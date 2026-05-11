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    El cobre es la gran noticia de la economía chilena: precio supera la guerra y roza nuevos máximos históricos

    El precio promedio salta a unos inéditos US$ 5,84 en lo que va de 2026, cifra considerablemente mayor a los US$ 4,22 al mismo periodo de 2025.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El cobre sube 5% en lo que va de mayo.

    El cobre es, sin lugar a dudas, la mejor noticia para las arcas fiscales. Claro porque el metal rojo no ha hecho más que subir en las últimas semanas y hoy quedó a las puertas de un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres.

    La libra se transó en US$ 6,20, lo que supone un salto de 1,70% en relación al cierre del viernes y su segundo mayor precio nominal más alto desde que existen registros. Con este resultado, el metal rojo también se ubica en los niveles previos a la invasión conjunta de Estados Unidos e Israle sobre Irán.

    Con este resultado, el precio promedio de cobre salta a unos inéditos US$ 5,84 en lo que va de 2026, cifra considerablemente mayor a los US$ 4,22 al mismo periodo de 2025.

    El cobre ya completa cuatro sesiones por encima de la barrera de los US$ 6 y solamente en lo que va de mayo, el precio acumula un alza de 5%.

    La cotización se producen en medio de los renovados temores por la escasez del suministro pese a una caída en la demanda.

    La ruptura del cobre por encima de los US$ 13.500 por tonelada, nivel que había sido rechazado en varias ocasiones desde febrero, atrajo el viernes a fondos que utilizan niveles técnicos, según Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

    “Esa evolución del precio parece bastante sólida frente al contexto no tan sólido de la guerra en Oriente Medio. Eso apunta a que la oferta se ve igualmente desafiada en un momento en el que la demanda se pone en duda”, dijo el experto citado por la agencia Reuters.

    Más sobre:CobreMaterias primas

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