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    Incluía el Simce de 6° básico: Consejo Nacional de Educación rechaza propuesta de ajuste al Plan de Evaluaciones del Mineduc

    El rechazo también fue para la idea de eliminar la evaluación muestral de inglés de octavo básico y el estudio de Alfabetización informacional de segundo medio. Con una mayoría de los miembros a favor, el CNED desaprobó las sugerencias y resaltó siete puntos críticos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Consejo Nacional de Educación rechaza propuesta de ajuste al Plan de Evaluaciones del Mineduc

    El Consejo Nacional de Educación (CNED) manifestó su negativa ante la propuesta de ajuste al Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales para el año 2026, presentada por el Ministerio de Educación (Mineduc), en torno al ajuste fiscal.

    Durante el 29 de abril, el Consejo deliberó sobre el Ordinario N°085 que presentó la cartera encabezada por María Paz Arzola el pasado 20 del mismo mes. Como resultado, la mayoría de los miembros del Consejo rechazaron la sugerencia, que incluía solicitudes como la eliminación del Simce censal de sexto básico, el muestral de inglés en octavo y el estudio de Alfabetización informacional en segundo medio.

    En todo caso, cuatro concejeros se restaron de la oposición a las sugerencias del Mineduc, pese a compartir en general los considerandos críticos a estas. Esto, debido al avance del año escolar y para no afectar la pronta aplicación del plan en el año en curso.

    La propuesta del Mineduc se estructuró con un foco en el contexto de crisis presupuestaria, por lo que empuja a ejercitar la máxima eficiencia en el uso de los recursos. Las sugerencias de la secretaría de Estado, según consignó el CNED, apuntaban a priorizar evaluaciones con mayor impacto en las trayectorias educativas, buscando continuidad en las series de datos y generación de información estratégica para políticas públicas

    “El Consejo toma conocimiento de la situación fiscal descrita por el Ministerio; no obstante, no le corresponde pronunciarse sobre la suficiencia de los recursos que el Ejecutivo destina para estos fines. Le compete considerar si una propuesta de supresión o modificación de evaluaciones específicas no cuenta con suficientes fundamentos técnicos, pedagógicos y de política evaluativa”, señalaron en el acuerdo N° 057/2026 del Consejo.

    Las evaluaciones que la cartera de Educación propuso mantener son la Prueba exploratoria de Precursores de la Lectura en 2° básico y las Evaluaciones censales Simce de Lectura y Matemática en cuarto básico y II medio.

    Puntos críticos de la propuesta del Mineduc

    El acuerdo del CNED identificó siete temas críticos a partir de los planteamientos de la cartera de Arzola.

    Sobre la sugerencia de eliminación a las evaluaciones censales de sexto básico, el CNED declaró que la propuesta no incluye fundamentación técnica que permita respaldarla. De hecho, desde el organismo estimaron que esta determinación comprometería la continuidad y comparabilidad de la trayectoria evaluativa en el sistema escolar, al no considerar mediciones intermedias entre cuarto básico y II medio.

    Asimismo, argumentaron que impediría un monitoreo oportuno a las trayectorias de aprendizaje y a la identificación de brechas o rezagos, además de limitar la producción de evidencia longitudinal para la investigación académica.

    Otra externalidad de la exclusión de estas pruebas en sexto básico que señaló el Consejo es la reducción de la comparabilidad de indicadores empleados por organismos internacionales y sistemas de referencia comparada, lo que perjudicaría la capacidad de evaluar la consistencia de los resultados educativos del país en perspectiva internacional.

    A partir del cese a la aplicación de la prueba muestral de Inglés en octavo básico que planteó el Mineduc, el CNED estimó que la cartera no indicó una alternativa a la discontinuidad ni propuso algún instrumento para medir los conocimientos en la asignatura.

    “Cabe advertir que Chile no dispone de datos nacionales actualizados sobre los aprendizajes en la asignatura de Inglés desde hace casi una década, precisamente en un ámbito que ha sido definido como prioritario en la política educativa”, señalaron en el acuerdo.

    En torno a la omisión a la evaluación de Ciencias Naturales para sexto básico que recomendó el Ministerio, desde el organismo encabezado por Luz María Budge consideraron que “la propuesta continúa contraviniendo el principio de amplitud curricular previamente destacado por el Consejo en el Acuerdo N°041/2024, en el cual se valoró explícitamente la reincorporación de diversas áreas curriculares, con el objeto de evitar el estrechamiento curricular".

    Además, en su propuesta, la cartera de Arzola sugirió suprimir el estudio de Alfabetización informacional en II medio, al haber un constructo similar en el International Computer and Information Literacy Study (ICILS) y para articular el calendario de evaluaciones nacionales con el de evaluaciones internacionales. Ante esto, el Consejo determinó que no existen antecedentes que permitan sostener la equivalencia entre los dos instrumentos.

    El acuerdo del 29 de abril también señaló que las indicaciones de la secretaría de Estado no aclararon si el estudio Survey on Social and Emotional Skills —con una aplicaclón experimental planificada para el 2027 y fue adelantada por la OCDE para este año— tendrá continuidad a futuro.

    Las otras aristas en las que el CNED reparó fueron la sustitución de la prueba muestral para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) por un estudio interno a ser desarrollado por la Agencia de la Calidad de la Educación y la prescindencia del estudio experimental de Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).

    Consejo Nacional de Educación rechaza propuesta de ajuste al Plan de Evaluaciones del Mineduc

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