Poduje responde a Boric por mensaje de apoyo a Tatiana Urrutia: “Las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa”

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió este jueves al expresidente Gabriel Boric, luego de que este entregara públicamente su apoyo a la diputada del Frente Amplio Tatiana Urrutia, quien denunció amenazas y hostigamiento en redes sociales.

La controversia surgió luego de una sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara realizada el pasado 13 de mayo, enfocada en un informe sobre la gestión del exministro Carlos Montes, instancia a la que asistieron la contralora Dorothy Pérez y el propio Poduje.

Según relató Urrutia, el conflicto se originó por diferencias reglamentarias con el presidente de la comisión, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), a quien acusó de responsabilizarla públicamente por el término de la sesión sin que el ministro alcanzara a exponer.

La parlamentaria también sostuvo que diputados republicanos instalaron “una campaña de mentiras” en redes sociales respecto a lo ocurrido, situación que -afirmó- derivó en ataques y amenazas virtuales.

En ese contexto, Boric comentó una publicación de la diputada con el mensaje: “Fuerza compañera. No estás sola”.

La respuesta de Poduje

Tras ello, Poduje respondió al exmandatario a través de X apuntando contra la gestión habitacional de la administración anterior.

“Ex presidente Gabriel Boric, las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa con el machetazo de Grau”, escribió el secretario de Estado.

En la publicación, el ministro además hizo referencia al “Oficio Ordinario N°255 del 5 de febrero del 2026” y acusó que se trató del “recorte de subsidios para familias vulnerables más grande en la historia de Chile”.