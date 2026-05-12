PC eleva tensión en pugna con el gobierno: Figueroa acusa “ignorancia” y “mediocridad” en el debate por movilizaciones

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, subió la tensión en medio de la pugna con el gobierno por las declaraciones cruzadas tras el llamado a movilizaciones desde la colectividad.

Esto, luego que este lunes el Presidente José Antonio Kast reprochó con dureza los dichos de la diputada comunista Lorena Pizarro, que planteó que no todo puede ser solucionado por el Congreso y que para generar cambios se necesitan a los movimientos sociales en las calles.

“Durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”, criticó el Jefe de Estado en su cuenta de X.

A las declaraciones de Kast se sumó luego la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, que en una vocería en La Moneda respaldó al Presidente y señaló: “A mí me parece que el Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie”.

En diálogo con radio Universidad de Chile, Figueroa arremetió en contra de las palabras de Kast hacia la tienda y, además, emplazó a la portavoz del Ejecutivo.

“El movimiento social, y el movimiento sindical en particular, tienen sus vocerías, han elegido a sus dirigentes, y por lo tanto, es a ellos, en primer lugar, a quienes deben responder, las organizaciones y el debate democrático que haga la institución. No somos nosotros los llamados a poner esos tiempos, ni mucho menos, que la ignorancia de algunos respecto de la autonomía de los movimientos sociales los lleva a la conclusión básica y bastante mediocre de que el debate es sobre la imposición de un partido”, dijo.

En ese sentido, apuntó que “el hecho de que actores del mundo político, partidos políticos, hagamos una apuesta en los movimientos sociales, no quiere decir que pretendamos conducirlo bajo la línea del Partido Comunista. Queremos tener voz con nuestras posiciones, pero en relación con una articulación que es bastante más diversa, e incluso mucha dirigencia que es independiente”

Más adelante en la conversación radial, la secretaria general del PC sostuvo que aquellas declaraciones dan cuenta de “un absoluto desprecio por parte del gobierno, ignorancia y desidia contra el rol de actores sociales sindicales”.

Luego la dirigente comunista apuntó en contra de Sedini, al acusar que están en contra de “todos los distractores que pretenda instalar el gobierno y toda la calidad moral con la que nos vienen a dar lecciones (...) quien en campaña tenía un jingle con el que recorrió todo Chile, donde quien hoy día es vocera de gobierno, en la campaña del actual Presidente cantaba alegre y en coro junto al Partido Republicano, sin comunismo”.

“Entonces, cuando alguien a mí me invita a debatir o me viene a dar clases, o me viene a decir ustedes no tienen calidad moral, yo le digo con mucho respeto: hágase cargo de ser coherente primero antes de pretender dar las lecciones a un partido que en sus 114 años de historia hemos vivido las más de las veces las políticas de represión y de exclusión. Un poquito más de memoria, sobre todo por la historia propia, antes de pretender venir a dar las lecciones a otros y hacer vocería sin acordarse que hace poquitos meses atrás estaba con micrófono en mano cantando eufórica en el Caupolicán que tenía que terminarse el comunismo”, acusó.