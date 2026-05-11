Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026
Por primera vez en la historia de los mundiales serán tres los shows de apertura que darán el puntapié a la cita planetaria, uno por cada sede. Además, se espera que más de 20 artistas digan presente entre Ciudad de México, Toronto y Los Angeles.
A un mes de que comience un nuevo mundial de fútbol a celebrarse en México, Canadá y EE.UU., la organización ya confirmó este viernes más de 20 artistas que se presentarán en la inauguración de este evento.
A diferencia de otros años, este Mundial 2026 será el primero en tener tres inauguraciones (una por cada sede): primero será el turno de México, luego el de Canadá y cerrará esta bienvenida Estados Unidos.
A continuación el detalle y programación de cada partido inaugural junto a los artistas que se presentarán en cada país:
¿Cuándo se inaugura el mundial en México?
La primera apertura se realizará el jueves 11 de junio en el Estado Azteca y comenzará a las 13:30 (hora Chile), 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Los artistas ya confirmados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) son: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
¿Cuándo es la apertura del mundial en Canadá?
La ceremonia de inauguración en Canadá será el día siguiente, el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto. El show musical tiene programado su inicio a las 13:30 como antesala del duelo del país local contra Bosnia y Herzegovina.
Los encargados de animar esta fiesta en Canadá serán: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince.
¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?
El tercer y último espectáculo inaugural se realizará en el SoFi Stadium de Los Angeles el mismo viernes 12 de junio, pero más tarde que Canadá, a las 19:30.
Este show será la antesala del partido entre Estados Unidos y Paraguay, mientras que los artistas ya confirmados son: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, “a las que se les sumarán otros artistas de renombre mundial que aún están por anunciarse”, dice la FIFA.
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