios. Al margen de la reciente clasificación a la principal competición europea a nivel de clubes, Pellegrini hace ya varios partidos que superó el récord en cuanto a victorias (suma 145) y a duelos dirigidos, después se sentarse en su encuentro 309 en la victoria 2-1 sobre Elche que, tras la derrota de Celta ante Levante, dejó a los béticos en la lucha por la Orejona de la próxima temporada.

“Sin lugar a duda, Manuel Pellegrini es el mejor técnico en la historia del Betis. La clasificación a la Champions League no hace más que confirmar el éxito que ha tenido en el club en estos años”, advierte el balcánico Jarni, verdiblancos entre el ’95 y el ’98.

Opinión similar a la del exdefensor uruguayo Alejandro Lembo, quien fue parte del anterior proyecto que dejó al equipo en la Liga de Campeones. Para el oriental, tampoco hay mayor incertidumbre sobre cuál es el mejor adiestrador en la bitácora bética.

“El chileno es el DT más importante que ha tenido este club. Porque lo esencial es quién lleva el proyecto deportivo a cabo. Todo pasa por Pellegrini, quien ha tomado excelentes decisiones a lo largo de las temporadas. Ojalá se quede muchos años más, sería bueno para que la gente que está en el club aprenda todo lo que hizo para seguir creciendo. Es el momento ideal para que la institución se desarrolle de tal manera que saque una ventaja grande a otros clubes que no encuentran esos proyectos deportivos que acompañen con resultados”, explica el exzaguero formado en Bella Vista de Montevideo.

Pese a lo taxativo de las opiniones anteriores, Merino compara al Ingeniero con el proyecto que lideró Lorenzo Serra Ferrer, profesional español que llevó al Betis a la anterior Champions, que ganó la Copa del Rey como el santiaguino y quien poseía la anterior marca de encuentros y triunfos.

“Para mí, el chileno y el mallorquín son los dos más grandes en la historia. Al español lo tuve como jugador y he visto el trabajo de Manuel como miembro de la secretaría técnica. Son los entrenadores de más prestigio y los que han sacado mejores resultados”, aclara el andaluz.

Punto de vista que contrasta con la de su excompañero Lembo, quien asegura que “el proceso de Serra Ferrer, la anterior clasificación a Champions, no era un proyecto, solo éramos un grupo de jugadores de buena calidad, que nos juntamos un par de años y logramos un título de la Copa del Rey y clasificamos a la Champions. Lo del Ingeniero es diferente, lleva muchas temporadas y ha sabido reinventarse. Cada vez que hubo duda, volvió a levantarse”.

Voces

“Pellegrini es el mejor DT en la historia de Betis, esta clasificación lo confirma”

Robert Jarni, exlateral croata de Betis

“La anterior clasificación a Champions no era proyecto, como sí el de Pellegrini”

Alejandro Lembo, exzaguero del club

“Son seis años en competiciones europeas, eso habla del trabajo del chileno”

Juan Merino, scout de los sevillanos