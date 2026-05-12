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    Caso María Ercira: los resultados de la muestra de sangre detectada en fundo Las Tórtolas

    La pequeñez de la evidencia impidió que la PDI pudiera hacer match con alguna persona. Sin embargo, la familia de la mujer extraviada el 12 de mayo de 2024 mantiene sus sospechas con el cuidador y el fundo.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    María Elcira Contreras desapareció el 12 de mayo de 2024.

    Para la familia de María Ercira Contreras, la mujer de 87 cuyo rastro se perdió el 12 de mayo de 2024 en el fundo Las Tórtolas, de Limache, la clave de su extravío está al interior de ese restaurante.

    Es así como desde ese entorno han levantado críticas contra la Fiscalía de Limache y contra la PDI, la policía que tiene a cargo esa investigación.

    Dos años se cumplen este martes desde que Contreras acudiera junto a su familia a celebrar el Día de la Madre a ese restaurante ubicado en la Región de Valparaíso y que está emplazado en un amplio predio de Limache. Fue en medio de esa comida que la mujer se paró para ir al baño y de ahí no regresó.

    Este año, la policía ha intensificado las diligencias tomando varias declaraciones y revisando lugares que antes no fueron pesquisados. Es así como el 12 de enero la policía encontró una mancha de sangre en un mesón de la cocina donde pernocta el cuidador del recinto, Jacinto Ayala (68).

    Para la familia el hallazgo era importante en relación de que, según un testigo, el mismo sujeto fue visto llevando dos bidones en una camioneta el día de la desaparición. Al momento de encontrar dichas manchas de sangre, los policías tomaron muestras de hisopado bucal del trabajador. Sin embargo, lo que para el entorno de la mujer podía ser una pista clave, arrojó resultados poco concluyentes.

    Los resultados de la muestra

    Allí los detectives tuvieron en vista las muestras tomadas al propio trabajador más las referidas tórulas de sangre.

    Pero lo escaso del material no permitió entregar alguna pista para esclarecer el caso. “A partir del proceso de extracción de ADN desde la muestra signada mesón cocina Bluestar (+), no se obtuvo suficiente cantidad de material genético humano para la determinación de su huella genética”, se lee en la conclusión.

    En los tres informes policiales, a los cuales tuvo acceso La Tercera, se da cuenta de que otros cuatro inmuebles fueron revisados ese mismo 28 de enero. Si bien se tomaron muestras, no se encontraron huellas de sangre que permitieran a los investigadores levantar alguna hipótesis.

    Pese a los resultados, para el entorno de Contreras las sospechas permanecen.

    De acuerdo a los informes policiales, el cuidador se encontraba sentado en la entrada controlando el ingreso y salida de los vehículos. Una nieta de la mujer, Carla Hernández, quien ha fungido en una suerte de vocera de la familia, ha planteado públicamente sus sospechas con la dueña del fundo Mónica Kleinert ante, según ella, su escasa colaboración. Una hipótesis que los abogados de Kleinert rechazan.

    La declaración sospechosa para la familia

    El 8 de enero de 2026 declaró el encargado del Departamento de Operaciones de la Municipalidad de Limache, José Rojas.

    El funcionario municipal dijo que ese día realizó un recorrido por el fundo luego de recibir la información de parte de Carabineros. Dijo que entró al fundo a las 19.15 y ahí pudo ver a Jacinto Ayala: “Estaba en el puesto de mando, me informó que iba a comer algo a su casa y bajaba nuevamente al portón, como pidiéndome permiso”.

    “Ese día lo vi transitar en una camioneta roja, el cual llevaba unos tambores azules en su pickup, subiendo por el camino de tierra hacia su casa como las 21 horas aproximadamente y luego de unos 20 minutos pasó hacia el portón, no percatándome si llevaba algo en la parte posterior de la camioneta, ya que estaba oscuro”, dijo.

    Esa acción, dicen desde el entorno de la familia de la víctima, sería sospechoso porque, además, desconocen qué material llevaba al interior de esos bidones.

    Fuentes del caso señalan que, en conocimiento de todas las últimas diligencias, no hay indicios que permitan establecer la participación de terceros. La revisión de las cámaras, hasta ahora, concluyó que no habían sido adulteradas.

    Las mismas fuentes señalan que, pese a las críticas de la familia, no hay una mala evaluación del fiscal Guillermo Sánchez ni de la PDI en este caso, debido a que las decisiones se toman en equipo, incluso en consulta de la Fiscalía Nacional.

    Por último, hasta ahora, los persecutores descartan cerrar la investigación hasta que se agoten todas las diligencias pendientes. Justamente, esas pericias pendientes son las que, para el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, albergan alguna esperanza de saber qué pasó con María Ercira Contreras.

    Más sobre:María Ercira ContrerasFundo Las TórtolasPDILimache

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