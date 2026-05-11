Gobierno detalla planificación estratégica de Chile en la Antártica y enfatiza importancia de recuperar Villa Las Estrellas

El gobierno entregó durante este lunes un detalle de su planificación para enfrentar los distintos desafíos que acarrea el manejo del territorio antártico hacia el futuro.

Lo anterior a través de una presentación por parte del subsecretario de Defensa, el vicealmirante (R) Rodrigo Álvarez, realizada ante la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena.

Según detalló el representante estatal, el principal objetivo del país en la materia “es priorizar y consolidar el Plan Estratégico Nacional del año 2026-2030, que lo estamos desarrollando a través de planes de la defensa″.

Respecto a proyectos concretados, Álvarez detalló que estarían finalizados el “Proyecto Hielo”, vinculado a la modernización de la Base O´Higgins del Ejército; el mejoramiento del hangar de la base aérea Presidente Frei; la reposición del cuartel del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios del aeródromo Teniente March; además de la operación del rompehielos Almirante Viel.

Por otro lado, a futuro se tiene planificado un plan de construcción para las instalaciones nacionales de la isla Rey Jorge, además del mantenimiento a la antigua Villa Las Estrellas.

“La Defensa va a fortalecer su función y el rol de las Fuerzas Armadas como operadores antárticos estatales. Vamos a incrementar la presencia efectiva en el mar de Weddell con los proyectos que tenemos. Vamos a fortalecer los medios que permitan seguir operando en la Antártica. Estamos hablando de aviones antárticos, medios terrestres y marítimos”, comenzó detallando Álvarez.

A lo que agregó: “Vamos a fortalecer la participación de la Subsecretaría del Ministerio Nacional en la gestión Antártica Nacional y vamos a propender a mantener el financiamiento para la gestión Antártica en Defensa. Esto implica operar, mantener y poder desarrollar los proyectos que tenemos pendientes”.

Importancia de Villa Las Estrellas

En la instancia también participó el experto en derecho Antártico, el abogado y profesor Luis Valentín Ferrada. Entre otras materias de relevancia para la administración del territorio antártico chileno, Ferrada enfatizó en la importancia de recuperar la presencia permanente en Villa Las Estrellas.

“Mientras Argentina tenga población civil en Base Marambio no podemos no tener población en Villa Las Estrellas”, enfatizó.

El tema fue materia de consulta por varios de los parlamentarios presentes. Por ello, el subsecretario de Defensa enfatizó que “hay un proyecto que está desde el año 2020 para recuperar Villa Las Estrellas y no han sido asignados los recursos para poder desarrollarlos”.

“Para nosotros como defensa, otorgándonos recursos, tenemos el mayor interés en poder llevarlo adelante”, detalló sobre el asunto.