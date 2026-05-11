“Please, come back”: la petición de Jorge Quiroz a los inversionistas extranjeros en el Chile Day de Toronto

Un fuerte llamado a volver a invertir en el país realizó este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien, en el marco de la segunda jornada del Chile Day, en Toronto, presentó el proyecto del Ley de Reconstrucción Nacional con el cual el gobierno de José Antonio Kast apunta a recuperar el crecimiento.

En su exposición -ya el viernes había presentado en Nueva York-, Quiroz sostuvo que la iniciativa legal cuenta con medidas de financiamiento, entre las que se cuenta incentivos tributarios para la repatriación de capitales.

En ese contexto, sostuvo que “tuvimos unos tiempos turbulentos en 2019″, con una presión social donde surgió la idea de “escribir una nueva Constitución”.

“Estuvimos un poco locos por un tiempo. Y no es sorprendente que la gente dejó el país y empezó a hacer inversiones en el extranjero”, señaló.

Por ello, subrayó que las medidas contenidas en el proyecto de ley buscan traer esas inversiones de vuelta, y decirles “ya saben, tuvimos algunos problemas. Estábamos un poco confundidos, no estábamos viendo las cosas bien. Pero ahora lo estamos viendo claramente de nuevo. Por favor, vuelvan (Please, come back)”.

Según el ministro de Hacienda, la reducción de impuestos transitoria (para repatriar capitales) se produce en otras jurisdicciones, y en el caso chileno “va a ser un gran ingreso” que ayudará a “mitigar el primer impacto de la reducción de impuestos corporativos”.

Respecto de la propuesta de recortar la tasa de impuesto a las empresas desde 27% a 23%, Quiroz expuso que la medida es necesaria para lograr que el sistema tributario en Chile sea competitivo, y recalcó que, junto con ello, es necesario garantizar “la estabilidad de las tasas”.

En esa línea, detalló a los inversionistas que para las inversiones por sobre los US$50 millones se aplicará un contrato de invariabilidad tributaria que durará 25 años.

Por otra parte, defendió el crédito tributario contenido en el proyecto de ley con el que se busca incentivar el empleo formar. “Nuestra estimación es que en los próximos cuatro años el costo del empleo aumentará más del 13%, y esto es un crédito de impuestos del 15%”, insistió.

Según Quiroz, “nuestro principal objetivo siempre será recuperar el crecimiento, y la manera de hacerlo es con un mejor clima de negocios, mejor competitividad de gastos”.

En su presentación no sólo detalló el proyecto de ley, sino que también presentó un diagnóstico del estado de situación de Chile.

Al respecto, aseguró que el país “perdió el norte” debido a creencias equivocadas como que “el Estado puede ser un motor de la creación de la riqueza”.

En esa línea, indicó que “hoy, con la falta de crecimiento, tenemos un desempleo persistente en Chile. Ya hemos tenido 39 meses con una tasa de desempleo de más del 8%, hoy incluso cerca del 9%. Y esto es insostenible, Chile siempre ha tenido una tasa de desempleo estructural más alta que la de los Estados Unidos. Nuestra tasa baja sería 6%, no 4%. Pero el 8% es algo que no hemos visto en muchos, muchos años. Entonces, tenemos 850.000 chilenos activamente buscando empleo sin éxito”, comentó.

Además, señaló que hay un impuesto al crecimiento y es que “tenemos una tasa de impuestos corporativos no competitiva”, y “tenemos una captura de Estado. El Estado ha sido capturado en diferentes segmentos”.

Con este telón de fondo, enfatizó que el principal objetivo del gobierno de José Antonio Kast es que Chile vuelva al camino del desarrollo y crecimiento, porque es “la única forma de proporcionar bienestar sostenible para la gente, para resolver las necesidades urgentes de hoy”.

“Estamos trabajando duro, y estamos bastante optimistas sobre el futuro. Creo que lo podemos hacer, incluso en un tiempo corto”, afirmó.