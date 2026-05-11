Oposición inaugura temporada de censuras: Leiva (PS) presenta queja contra Araya (republicano) en Comisión de Seguridad

A menos de dos meses del inicio de este período legislativo, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados ya pesa una moción de censura.

La acción fue presentada por el diputado Raúl Leiva (PS) en contra de quien comanda esta instancia legislativa, Cristián Araya (republicano)

El reclamo del socialista, que de ser aprobada removería a Araya de la presidencia, se originó por una citación extraordinaria a sesionar, el martes de la semana pasada, con el objetivo de abordar el proyecto de aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones.

El argumento que entregó el presidente de la comisión para realizar esa convocatoria especial era que debían sesionar para efectos de votar el proyecto en particular y así evitar su envío a la sala sin articulado.

Como contrapartida, Leiva reprochó que, si bien Araya tenía la facultad de citar cuatro horas antes, debido a que la iniciativa en discusión estaba con urgencia “suma”, el impedimento era un acuerdo de comité que establece que no se puede sesionar de forma especial en paralelo al horario ordinario de comisión, que es de 15.00 a 17.00 horas.

Por ello, pidió que se declare nula la sesión que tuvieron ese martes.

Ante ello, Araya sostuvo que conversó sobre el episodio con el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien le concedió el punto a Leiva.

“Efectivamente..., hay un acuerdo de comités que impide citaciones en paralelo a comisiones que están teniendo lugar”, dijo Araya, quien anunció que la sesión quedó nula y que se citará a otra reunión.

En ese caso, la reclamación (censura) tendría que volver a ser presentada, intención que hasta este lunes se mantenía.

Si bien la oposición es minoría el hecho generó inquietud por el papel que podría desempeñar la diputada Gloria Naveillán (libertaria), cuyo voto es dirimente.

En el período parlamentario pasado, las fuerzas de izquierda y centroizquierda ya habían bloqueado el ascenso del mismo Araya a la jefatura de esta esta instancia, alineándose para elegir a Naveillán como presidenta de Seguridad.

Queja y respuesta

Consultado por este medio, Leiva aseguró que “ha habido incumplimientos graves al reglamento, no solo votaciones, emplazamientos y citaciones al margen del reglamento, advertidas previamente”.

Por lo mismo, agregó el jefe de bancada del PS, “el escrutinio y el reproche o el nivel de preparación que tiene que tener un presidente de una comisión es directamente proporcional a su cargo y, lamentablemente, estas faltas al reglamento ameritan una censura, porque no ha tenido una conducta debida en su calidad de presidente”.

Consultado por si tendría los votos para lograr la censura a Araya, Leiva afirmó: “Es una posibilidad y, de no ser así, una advertencia clara al presidente de la comisión de que debe someterse al reglamento”.

Requerido Araya, desdramatizó la ofensiva del socialista, afirmando que “hay un postureo de parte del Partido Socialista, que actúa como vagón de cola del Frente Amplio y del Partido Comunista, tratando de parecer más de izquierda que comunistas y frenteamplistas. Es parte del show político”.

Enfatizó que “esta es una comisión que está avanzando a buen ritmo, pero obviamente haciendo frente a quienes prefieren obstaculizar el trabajo legislativo que lograr generar leyes que beneficien la seguridad de los chilenos”.

6 DE ABRIL DEL 2026 DIPTADO CRISTIAN ARAYA DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Equilibrios políticos

La Comisión de Seguridad tiene seis integrantes que pertenecen a las filas de gobierno: el propio Araya, Enrique Basaletti (indep. republicano) y Chiara Barchiesi (republicana), Jaime Coloma (UDI), Eduardo Cretton (UDI) y Mauro González (RN).

La otra diputada de derecha, pero que formalmente no es de las huestes de gobierno es Gloria Naveillán (libertaria). Todos ellos le permiten a La Moneda controlar ese espacio legislativo que es clave para el gobierno de José Antonio Kast.

El resto de los integrantes son Leiva, Jaime Araya (ind. -PPD), Bernardo Salinas (ind. -PC), Tatiana Urrutia (FA), Patricio Pinilla (DC) y Juan Marcelo Valenzuela (PDG).

Con ese cuadro, Araya podría respirar tranquilo solo si Naveillán vota en contra de la ofensiva de Leiva.

Sin embargo, consultada la diputada libertaria, se excusó de dar su parecer de este conflicto hasta conversar con el titular de la comisión.