En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Elche de Lucas Cepeda en duelo clave por la liga española
El equipo del ingeniero debe ganar para mantenerse en puestos de clasificación para la Champions League y la oncena del atacante chileno quiere escapar de los puestos de descenso. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el relato
Betis 1-1 Elche
Cambio en Betis
62′. Isco ingresa por Lo Celso en los locales.
Travesaño
57′. Hernández gana el cabezazo en área chica y ese balón da en el horizontal.
Cambio en Elche
Busca y busca el Betis
53′. Centro tras centro y no logra disparar al arco de Elche.
Tarjeta Roja
49′. Petrot le entra con todo a Antony y es expulsado en el Elche.
Intenta el Betis
47′. Hernández busca el ángulo contrario. Se va desviado.
Comienza el segundo tiempo
Betis y Elche vuelven al campo de juego y van por los tres puntos.
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Termina la primera parte
Betis y Elche igualan en La Cartuja en un partido sin grandes emociones.
Se lo pierde Elche
45′+3′. Febas quedó en posición de remate y no le da bien al balón, cuando pudo marcar el segundo.
Descuentos
45′. Se agregaron 4 minutos a la primera parte.
El gol del empate
41′. En el primer remate de la visita, logra la igualdad. Fort le pega. Se desvía en un hombre de Betis y anota el Elche.
Gooooooooooooool del Elche
Buscaba Betis
40′. Hernández intenta un nuevo disparo. Rechaza Dituro.
No es un buen partido
33′. Se juega mucho en las zona de volantes y poco en las áreas.
No llega al arco
26′. Elche busca por las bandas. Pero no logra disparar al pórtico del Betis.
Llegada de Betis
21′. Hernández prueba de taco. Ese balón se va por poco.
El gol de Betis
Intenta Elche
12′. Se asoma tímidamente la visita. Pero el centro es rechazado por la defensa local.
La apertura de la cuenta
8′. Hernández toma el balón. Ve el espacio. Remata y anota.
Gooooooooooooooool de Betis
Prueba Betis
4′. Antony dispara desde fuera. Elevado.
Los primeros minutos
3′. Elche busca salir jugando, mientras que el Betis presiona alto.
Comienza el partido
Betis y Elche ya juegan por la fecha 36 de LaLiga.
Equipos a la cancha
Betis y Elche ya pisan el gramado de La Cartuja.
El 11 de Pellegrini
La formación de Elche
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