Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

A un mes de que comience un nuevo mundial de fútbol a celebrarse en México, Canadá y EE.UU., la organización ya confirmó este viernes más de 20 artistas que se presentarán en la inauguración de este evento .

A diferencia de otros años, este Mundial 2026 será el primero en tener tres inauguraciones (una por cada sede): primero será el turno de México, luego el de Canadá y cerrará esta bienvenida Estados Unidos .

A continuación el detalle y programación de cada partido inaugural junto a los artistas que se presentarán en cada país:

¿Cuándo se inaugura el mundial en México?

La primera apertura se realizará el jueves 11 de junio en el Estado Azteca y comenzará a las 13:30 (hora Chile), 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Los artistas ya confirmados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) son: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

¿Cuándo es la apertura del mundial en Canadá?

La ceremonia de inauguración en Canadá será el día siguiente, el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto . El show musical tiene programado su inicio a las 13:30 como antesala del duelo del país local contra Bosnia y Herzegovina.

Los encargados de animar esta fiesta en Canadá serán: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince.

¿Cuándo es la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

El tercer y último espectáculo inaugural se realizará en el SoFi Stadium de Los Angeles el mismo viernes 12 de junio, pero más tarde que Canadá, a las 19:30 .

Este show será la antesala del partido entre Estados Unidos y Paraguay, mientras que los artistas ya confirmados son: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, “a las que se les sumarán otros artistas de renombre mundial que aún están por anunciarse”, dice la FIFA.