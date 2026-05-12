“Hoy comienza mi última concentración”: Memo Ochoa ya prepara el estreno de México en Norteamérica 2026

México continúa con su preparación para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026. El país es una de las tres sedes de la competencia, por lo que intentarán ser una de las selecciones protagonistas del torneo.

En busca de aquello, a finales de abril publicaron su primera prenónima con 12 jugadores que militan en el plano local para someterse a las órdenes del técnico Javier Aguirre.

En este grupo se incluyen dos arqueros, dos defensas, cinco volantes y tres delanteros que comenzaron la concentración el 6 de mayo, destacando la presencia de Guillermo Martínez, jugador que milita en Pumas UNAM. El ariete registra cinco goles en el torneo de Clausura de la Liga MX y es una de las principales cartas para el ataque.

Ahora, se suma Guillermo Ochoa. El portero compartió a través de sus redes sociales la importancia que este hito tiene en su carrera, destacando que “hoy comienza mi última concentración”.

“Volver a vestir esta camiseta nunca ha sido una rutina… ha sido un privilegio. Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la vivo de otra manera. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ambición de aquel niño que un día soñó con defender este escudo”, señala en la publicación.

“Quizá el fútbol mida los años. Pero la pasión nunca ha aprendido a contar el tiempo. Estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará primero mi alma. Rumbo al Mundial 2026”, complementó.

Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. 🇲🇽



Hoy comienza mi última concentración.

Pero esta vez la miro distinto.

Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo.



He… pic.twitter.com/r9isoGX6Hq — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) May 11, 2026

De esta manera, el actual portero del AEL Limasol de Chipre espera saltar a la cancha para enfrentar su sexto Mundial consecutivo, después de que recibiera el primer llamado para representar a su selección de cara a Alemania 2006.

Una marca que también pretenden alcanzar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con las selecciones de Argentina y Portugal, respectivamente.

Claro que la Pulga va por más. El atacante del Inter Miami actualmente ostenta el mayor número de presencias en la historia con 26, cuatro más que el lusitano, quien lo podría superar si consigue su primera final y los argentinos se quedan en la primera ronda, en un formato de competición que tendrá ocho encuentros para los cuatro semifinalistas, incluidas la definición del título y el partido por el tercer puesto.

En goles, el exjugador del Barcelona está a solo tres del plusmarquista alemán Miroslav Klose, líder histórico con 16 conquistas. Eso sí, el francés Kylian Mbappé amenaza con romper todos los registros, ya que con 12 dianas está apenas una bajo la Pulga, y con 27 años. Es decir, además del evento que comenzará en un mes, el delantero galo podría disputar, al menos, dos certámenes más sin problemas, debido a su edad. Tendrá 35 en 2034.