La nueva era moderna de The Strokes en su regreso a Chile

La temporada de conciertos 2026 acaba de sumar un nuevo hito; el regreso de The Strokes a Chile como parte del Fauna Primavera 2026. Un reencuentro en el marco de una nueva salida a la carretera del grupo, pues en los últimos dos años solo hicieron shows en momentos muy puntuales.

Los Strokes se alistan para volver a los escenarios en el Bonnaroo Music & Arts Festival en Tennessee. Antes estuvieron en Coachella con una comentada presentación en la que denunciaron las intervenciones de EE.UU. en el extranjero.

La reactivación del directo de la banda neoyorquina ocurre en el marco del lanzamiento de Reality Awaits, su séptimo álbum de estudio, programado para el próximo 26 de junio. Un hito con el que retoman su producción discográfica tras seis años.

Ya se conoce un primer single, la canción Going Shopping, en la que mantienen la línea musical trabajada en The New Abnormal (2020). Asimismo, destaca el muy llamativo uso de efectos en la voz de Julian Casablancas. El tema tuvo una peculiar distribución en 100 cassettes enviados por correo a un grupo reducido de fans.

El tour de los Strokes incluye un acotado tramo latinoamericano con fechas en Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago, en el marco del Fauna. Una nueva chance de ver al grupo, pues solo se han presentado tres veces en Chile, todas en el marco de festivales.

El debut fue en el marco del SUE 2005 en el Estadio Víctor Jara, en el ya lejano octubre de 2005. Una presentación en el marco de la gira promocional de First Impressions of Earth, en que el grupo interpretó al completo su célebre disco debut Is this it?, además de buena parte de su segundo álbum Room of Fire y tres cortes del disco que giraban.

Aquella fue una noche memorable, probablemente su mejor presentación en Chile hasta ahora. Julian Casablancas lanzó sus lentes de sol y su reloj al público, que no se cansó de pedir Reptilia. Deseo que el grupo cumplió tocándola al final. Además tuvo el debut en el país de Kings of Leon, por entonces, unos jóvenes de barba y pelo largo con un sonido crudo, más cercano al de The Band y Creedence Clearwater Revival.

The Strokes la-tercera

Los Strokes demoraron la vuelta al país. Regresaron en 2017 para presentarse en Lollapalooza. Un show extenso, más propio de festival y de una banda que se había vuelto una referencia del rock alternativo (en especial por los variados imitadores que surgieron por entonces).

Esa noche incluyeron en el show temas del EP Future Present Past, lanzado en 2016, con tres canciones nuevas: Drag Queen, Oblivius (hasta hoy en sus sets) y Threat of Joy. Prácticamente no tocaron temas de Angles (2011) y Comedown Machine (2013), discos que no generaron el mismo consenso que sus tres primeros trabajos.

Los neoyorquinos volvieron en 2022, también en el marco de Lollapalooza. Esta vez el show se concentró en los temas de The New Abnormal (del que tocaron 5 temas), el celebrado disco que los reencontró con la crítica y estableció un nuevo eje creativo para la banda. Es decir, ya no era solo tocar Is This It? y Room of Fire. También incluyeron 5 temas de First Impressions of Earth, de alguna forma reivindicando ese álbum.

Quizás esta nueva presentación en el país tenga al nuevo disco como un eje, junto a sus clásicos. Por ahora The Strokes parecen en total forma en su regreso a los escenarios y la actividad. Tómalo o déjalo.