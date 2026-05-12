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    EN VIVO

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Elche de Lucas Cepeda en duelo clave por la liga española

    El equipo del ingeniero debe ganar para mantenerse en puestos de clasificación para la Champions League y la oncena del atacante chileno quiere escapar de los puestos de descenso. Sigue aquí los detalles del partido.

    Betis recibe a Elche por LaLiga.

    Actualiza el relato

    Betis 1-1 Elche

    Cambio en Betis

    62′. Isco ingresa por Lo Celso en los locales.

    Travesaño

    57′. Hernández gana el cabezazo en área chica y ese balón da en el horizontal.

    Cambio en Elche

    Busca y busca el Betis

    53′. Centro tras centro y no logra disparar al arco de Elche.

    Tarjeta Roja

    49′. Petrot le entra con todo a Antony y es expulsado en el Elche.

    Intenta el Betis

    47′. Hernández busca el ángulo contrario. Se va desviado.

    Comienza el segundo tiempo

    Betis y Elche vuelven al campo de juego y van por los tres puntos.

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    Termina la primera parte

    Betis y Elche igualan en La Cartuja en un partido sin grandes emociones.

    Se lo pierde Elche

    45′+3′. Febas quedó en posición de remate y no le da bien al balón, cuando pudo marcar el segundo.

    Descuentos

    45′. Se agregaron 4 minutos a la primera parte.

    El gol del empate

    41′. En el primer remate de la visita, logra la igualdad. Fort le pega. Se desvía en un hombre de Betis y anota el Elche.

    Gooooooooooooool del Elche

    Buscaba Betis

    40′. Hernández intenta un nuevo disparo. Rechaza Dituro.

    No es un buen partido

    33′. Se juega mucho en las zona de volantes y poco en las áreas.

    No llega al arco

    26′. Elche busca por las bandas. Pero no logra disparar al pórtico del Betis.

    Llegada de Betis

    21′. Hernández prueba de taco. Ese balón se va por poco.

    El gol de Betis

    Intenta Elche

    12′. Se asoma tímidamente la visita. Pero el centro es rechazado por la defensa local.

    La apertura de la cuenta

    8′. Hernández toma el balón. Ve el espacio. Remata y anota.

    Gooooooooooooooool de Betis

    Prueba Betis

    4′. Antony dispara desde fuera. Elevado.

    Los primeros minutos

    3′. Elche busca salir jugando, mientras que el Betis presiona alto.

    Comienza el partido

    Betis y Elche ya juegan por la fecha 36 de LaLiga.

    Equipos a la cancha

    Betis y Elche ya pisan el gramado de La Cartuja.

    El 11 de Pellegrini

    La formación de Elche

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:BetisManuel PellegriniLucas CepedaElcheBetis vs ElcheLaLigaFútbolFútbol en vivoFútbol EspañolFútbol InternacionalMinuto a Minuto

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