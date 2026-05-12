Israel Castro llega a Olimpiadas Especiales tras dirigir al IND: “Esperamos seguir el mismo camino del deporte paralímpico”

En silencio, Israel Castro dejó su cargo como director nacional del IND en diciembre del año pasado, en medio de una pugna desatada por el uso del Estadio Nacional tras la Teletón. Cinco meses después, regresa al ruedo, pero desde una posición distinta. Lo hara como director ejecutivo de Olimpiadas Especiales Chile, la entidad que el próximo año organizará su primera megavento en el país: los Juegos Mundiales.

¿Cómo se da su llegada a la dirección ejecutiva?

El directorio de la fundación realizó un proceso de selección del cual yo participé y, afortunadamente, fui seleccionado. Así que estoy contento de poder aportar acá, desde el deporte, desde otra mirada, y seguir contribuyendo.

¿Qué implica concretamente el ser director ejecutivo?

Es como ser el gerente general. Es estar a cargo de la administración, ver los recursos, la fuente de financiamiento, que en el caso de este tipo de instituciones es súper relevante, porque todos los años hay que pelear para tener un financiamiento. Y ahí, lógicamente, se recurre tanto al mundo público como privado. Y también proyectar cómo la organización va creciendo, lo que yo creo que es el principal desafío. Porque si Chile va a recibir un evento de carácter mundial, la expectativa es que sea para que haya un antes y un después.

Usted también había podido interactuar con Carolina Picasso, presidenta de la fundación, desde su cargo en el IND...

Sí, muy agradecido de la confianza del directorio y de Carolina. La fundación lleva haciendo un trabajo importante por visibilizar el deporte en las personas con discapacidad intelectual, y viene un gran evento el próximo año, que es el Mundial 2027 en Santiago, que será la primera vez que lo recibe otro continente. Una gran oportunidad de gestionar y de que la sociedad se entere de todo esto que se hace y cómo el deporte contribuye a la inclusión.

¿Pensó que iba a estar en este lugar, cuando hace poco tiempo estaba en el gobierno que patrocinó la candidatura chilena a los Juegos Mundiales?

Bueno, el mundo del deporte es pequeño, yo jamás imaginé que iba a estar en este lugar cuando estaba en el Instituto Nacional de Deportes. Y, más que los gobiernos, son los estados los que suscriben estos convenios de apoyo. En este caso, fue el Ministerio del Deporte, y me pone feliz de que se realicen estos compromisos de largo plazo que finalmente permiten al país avanzar en materia deportiva.

¿Cuánto influye su experiencia en el mundo de la administración pública y deportiva en este nuevo cargo?

Hay un plan estratégico que busca posicionar el deporte de las personas con discapacidad intelectual como un mecanismo de inclusión a lo largo de todo el país. Actualmente se está presente en algunas regiones, y yo con mi experiencia, con lo que he aprendido el último año, quiero apoyar a que eso efectivamente se verifique, ocurra, y que en el futuro tengamos muchas más personas con discapacidad intelectual que puedan estar haciendo deporte, y representar también a nuestro país en distintos certámenes.

El hito principal serían los Juegos Mundiales del próximo año.

Así es, el hito principal es el Mundial y como fundación nosotros lo que buscamos es que esta vitrina que proporciona un evento de esa magnitud la podamos capitalizar en el apoyo permanente que se da a los deportistas y también en que los deportistas y sus familias se interesen en la práctica deportiva.

¿Cuáles son sus expectativas respecto de los Juegos?

Espero que los Juegos salgan muy bien. Vale aclarar que los realiza un Comité Organizador Local, del que no soy parte, radicado siempre en la estructura pública. Por lo tanto, hay un rol que cumple el Estado con los privados para que el evento salga de la mejor manera posible. Y en cuanto a expectativas deportivas, que a Chile le vaya bien, y lo segundo, que sabemos que es complejo, que las personas se interesen en ver deporte de personas con discapacidad intelectual, quizás se enfrente al mismo desafío que se enfrentó años atrás el deporte paralímpico.

¿Cómo así?

Que finalmente el deporte paralímpico hoy día es muy conocido y que reconocemos también a los atletas que son parte de esa organización. Nosotros esperamos más o menos seguir ese mismo camino, romper la barrera del desconocimiento y ser conocidos, y que las personas también puedan saber quiénes son nuestros atletas y ver también lo que hay detrás de ellos y de su historia personal.

Finalmente, cuénteme cómo se dio su salida del IND. ¿Es efectivo que hubo diferencias con el ministro Pizarro?

Fue una no renovación del cargo de alta dirección pública. Eso está contemplado en la ley, son periodos de tres años y el mío se cumplió. Yo tampoco era de la idea de continuar, así que siempre pensé que era una etapa ya cumplida. No hay un mayor trasfondo. Vi las noticias y las cosas que se comentaron sobre el ministro, pero siempre tuve una muy buena relación. También quería aprovechar y agradecer eso en esta oportunidad, y yo sé que uno tiene que saber cuándo ya cumplió su etapa y logró lo que se había planteado inicialmente. El desafío era hacer las construcciones para Santiago 2023, y eso se hizo. Chile pudo disfrutar de un evento maravilloso y con un legado que va a quedar por siempre. Y también que cuando uno hace labores que son altamente complejas, como era la de los juegos, es lógico que existan dificultades, pero acá yo diría que lo importante es lo que se logró.