Ministerios de Salud y Seguridad Pública firman convenio que agiliza procedimientos policiales en servicios de urgencia de la red pública

Las ministras de Salud, May Chomali, y de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, firmaron un acuerdo para implementar mecanismos que optimicen el flujo de atención en los establecimientos de salud públicos, durante los procedimientos que realiza Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile y que involucran a personas detenidas o en custodia.

La ministra Chomali señaló que desde el Minsal se busca colaborar en esta materia, agilizando estas prestaciones y reduciendo las esperas en este sentido. Además, destacó la experiencia que en esto tiene el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, recinto donde se firmó el convenio.

“Queremos colaborar en esta materia, lo que significa que tenemos que intentar devolver a ese carabinero o policía lo antes posible a la calle y reducir el riesgo de que los detenidos estén en los centros asistenciales. Quisimos firmar este convenio en la Asistencia Pública porque ellos tienen una experiencia muy importante en la relación con las policías, con el Ministerio de Justicia y es de nuestro interés que lo que acurre acá y el esfuerzo que ellos hacen y los buenos resultados que ellos tienen, podamos replicarlos”, afirmó la titular de Salud.

Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile acuden a los servicios de urgencia en caso constatación de lesiones, alcoholemia u otras situaciones. Estos procedimientos tienen que cumplirse en paralelo a las funciones regulares de los equipos de salud, que deben responder las demandas de atención de salud de la población.

El convenio busca reducir el riesgo que implica, tanto para los funcionarios de salud, como para los usuarios y los miembros de las policías y Gendarmería, la permanencia prolongada de personas detenidas o en custodia en los recintos de salud que, en algunos casos puede significar un peligro para quienes están a la espera de atención.

En tanto, la ministra Steinert sostuvo que “este convenio pretende agilizar los procedimientos y exámenes de peritajes en los servicios de urgencia en la red pública de salud. Con esto, buscamos reducir tiempos de espera del personal policial que acompañan a los detenidos en los centros de salud y con esto, que las policías puedan enfocarse en sus labores en terreno y no perder valioso tiempo en los centros asistenciales”, señaló la secretaria de Estado, quien agregó que los esfuerzos del Ministerio están enfocados en “la recuperación y control del territorio. En las calles, carreteras, cárceles, colegios y por supuesto en los recintos asistenciales de salud, donde también se registran hechos que atentan contra esa seguridad que buscamos en todos los espacios del país”.

Asimismo, el acuerdo establece la creación de una mesa de trabajo interministerial entre ambas instituciones, la que deberá entregar una propuesta para evaluar la factibilidad técnica de implementar un sistema de registro estadístico que permita conocer la cantidad de procedimientos de constatación de lesiones y alcoholemias realizados a nivel nacional y las condiciones en que se ejecutan.